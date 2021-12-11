Паприка на каждом углу, в отличие от QR-кодов. Как слетать в Будапешт в разгар ковида — личный опыт сибирячки

На самом деле попасть в Европу не так сложно и дорого, и опыт сибирячки Натальи Дмитриевой это доказывает. В ноябре она побывала в Будапеште, когда там только начали ужесточать ограничения из-за коронавируса: попробовала сытный гуляш, побывала в термах и даже сумела попасть в знаменитый руин-паб. О ценах, сложностях получения визы и местах, которые точно стоит посетить, она поделилась в своей авторской колонке. Вот ее рассказ от первого лица.
Как сделать визу и где
Чтобы подать документы на шенгенскую визу в Венгрию, для начала надо обязательно забронировать жилье, купить страховку (около 1000 рублей) и билеты туда-обратно на самолет, а также взять в отделе кадров справку о средней зарплате на фирменном бланке с синей печатью (не 2-НДФЛ). Когда самое сложное позади, остается только сделать фото на визу, заполнить анкету на компьютере (образец есть на сайте визового центра) и распечатать все нужные документы, которые требуются для подачи на визу, в том числе чек о покупке страховки.
Визу можно оформить в визовом центре на ул. Челюскинцев, 15, но сначала — оставить заявку на посещение и обязательно распечатать подтверждение записи. Только не перепутайте офисы: в этом здании работает агентство, которое помогает оформить визы в разные страны, но никакого отношения к визовому центру оно не имеет.
Проследите, чтобы везде в документах (билете, брони жилья, страховке, справке, анкете) были написаны ваши имя и фамилия именно так, как в загранпаспорте, иначе документы не примут. Например, мое имя там написано как Nаtalya. И с вариантом Natalia сотрудник документы уже не примет.
Обычная виза стоит 17,5 евро, но ее могут делать три-четыре недели. Я подавала документы 6 октября с вылетом в Будапешт 30 октября, и мне сказали, что есть риск не успеть. Поэтому я оформляла экспресс-визу. Она готовится чуть быстрее обычной (например, моя была готова за 2 недели) и намного дороже: консульский сбор за краткосрочную срочную визу — 5924 рубля и сервисный сбор — 1452 рубля.
Сколько стоят билеты на самолет и жилье
Из Новосибирска попасть в Будапешт можно только с пересадками. Мой маршрут туда был таким: Новосибирск — Москва — Хельсинки — Будапешт и Будапешт — Амстердам — Москва — Новосибирск. Полететь в Будапешт можно прямым рейсом из Москвы, Питера и Казани венгерского лоукостера Wizz Air и «Аэрофлота». Я летела другими авиакомпаниями, и у меня была длинная ночная пересадка в Хельсинки — 11 часов (кстати, в визовом центре попросили написать заявление, что я не буду покидать аэропорт).
Всего на билеты туда и обратно я потратила 29 000 рублей, и это без багажа. Сейчас на Аviasales можно найти варианты чуть дешевле (от 25 000) и с более комфортными пересадками. Рейсы в Казань, на Камчатку, в Турцию и на Кипр на мои даты не сильно отличались от этих цен, гораздо дешевле был только Сочи (8000 рублей), но жилье хуже по расположению и намного дороже. Например, на Booking.com хостелы в Казани, Турции, на Кипре и в Сочи стоили за две недели около 20 000. Хостел Flow Spaces в Будапеште в отличном месте на улице Gönczy Pál, 2 на тот же срок стоил всего 12 000 вместе с городским сбором.
Попасть в руин-бар (нелегально), посмотреть на Будапешт с высоты и не только
С собой в поездку берите евро, так как в Новосибирске венгерские форинты вы нигде не найдете. Обменять валюту можно в обменнике в аэропорту или уже в городе, есть небольшая комиссия за операцию. Проезд от аэропорта Ференца Листа (аэропорт Ферихедь) до площади Эржебет на автобусе 100Е стоит 900 форинтов — это около 200 рублей.
Ориентироваться по Будапешту легко: есть собственно части Буда и Пешт. В зоне Буды можно сходить в термы Геллерт. Найти их просто — вывеска видна даже с другого берега. Ориентир — зеленый мост Свободы. Билет в термы стоит от 5300 форинтов, а вот купаться можно хоть весь день. Кстати, тут же есть сауны. Обязательно возьмите тапочки, купальник, полотенце и шапочку для плавания, если не хотите пользоваться прокатом: за него придется еще оставлять залог.
На этой же стороне есть холм Геллерт, он рядом с термами. Там чудесный парк, но придется много подниматься по ступеням, так что рекомендую взять воду и еду, поскольку поблизости вы ничего из этого не купите. Виды оттуда просто потрясающие — на мост Свободы, мост Эржебет и базилику Святого Иствана.
Чуть дальше стоят Рыбацкий бастион и Будайская крепость. Попасть в них можно бесплатно, билет нужен только для посещения церкви или музея.
В Пеште — базилика Святого Иствана, синагога, рынок, главная пешеходная улочка Vaci, Парижский торговый центр и много других достопримечательностей. В эту поездку мне даже удалось попасть в знаменитый руин-бар «Симпла Керт». Вообще туда пускают только по QR-коду, но мне удалось включить режим невидимки и пройти без него.
Вообще в стране не очень много ограничений из-за ковида. Маски обязательны только в транспорте, аэропорту и самолете, а вот в магазинах их надеть не требовали, в музеях тоже.
Погода в Будапеште в даты моего путешествия была очень теплой: +15 ... +17, а дождь лил только один день. В это время Новосибирск вовсю заваливало снегом. Город удобен для прогулок пешком, можно взять в прокат велосипед или самокат — почти на каждой улице есть отдельная дорожка и даже светофоры для велосипедистов.
Съесть литр гуляша и чикен паприкаш, утопающий в сметане
Нужно быть готовым, что в еде везде паприка. Ее нет только в десертах. Из коронного в венгерской кухне — суп гуляш, чикен паприкаш, десерты. И токайское вино. Как и везде, подача и вкусы разные. Вкусный гуляш — целый литр — можно найти в For Sale Pub. Внутри всё завешано бумажными посланиями, можно оставить и свое. Еще одно такое место — ресторан «Нью-Йорк», интерьер которого напоминает королевские дворцы.
О чём я очень жалею, так это о том, что не выстояла очередь за гуляшом и большими порциями красивых блюд с мясом на втором этаже рынка. Там всегда много людей, мало места и божественные ароматы, но цены совсем не низкие.
Закажите бокал токайского вина в ресторанчике — оно сладковатое на вкус. И если понравится, можно купить бутылку в любом супермаркете и даже на рынке.
Кроме ресторанов и пабов. рекомендую местечки с простой готовой едой. Например, в небольшой фермерской закусочной я пообедала самыми вкусными в моей жизни утиными ножками за форентийские копейки.
А еще смело балуйте себя тортиками — они были вкусными во всех кофейнях.
Привезти паприку и другие сувениры
Туристы стоят в очереди за местными марципановыми конфетами, паприкой, местными соусами-пастами для гуляша, фуа-гра, токайскими винами, палинкой и бальзамом. Марципановые конфеты вкусные, рекомендую брать побольше. Стоят везде по-разному. Например, на главном рынке можно найти их поштучно за 200–300 форинтов. Или коробкой с 10 штуками от 1800 форинтов в сувенирных лавках. За эту же цену их можно купить в супермаркетах, например в Spar. Баночка фуа-гра стоит от 4000 форинтов — всё зависит от производителя и веса. Паприку можно найти на каждом углу: ее продают в красивых жестяных коробочках или в небольших тканевых мешочках, стоит примерно 1500 форинтов. А вот соусы-пасты дешевле купить в супермаркете, там вы их найдете за 500 форинтов. На рынке они стоят 1500–1800 форинтов.
Алкоголь из Будапешта можно привезти, даже если в билет не включен багаж. На рынках, в супермаркетах и лавках продают мини-форматы палинки и венгерского биттера Unicum. А вот сладкое токайское вино придется либо пить с запасом, либо брать в багаж, бутылку можно купить от 5000 форинтов.
Нужен ли ПЦР-тест, чтобы вернуться домой
После перелета поняла, что лучше сделать ПЦР-тест перед отъездом. Особенно когда в Будапеште начали усиливать меры предосторожности. Сейчас в купальни пускают только с сертификатом вакцинации, на рождественские ярмарки также попадут только привитые.
Когда я была в отпуске, ПЦР-тесты и сертификаты при регистрации в аэропорту Будапешта у россиян не спрашивали, но, видимо, такое было настроение у сотрудников. QR-коды показывали только граждане ЕС. А вот в аэропорту Амстердама сотрудники были немного строже. Пассажира, который решил пройти регистрацию без маски, ПЦР-теста и QR-кода, на рейс не пустили.
После всех ожиданий и пересадок пассажиры рейса Амстердам — Москва авиакомпании KML и я пили пиво или вино (красное и белое). В Москву летели не только русские, но и европейцы с китайцами — любоваться Красной площадью.
В ноябре этого года пара сибиряков — Лина и Алексей — решилась на переезд из Новосибирска в Европу. Как и почему они выбрали Черногорию, сколько денег здесь тратят и как планируют получить вид на жительство, они рассказали в этом материале.
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