Россия возобновляет перелеты в Аргентину, Бразилию и еще три страны

В оперштабе также добавили, что с декабря увеличивается число регулярных рейсов в Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Италию и Вьетнам. Отметим, что на данный момент Италия и Вьетнам туристов не принимают. Попасть в эти страны могут только обладатели вида на жительство, родственники, дипломаты и другие категории граждан.