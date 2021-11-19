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Новосибирский фотограф заснял вымирающий город на вечной мерзлоте — 7 впечатляющих кадров

После закрытия градообразующего предприятия население в Игарке сократилось на 70%

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Дом Культуры Лесокомбината. До закрытия Лесокомбинат был градообразующим предприятием

Дом Культуры Лесокомбината. До закрытия Лесокомбинат был градообразующим предприятием

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Слава Степанов опубликовал фото умирающего города в тундре

Новосибирский фотограф Слава Степанов выложил у себя в блоге фотографии из города Игарка в Красноярском крае. Город расположен в зоне тундры и лесотундры за северным Полярным кругом и построен на вечной мерзлоте. Мы выбрали самые впечатляющие кадры из серии.

Выселенный дом. Впервые Игарскую проток описали и нанесли на карту в ходе Великой северной экспедиции в 1740 году. В 1929 году там начали строить порт по вывозу леса. До 1950-х годов туда ссылали политических, военных и других заключённых. Их руками строился город

Выселенный дом. Впервые Игарскую проток описали и нанесли на карту в ходе Великой северной экспедиции в 1740 году. В 1929 году там начали строить порт по вывозу леса. До 1950-х годов туда ссылали политических, военных и других заключённых. Их руками строился город

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Также в 1947—1953 годах из Игарки строилась железнодорожная магистраль до Салехарда — «дорога на костях», часть недостроенной Трансполярной магистрали, унёсшая тысячи жизней заключённых и впоследствии заброшенная. Город развивался и как лесопромышленный центр. После закрытия градообразующих предприятий в 90-х население резко сократилось. Сейчас жизнь в Игарке сосредоточена в двух микрорайонах

Также в 1947—1953 годах из Игарки строилась железнодорожная магистраль до Салехарда — «дорога на костях», часть недостроенной Трансполярной магистрали, унёсшая тысячи жизней заключённых и впоследствии заброшенная. Город развивался и как лесопромышленный центр. После закрытия градообразующих предприятий в 90-х население резко сократилось. Сейчас жизнь в Игарке сосредоточена в двух микрорайонах

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Администрация города. В 2015 году РБК <a href="https://www.rbc.ru/society/22/01/2015/54c0fcaf9a7947a8f1dc4a7f#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brbc.ru%5D-%5Bmain_body%5D-%5Bitem_1%5D" class="_ io-leave-page" target="_blank">публиковал исследование</a> о вымирающих городах России. В Игарке, по данным издания, с 1989 года население сократилось на 72%

Администрация города. В 2015 году РБК публиковал исследование о вымирающих городах России. В Игарке, по данным издания, с 1989 года население сократилось на 72%

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Город стоит на вечной мерзлоте (ей даже посвящен целый музей). Максимальная толщина мерзлоты достигает 50—60 м. В течение двух первых месяцев солнце практически не заходит за горизонт, а в декабре — январе — полярная ночь

Город стоит на вечной мерзлоте (ей даже посвящен целый музей). Максимальная толщина мерзлоты достигает 50—60 м. В течение двух первых месяцев солнце практически не заходит за горизонт, а в декабре — январе — полярная ночь

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Последствия «Большого Игарского пожара». В 1962 году в городе случился пожар, который полностью уничтожил склад готовой продукции комбината — 159,2 тысячи кубометров пиломатериалов и несколько зданий. После этого город отстроили заново

Последствия «Большого Игарского пожара». В 1962 году в городе случился пожар, который полностью уничтожил склад готовой продукции комбината — 159,2 тысячи кубометров пиломатериалов и несколько зданий. После этого город отстроили заново

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Бывший Игарский лесопильно-перевалочный комбинат. Предприятие работало на древесине, доставляемой по Енисею из южных районов Красноярского края

Бывший Игарский лесопильно-перевалочный комбинат. Предприятие работало на древесине, доставляемой по Енисею из южных районов Красноярского края

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Ранее НГС показывал снимки Славы Степанова из разрушенных поселков на Чукотке. Посмотрите на них — раньше там жили и работали люди, но постепенно эти населенные пункты превратились в «призраки».

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