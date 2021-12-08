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Антимасочников начнут штрафовать по фото

Верховный суд разрешил

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Верховный суд РФ разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, теперь полицейским необязательно ловить за руку всех, кто не носит маски в общественных местах, не проводить расследование и не назначать экспертизы — достаточно протокола и фотофиксации.

Управа московского района Люблино пришла в магазин с проверкой и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако ВС РФ согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».

За отсутствие маски могут привлечь к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и оштрафовать на сумму от одной до тридцати тысяч рублей (для граждан), от десяти до пятидесяти тысяч рублей (для должностных лиц), от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (для предпринимателей) и от ста до трехсот тысяч рублей (для юрлиц).

Ранее Верховный суд РФ счел отсутствие маски в общественном месте значительным нарушением. В середине октября стало известно о случае, когда ВС отклонил жалобу жителя Якутии, который настаивал на том, что отказ от ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением.

Согласно материалам дела, опубликованных на сайте суда, сотрудник полиции задержал жителя Якутии без маски в торговом помещении, составил административный протокол и выписал штраф. Нарушитель обжаловал это постановление вплоть до Верховного суда РФ, настаивая на малозначительности проступка. ВС РФ пришел к выводу о правомерности наложения штрафа и несостоятельности ссылки на малозначительность нарушения.

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