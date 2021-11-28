За Байкалом — космос: самая северная пустыня на планете, которую прячет Бог

Когда упоминают Чарские Пески — забайкальскую пустыню, — обычно всегда произносят слово «самая»: самая северная, самая настоящая, самая неправильная, самая, самая, самая пустыня. О ней — в материале наших коллег из Chita.ru.



Урочище Чарские Пески — действительно самая северная пустыня в мире. На этой широте ничего подобного не найти. Даже Гоби, ближайшая соседка, находится в тысячах километров от Кодарского хребта. Тут стоит помнить, что неправильность — это субъективное понятие, так как из многочисленных художественных произведений мы вынесли убеждение, что пустыни находятся в жарком климате и распластаны до горизонта. Пески же достаточно компактны и занимают участок площадью примерно 5 на 10 километров, а вокруг них расположены горы со снежными шапками.