Самолет S7 выполнил первый перелет на биотопливе — раньше российские авиакомпании этого не делали

В среду, 22 декабря, новый самолет S7 Airlines совершил перелет с завода Airbus в Тулузе в московский аэропорт Домодедово. Воздушное судно A320neo было заправлено биотопливом. Это стало первым подобным перелетом в истории российских авиакомпаний.

— Это первый в истории рейс российской авиакомпании, выполненный на биотопливе. Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними — будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе, — цитирует пресс-служба слова генерального директора S7 Group Татьяны Филевой.