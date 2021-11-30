«Омикрон» в Россию завезли из Египта? Микробиолог об африканском штамме и о том, чем он опаснее «дельты»

Иммунодефицит — это неспособность иммунной системы нормально реагировать на инородные вторжения — либо плохо вырабатываются антитела, либо их мало, либо они недостаточно эволюционируют. Таким образом, некоторые патогены в организме таких людей могут персистировать — то есть долгое время размножаться.



— Основная проблема с коронавирусом — его высокая летальность, около 1%, а в некоторых группах людей — среди пожилых, с хроническими заболеваниями, лишним весом — и до 50%. И главная проблема — основной патогенез коронавируса связан не с самим вирусом, не с каким-то его ужасным действием, а с тем, как на него реагирует иммунная система. Основная причина смерти — цитокиновый шторм. То, что убивает людей, заразившихся коронавирусом — это главным образом гиперреакция иммунной системы на вторжение вируса. Он вмешивается в работу иммунной системы и не дает ей сработать нормально на клеточном уровне.



У людей с иммунодефицитом гипервоспаление, возникающее на фоне заражения коронавирусом, не происходит из-за плохой работы иммунной системы. Она не может до такой степени разогнаться, чтобы привести к такой гиперреакции. А это означает, что возможна ситуация, когда вирус недели и месяцы существует в организме таких людей, размножается, персистирует новые частицы. В итоге такие люди, заболев ковидом, могут месяцами не выздоравливать. И даже если их лечат (чаще моноклональными антителами), помогают организму бороться с вирусом, полностью избавиться от коронавируса такие люди не могут. Эта ситуация опасна и для общества.

