Антимасочников начнут штрафовать по фото

Верховный суд РФ разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, теперь полицейским необязательно ловить за руку всех, кто не носит маски в общественных местах, не проводить расследование и не назначать экспертизы — достаточно протокола и фотофиксации.

Управа московского района Люблино пришла в магазин с проверкой и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако ВС РФ согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».

