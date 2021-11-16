Россия возобновляет перелеты в Аргентину, Бразилию и еще три страны

1 декабря возобновляется взаимное сообщение России и еще пяти стран — это Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика и Монголия. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Аргентину, Бразилию, Коста-Рику и Бангладеш будет по два рейса в неделю из Москвы. В Монголию — три рейса из Москвы, по одному — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.
Также с 1 декабря возобновляются регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар. 12 декабря открывается железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
В оперштабе также добавили, что с декабря увеличивается число регулярных рейсов в Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Италию и Вьетнам. Отметим, что на данный момент Италия и Вьетнам туристов не принимают. Попасть в эти страны могут только обладатели вида на жительство, родственники, дипломаты и другие категории граждан.