Новосибирский фотограф сделал снимки поселков-призраков на Чукотке — 13 впечатляющих кадров

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в заброшенных поселках на Чукотке: Валькумее, Апапельгино, Янранае и Комсомольском. Еще в
— Когда-то эти поселки были перспективными: здесь жили шахтеры, сотрудники аэропорта, рыбаки, оленеводы. Теперь на Чукотке появилось много поселков-призраков, из которых уехали все жители: Валькумей, Апапельгино, Янранай, Комсомольский. И это были не самые маленькие по меркам Чукотки поселки: в лучшие годы в некоторых проживало до
— Нижний горизонт шахты «Валькумей» находился на глубине 700 метров, а общая протяженность выработок составляла около 600 километров. Валькумей был чисто шахтерским поселком. Здесь даже была своя достопримечательность — «Вагонетка», памятник в виде пневматического погрузчика с вагонеткой. Памятник стоял на въезде в поселок, но сейчас его демонтировали и установили возле краеведческого музея в городе Певек, — пояснил фотограф.
Еще один заброшенный поселок на Чукотке — Комсомольский. Вот что о нем рассказал фотограф:
— Раньше он относился к городскому округу Певек. В Комсомольском были две школы, музыкальная школа, детские сады, клуб с кинотеатром, поликлиника, больница, аптека, столовая, магазины, парикмахерская — всё необходимое для жизни. В 1985 году на местных горных выработках нашли железокаменный метеорит (Чаунский метеорит). Небольшой двухкилограммовый метеорит пролежал в тундре
Апапельгино, в свою очередь, основали для сотрудников аэропорта, а не для горняков, рассказал Слава Степанов.
— В 2003 году поселение ликвидировано, а весь обслуживающий аэропорт персонал перевезен в Певек. Произошло это после аварии на котельной, когда население города зимой осталось без тепла. Котельную решили не восстанавливать, а жителей просто перевезли в город.
А вот поселок Янранай продержался дольше остальных. Он опустел только в 2015 году. Здесь, рассказывает Слава Степанов, жили чукчи, разводившие оленей. Они же ловили рыбу и охотились на морских зверей.
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