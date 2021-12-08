Антимасочников начнут штрафовать по фото

Верховный суд РФ разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, теперь полицейским необязательно ловить за руку всех, кто не носит маски в общественных местах, не проводить расследование и не назначать экспертизы — достаточно протокола и фотофиксации.
Управа московского района Люблино пришла в магазин с проверкой и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако ВС РФ согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».
За отсутствие маски могут привлечь к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и оштрафовать на сумму от одной до тридцати тысяч рублей (для граждан), от десяти до пятидесяти тысяч рублей (для должностных лиц), от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (для предпринимателей) и от ста до трехсот тысяч рублей (для юрлиц).
Ранее Верховный суд РФ счел отсутствие маски в общественном месте значительным нарушением. В середине октября стало известно о случае, когда ВС отклонил жалобу жителя Якутии, который настаивал на том, что отказ от ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением.
Согласно материалам дела, опубликованных на сайте суда, сотрудник полиции задержал жителя Якутии без маски в торговом помещении, составил административный протокол и выписал штраф. Нарушитель обжаловал это постановление вплоть до Верховного суда РФ, настаивая на малозначительности проступка. ВС РФ пришел к выводу о правомерности наложения штрафа и несостоятельности ссылки на малозначительность нарушения.