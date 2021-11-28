За Байкалом — космос: самая северная пустыня на планете, которую прячет Бог

Когда упоминают Чарские Пески — забайкальскую пустыню, — обычно всегда произносят слово «самая»: самая северная, самая настоящая, самая неправильная, самая, самая, самая пустыня. О ней — в материале наших коллег из Chita.ru.
Урочище Чарские Пески — действительно самая северная пустыня в мире. На этой широте ничего подобного не найти. Даже Гоби, ближайшая соседка, находится в тысячах километров от Кодарского хребта. Тут стоит помнить, что неправильность — это субъективное понятие, так как из многочисленных художественных произведений мы вынесли убеждение, что пустыни находятся в жарком климате и распластаны до горизонта. Пески же достаточно компактны и занимают участок площадью примерно 5 на 10 километров, а вокруг них расположены горы со снежными шапками.
Для лучшего понимания этого места на него лучше посмотреть с воздуха — это удается почти всем прилетающим в Чару. А уже после этого отправляться на место.
Так появляется ощущение непостижимости замысла высшей силы, которая вписала пустыню в абсолютно несвойственный пейзаж. И надо сказать, что сделано это весьма гармонично.
Откуда взялась пустыня?
Геолог, блогер и путешественник Александр Леснянский в своем «Живом Журнале» описал процессы, которые подарили нам это чудо.
История геологического формирования песчаных отложений в Чарской котловине непосредственно связана с Кодарским хребтом и уходит в плейстоценовое время, когда на планете наступило заметное похолодание и начались обширные материковые оледенения. Примерно 45 тысяч лет тому назад огромный ледник сполз с Кодара в Чарскую долину и полностью перегородил ее в районе реки Сулумат (в 50 километрах к северо-востоку от села Чара). Образовалась гигантская чаша, которая за несколько сотен лет наполнилась, и огромное озеро разлилось по всей Чарской впадине. Ледники сползали с гор прямо в озеро, волоча за собой миллионы тонн глины и песка. Особенно мощный вынос происходил по долинам Верхнего и Среднего Сакуканов.
Древний водоем просуществовал в Чарской долине примерно 2–3 тысячи лет, и за это время на его дне скопилась внушительная толща осадков.
Когда ледниковый период кончился, плотина растаяла, прохудилась, исполинское водохранилище вытекло, и от него остались лишь сотни мелких реликтов, рассыпанных сегодня, как осколки, по всей Чарской долине в виде маленьких озер.
Донные отложения древнего водоема, оказавшись на поверхности, попали под влияние атмосферы. Еще многие тысячи лет они перевеивались ветрами, скучивались в дюны, пока не приобрели современный вид песчаной пустыни.
Мне доводилось бывать на песках дважды — глубокой осенью и зимой. Поэтому я не могу сравнить их с настоящей знойной пустыней. Однако все привычные пустынные атрибуты тут есть: так, барханы сформированы так же, как их показывают в фильмах о Сахаре, — одна сторона обрывистая, другая более пологая и покрытая рябью. Верблюдов тут, разумеется, нет. Однако на песке можно видеть волчьи следы, уходящие в соснячок.
Чарские Пески окружены лесом, и в этом их отличие от южных пустынь — заблудиться не получится, а миражи вряд ли придут. Кроме того, на территории урочища есть озеро Алёнушка. Летом местные жители ездят на него купаться, хотя вода как следует не прогревается. Но горячий песок, говорят, с лихвой компенсирует прохладу.
Как добираться до Чары — тема отдельного разговора. Из Чары до пустыни около 5 километров.
Осенью можно проехать на вездеходе, через хлюпающую марь и неглубокий брод на реке Средний Сакукан. Летом подготовленные туристы могут пройти этот путь пешком, если уровень воды в реках позволит.
Зимой проще: путь становится доступен даже УАЗу. Дорога менее приятна, чем на вездеходе, однако из-за обилия ключей подъезд к пескам покрывается плотным инеем. Эти белые кружева на тонких веточках берез и травинках красивы сами по себе, как неповторимые узоры. Но, когда поднимается солнце, всё это белое великолепие вспыхивает мириадами огней.
Наверное, не совсем правильно, эгоистично так думать, но мне кажется, что Чарские Пески неспроста спрятаны так далеко. Потому что люди частенько портят то, до чего могут дотянуться. И слава Богу, что большинство может полюбоваться забайкальской пустыней только на фото.