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Самолет S7 выполнил первый перелет на биотопливе — раньше российские авиакомпании этого не делали

Он вылетел с завода в Тулузе и приземлился в Москве

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Доля органических веществ в смеси, которой заправили самолет, составляет 10%

Доля органических веществ в смеси, которой заправили самолет, составляет 10%

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В среду, 22 декабря, новый самолет S7 Airlines совершил перелет с завода Airbus в Тулузе в московский аэропорт Домодедово. Воздушное судно A320neo было заправлено биотопливом. Это стало первым подобным перелетом в истории российских авиакомпаний.

— Это первый в истории рейс российской авиакомпании, выполненный на биотопливе. Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними — будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе, — цитирует пресс-служба слова генерального директора S7 Group Татьяны Филевой.

Смесь SAF создана на основе классического авиационного топлива и органических соединений. Доля биотоплива в нем составляет максимальные 10%. Это позволило сократить выбросы углекислого газа на данном рейсе на 7%.

В начале декабря рейсы авиакомпании S7 два дня не летали из Новосибирска в Сургут и обратно. Причиной оказался сильный гололед.

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S7 Airlinesперелетыбиотопливо
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