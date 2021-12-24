«Проорались и разошлись». Стоит ли встречать Новый год в Абхазии во время очередной «мандариновой» революции

Абхазская народная традиция время от времени брать штурмом администрацию президента и выносить оттуда главу государства продолжает жить. 21 декабря объединенная оппозиция снова предприняла попытку штурма, но увы. Власть в этот раз хорошо подготовилась: обнесла комплекс правительственных зданий ограждениями, снятыми с городских и школьных маршрутов автобусами, нагнала ОМОН, если честно, многие думали, что его в Абхазии вообще нет. Силовики даже использовали дымовые шашки для разгона демонстрантов, были слышны выстрелы, правда, потом прошла информация, что это были петарды. Ситуация накалялась несколько раз, но пострадала только съемочная группа абхазского телевидения, оператор получил телесные повреждения, ему разбили камеру. Итак, разбираемся, чего требует оппозиция и опасно ли приезжать на новогодние каникулы.
«СМИ нагнетают обстановку»
Вчера вечером мне позвонила растерянная подруга из далекой Сибири, она впервые решилась отдохнуть в Абхазии, долго мучилась сама, мучила меня, изучала вопрос, выбирала отель. Все минусы перевесил один большой плюс — в Абхазии нет никаких коронавирусных ограничений, QR-коды, ПЦР-тесты вообще нигде не требуются. Билет куплен на 26 декабря, все новогодние каникулы она планировала провести с семьей в Абхазии, сидит на чемоданах в предвкушении волшебного путешествия, и тут включает один из российских каналов, а там говорят, что в Абхазии революция. На кадрах толпа мужчин раскачивает автобус, пытаясь его захватить и на нем же въехать в администрацию президента. ОМОН, дымовые шашки, страшные крики и даже выстрелы. Это те, кто в теме понимают — ну вспылили ребята, пар выпустят и разойдутся, а она была шокирована.
— Я полезла в интернет, и там во всех изданиях про революцию. Просто СМИ нагнетают обстановку, я так полагаю. Но для нас это дикость — вот так взять и прийти к администрации президента и устроить там такой ужас, — говорит жительница Иркутска Марина Еремина. Звоню хозяйке отеля, в котором будет жить моя подруга, он находится в Сухуме. Спрашиваю ее, всё ли хорошо. Она недоумевает: «А что случилось?» Говорю: «Революция». Смеется.
— Да мы уже привыкли к тому, что у нас оппозиция приходит к власти, потом появляется новая оппозиция и снова приходит к власти. Для нас ничего не меняется вообще. Мы вчера занимались своими делами, готовимся встречать гостей, у нас загрузка будет 100 процентов на каникулах. Так, краем глаза в телеграм-каналах следила за ситуацией, и не больше. Проорались и разошлись, — говорит владелица отеля Алина. С электроэнергией, конечно, большие проблемы и с водой во всей Абхазии, но с этим любая власть уже никогда не разберется, нужны миллиарды рублей, чтобы заменить ветхие сети, подстанции, а их в бюджете страны нет. Народ устал от политических потрясений и хочет просто жить или выживать, каждый как может. Так живут почти 30 лет, привыкли. В Гагре и Гудауте вообще не особо интересуются, что там в столице происходит.
— Ой, слушай, Ора! Оставь ради Бога! Какие там революции-мреволюции. Без света бы на Новый год не остаться, народ приедет отдыхать, — как обычно эмоционально реагирует на мой вопрос о политическом кризисе мой родственник, житель Гудауты Виталий Джергения. Он говорит, что устал от кризисов, революций, обещаний властей и никому не верит. Но категорически уверен, что туристам ничего не угрожает, они могут спокойно приезжать на новогодние праздники.
— Как я понял, лидер оппозиции Адгур Ардзинба призвал свою шайку успокоиться и разойтись, до праздников и после точно ничего не будет. Они там вынесли какие-то требования президенту, будут ждать их исполнения. Поэтому скажи в своей газете, пусть все к нам едут. Мы тут столы такие накроем, что уезжать не захотят, — заявил Виталий.
Оппозиция обещала подождать
Итак, что же в очередной раз произошло? Почему оппозиция время от времени выводит своих сторонников к администрации президента. Интересен тот факт, что нынешний президент Аслан Бжания сам в 2019 году привел своих сторонников к администрации президента и вынес оттуда Рауля Хаджимбу. Теперь он призывает нынешнюю оппозицию действовать в рамках закона. У Бжании тогда был отличный соратник с большим боевым прошлым — Ахра Авидзба, участник боевых действий в Донбассе, герой ДНР с позывным «Абхаз», говорят именно он помог Бжании совершить госпереворот и прийти к власти. Правда, потом Бжания и Авидзба что-то там не поделили. Против героя ДНР возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия и посадили в тюрьму вместе с его охраной. Абхазия была шокирована, там вообще-то многие хранят оружие, и что? Потом Авидзбу приговорили к условному сроку, и он исчез из политической повестки Абхазии. Но вернемся к выборам президента. В марте 2020 года Аслан Бжания выиграл их у Адгура Ардинба. Последний тут же создал оппозиционную коалицию, в которую вошел бывший мэр Сухума Кан Кварчия и другие известные в Абхазии политики и общественные деятели. Почти два года оппозиция давала о себе знать различными заявлениями о недовольстве нынешней властью. 30 сентября этого года в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов депутаты-ветераны Алмасхан Ардзинба и Гарри Кокая на радостях устроили стрельбу в центре Сухума, за что были избиты сотрудниками милиции. И разразился скандал.
СЮЖЕТ
Оппозиция и ветеранские организации потребовали привлечь милиционеров к ответственности, а главу МВД Дмитрия Дбара — отстранить от должности. Вместо этого против депутатов попытались возбудить уголовное дело, но парламент отказался лишить их неприкосновенности. 4 ноября объединенная оппозиция устроила первый митинг в Сухуме с требованием отставки министра внутренних дел. Бжания воспринял эти требования по-своему, 2 декабря он освободил Дмитрия Дбара от занимаемой должности и назначил его начальником госслужбы охраны Абхазии. Не очень это похоже на наказание, подумали оппозиционеры. И снова вышли на митинг 21 декабря, но уже с требованием отставки самого Бжании из-за сложной ситуации в энергетике, в борьбе с коронавирусом в частности. Правда, к концу митинга требования немного изменились. Адгур Ардзинба после общения с президентом заявил своим сторонникам, что они требуют переноса парламентских выборов на год и отставки правительства. Бжания обещал подумать, оппозиция дала ему время на размышление. И все отправились готовиться к Новому году. Ведь и власти, и оппозиции ничто человеческое не чуждо.
В Минтуризме Абхазии считают, что отдых в республике вполне безопасный, они ждут большой приток отдыхающих за счет того, что на курортах Крыма и Краснодарского края действуют антиковидные ограничения. Сейчас в отелях Абхазии забронировано более 65 процентов номеров.