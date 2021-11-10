Новосибирский фотограф сделал снимки поселков-призраков на Чукотке — 13 впечатляющих кадров

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в заброшенных поселках на Чукотке: Валькумее, Апапельгино, Янранае и Комсомольском. Еще в 1990-х в них кипела жизнь, но затем всё изменилось.



— Когда-то эти поселки были перспективными: здесь жили шахтеры, сотрудники аэропорта, рыбаки, оленеводы. Теперь на Чукотке появилось много поселков-призраков, из которых уехали все жители: Валькумей, Апапельгино, Янранай, Комсомольский. И это были не самые маленькие по меркам Чукотки поселки: в лучшие годы в некоторых проживало до 4 тысяч человек. Но многие шахты закрылись, содержать поселки стало невыгодно — и теперь на их месте остались разваливающиеся дома, провалы в грунте и ржавая техника, — рассказал Слава Степанов в своем блоге.