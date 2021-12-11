Паприка на каждом углу, в отличие от QR-кодов. Как слетать в Будапешт в разгар ковида — личный опыт сибирячки

На самом деле попасть в Европу не так сложно и дорого, и опыт сибирячки Натальи Дмитриевой это доказывает. В ноябре она побывала в Будапеште, когда там только начали ужесточать ограничения из-за коронавируса: попробовала сытный гуляш, побывала в термах и даже сумела попасть в знаменитый руин-паб. О ценах, сложностях получения визы и местах, которые точно стоит посетить, она поделилась в своей авторской колонке. Вот ее рассказ от первого лица.

Как сделать визу и где

Чтобы подать документы на шенгенскую визу в Венгрию, для начала надо обязательно забронировать жилье, купить страховку (около 1000 рублей) и билеты туда-обратно на самолет, а также взять в отделе кадров справку о средней зарплате на фирменном бланке с синей печатью (не 2-НДФЛ). Когда самое сложное позади, остается только сделать фото на визу, заполнить анкету на компьютере (образец есть на сайте визового центра) и распечатать все нужные документы, которые требуются для подачи на визу, в том числе чек о покупке страховки.

