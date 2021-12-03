Минтранс не будет проверять QR-коды при продаже авиабилетов

По информации близких к Минтрансу источников, QR-коды будут проверять только перед регистрацией на рейс. Если у пассажира после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на «Госуслугах», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат. Перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода. Если его не окажется, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней вернет полную стоимость билета. Как будут проверять сертификаты тех, у кого нет профиля на «Госуслугах», собеседники издания не пояснили.



Законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесли в Госдуму 12 ноября. В оперштабе считают, что такие меры сдержат распространение коронавируса. Хотя общероссийского закона, который обязывает проверять сертификаты, нет, власти некоторых регионов ужесточили требования проезда. 22 октября первым в России QR-коды в общественном транспорте ввел Татарстан — смотрите, к чему это привело.

