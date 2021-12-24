«Проорались и разошлись». Стоит ли встречать Новый год в Абхазии во время очередной «мандариновой» революции

— Как я понял, лидер оппозиции Адгур Ардзинба призвал свою шайку успокоиться и разойтись, до праздников и после точно ничего не будет. Они там вынесли какие-то требования президенту, будут ждать их исполнения. Поэтому скажи в своей газете, пусть все к нам едут. Мы тут столы такие накроем, что уезжать не захотят, — заявил Виталий.



Оппозиция обещала подождать

Итак, что же в очередной раз произошло? Почему оппозиция время от времени выводит своих сторонников к администрации президента. Интересен тот факт, что нынешний президент Аслан Бжания сам в 2019 году привел своих сторонников к администрации президента и вынес оттуда Рауля Хаджимбу. Теперь он призывает нынешнюю оппозицию действовать в рамках закона. У Бжании тогда был отличный соратник с большим боевым прошлым — Ахра Авидзба, участник боевых действий в Донбассе, герой ДНР с позывным «Абхаз», говорят именно он помог Бжании совершить госпереворот и прийти к власти. Правда, потом Бжания и Авидзба что-то там не поделили. Против героя ДНР возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия и посадили в тюрьму вместе с его охраной. Абхазия была шокирована, там вообще-то многие хранят оружие, и что? Потом Авидзбу приговорили к условному сроку, и он исчез из политической повестки Абхазии. Но вернемся к выборам президента. В марте 2020 года Аслан Бжания выиграл их у Адгура Ардинба. Последний тут же создал оппозиционную коалицию, в которую вошел бывший мэр Сухума Кан Кварчия и другие известные в Абхазии политики и общественные деятели. Почти два года оппозиция давала о себе знать различными заявлениями о недовольстве нынешней властью. 30 сентября этого года в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов депутаты-ветераны Алмасхан Ардзинба и Гарри Кокая на радостях устроили стрельбу в центре Сухума, за что были избиты сотрудниками милиции. И разразился скандал.