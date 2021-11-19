Новосибирский фотограф заснял вымирающий город на вечной мерзлоте — 7 впечатляющих кадров

Слава Степанов опубликовал фото умирающего города в тундре
Новосибирский фотограф Слава Степанов выложил у себя в блоге фотографии из города Игарка в Красноярском крае. Город расположен в зоне тундры и лесотундры за северным Полярным кругом и построен на вечной мерзлоте. Мы выбрали самые впечатляющие кадры из серии.
Ранее НГС показывал снимки Славы Степанова из разрушенных поселков на Чукотке. Посмотрите на них — раньше там жили и работали люди, но постепенно эти населенные пункты превратились в «призраки».