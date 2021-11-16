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Казанского стрелка признали вменяемым

Он отказался от адвоката

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Экспертизу Ильназу Галявиеву проводил Государственный научный центр имени Сербского

Экспертизу Ильназу Галявиеву проводил Государственный научный центр имени Сербского

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Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле девяти человек в казанской школе, признан вменяемым. Об этом сообщил адвокат Владимир Богдан, защищавший Галявиева до недавнего времени. Он уточнил, что эти данные были предоставлены следователем, заключения экспертизы он не видел.

— Я был привлечен в качестве защитника его родителями. В данный момент якобы написано заявление об отказе от защитника, — сообщил Владимир Богдан. — На мой взгляд, это сделано под давлением следствия, это не вполне его свободное решение. Видимо, его защита обеспечивается адвокатом по назначению.

Владимир Богдан заявил, что ни отказ от защитника, ни признание вменяемым обвиняемого не подтверждено документально. По его словам, следователю было предложено предъявить эти документы, но он отказался это сделать.

— На сегодняшний день мы не имеем ни одного документа, который бы достоверно свидетельствовал или подтверждал сказанное следователем, — заявил адвокат.

СЮЖЕТ

Стрельба в школе в Казани

19-летнего Ильназа Галявиева обвиняют в нападении на гимназию № 175 в Казани. Трагедия произошла в мае этого года, в результате нападения 9 человек погибли, еще 21 госпитализировали. Ранее сообщалось, что Галявиева признали невменяемым, однако позже следствие опровергло эту информацию.

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Казаньстрельба в школеказанский стрелокИльназ Галявиев
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