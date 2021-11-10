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Новосибирский фотограф сделал снимки поселков-призраков на Чукотке — 13 впечатляющих кадров

Он рассказал, чем жили местные и почему им пришлось покинуть места своего прежнего обитания

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В своем блоге фотограф рассказал, что местные жители раньше занимались добычей полезных ископаемых, оленеводством, рыбачеством и даже работали в аэропорту

В своем блоге фотограф рассказал, что местные жители раньше занимались добычей полезных ископаемых, оленеводством, рыбачеством и даже работали в аэропорту

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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в заброшенных поселках на Чукотке: Валькумее, Апапельгино, Янранае и Комсомольском. Еще в 1990-х в них кипела жизнь, но затем всё изменилось.

— Когда-то эти поселки были перспективными: здесь жили шахтеры, сотрудники аэропорта, рыбаки, оленеводы. Теперь на Чукотке появилось много поселков-призраков, из которых уехали все жители: Валькумей, Апапельгино, Янранай, Комсомольский. И это были не самые маленькие по меркам Чукотки поселки: в лучшие годы в некоторых проживало до 4 тысяч человек. Но многие шахты закрылись, содержать поселки стало невыгодно — и теперь на их месте остались разваливающиеся дома, провалы в грунте и ржавая техника, — рассказал Слава Степанов в своем блоге.

В поселке Валькумей раньше добывали олово, но со временем рудник закрылся: транспортировать руду отсюда оказалось невыгодно. А потому поселок опустел

В поселке Валькумей раньше добывали олово, но со временем рудник закрылся: транспортировать руду отсюда оказалось невыгодно. А потому поселок опустел

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Валькумей считался поселком городского типа. Практически всё население работало на обеспечение нужд шахты. До <nobr class="_">90-х</nobr> годов поселок насчитывал <nobr class="_">4 тысячи</nobr> жителей, но в <nobr class="_">1996-м</nobr> начал распадаться — в <nobr class="_">2000-х</nobr> здесь уже никого не осталось

Валькумей считался поселком городского типа. Практически всё население работало на обеспечение нужд шахты. До 90-х годов поселок насчитывал 4 тысячи жителей, но в 1996-м начал распадаться — в 2000-х здесь уже никого не осталось

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Здесь даже работал санаторий-профилакторий для шахтеров

Здесь даже работал санаторий-профилакторий для шахтеров

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— Нижний горизонт шахты «Валькумей» находился на глубине 700 метров, а общая протяженность выработок составляла около 600 километров. Валькумей был чисто шахтерским поселком. Здесь даже была своя достопримечательность — «Вагонетка», памятник в виде пневматического погрузчика с вагонеткой. Памятник стоял на въезде в поселок, но сейчас его демонтировали и установили возле краеведческого музея в городе Певек, — пояснил фотограф.

Над стволом шахты установлены серп и молот

Над стволом шахты установлены серп и молот

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Часть домов уходит в провалы в земле, стены других зданий просто осыпаются

Часть домов уходит в провалы в земле, стены других зданий просто осыпаются

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Это местная станция спутниковой связи «Орбита». Она начала работать в 1974 году и позволяла наладить телевидение и телефонную связь в этом отдаленном регионе

Это местная станция спутниковой связи «Орбита». Она начала работать в 1974 году и позволяла наладить телевидение и телефонную связь в этом отдаленном регионе

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В зале станции сохранились рисунки. Художники объединили на них передовые для того времени технологии и местный быт, рассказывает Слава Степанов. Здесь нарисованы и собачьи упряжки, и спутниковая станция, и Останкинская телебашня, и космические спутники

В зале станции сохранились рисунки. Художники объединили на них передовые для того времени технологии и местный быт, рассказывает Слава Степанов. Здесь нарисованы и собачьи упряжки, и спутниковая станция, и Останкинская телебашня, и космические спутники

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Еще один заброшенный поселок на Чукотке — Комсомольский. Вот что о нем рассказал фотограф:

— Раньше он относился к городскому округу Певек. В Комсомольском были две школы, музыкальная школа, детские сады, клуб с кинотеатром, поликлиника, больница, аптека, столовая, магазины, парикмахерская — всё необходимое для жизни. В 1985 году на местных горных выработках нашли железокаменный метеорит (Чаунский метеорит). Небольшой двухкилограммовый метеорит пролежал в тундре 30 тысяч лет и даже не окислился.

По официальным данным, поселок был ликвидирован в 1998 году

По официальным данным, поселок был ликвидирован в 1998 году

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Апапельгино, в свою очередь, основали для сотрудников аэропорта, а не для горняков, рассказал Слава Степанов.

— В 2003 году поселение ликвидировано, а весь обслуживающий аэропорт персонал перевезен в Певек. Произошло это после аварии на котельной, когда население города зимой осталось без тепла. Котельную решили не восстанавливать, а жителей просто перевезли в город.

На фото — фюзеляж самолета <nobr class="_">Ил-14М</nobr>. Самолет списали в 1983 году, и с тех пор фюзеляж лежит здесь

На фото — фюзеляж самолета Ил-14М. Самолет списали в 1983 году, и с тех пор фюзеляж лежит здесь

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Большое количество аэродромной списанной техники также остается здесь: ее невыгодно вывозить на металлолом

Большое количество аэродромной списанной техники также остается здесь: ее невыгодно вывозить на металлолом

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А вот поселок Янранай продержался дольше остальных. Он опустел только в 2015 году. Здесь, рассказывает Слава Степанов, жили чукчи, разводившие оленей. Они же ловили рыбу и охотились на морских зверей.

Местных жителей после упразднения поселка переселили в Певек. Хотя незадолго до упразднения поселка здесь даже отремонтировали дома

Местных жителей после упразднения поселка переселили в Певек. Хотя незадолго до упразднения поселка здесь даже отремонтировали дома

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Северный Ледовитый океан подходит вплотную к поселку. На берегу можно заметить промысловые постройки

Северный Ледовитый океан подходит вплотную к поселку. На берегу можно заметить промысловые постройки

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