16 ноября вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 72.27
eur 82.77
Тема дняКак обходят ковидные запреты? Идеи бизнесменов
Все новости
Все новости

Россия возобновляет перелеты в Аргентину, Бразилию и еще три страны

И запускает поезда в Финляндию

895
24Обсудить

Поделиться

Авиасообщение еще с пятью странами открывается с <nobr class="_">1 декабря</nobr>

Авиасообщение еще с пятью странами открывается с 1 декабря

Поделиться

1 декабря возобновляется взаимное сообщение России и еще пяти стран — это Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика и Монголия. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Аргентину, Бразилию, Коста-Рику и Бангладеш будет по два рейса в неделю из Москвы. В Монголию — три рейса из Москвы, по одному — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

Также с 1 декабря возобновляются регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар. 12 декабря открывается железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

В оперштабе также добавили, что с декабря увеличивается число регулярных рейсов в Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Италию и Вьетнам. Отметим, что на данный момент Италия и Вьетнам туристов не принимают. Попасть в эти страны могут только обладатели вида на жительство, родственники, дипломаты и другие категории граждан.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

АргентинаБангладешБразилияВьетнамИталияотдыхКоста-Рикаотдых в пандемиюотпуск 2021
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...