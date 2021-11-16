Казанского стрелка признали вменяемым

19-летнего Ильназа Галявиева обвиняют в нападении на гимназию № 175 в Казани. Трагедия произошла в мае этого года, в результате нападения 9 человек погибли, еще 21 госпитализировали. Ранее сообщалось, что Галявиева признали невменяемым, однако позже следствие опровергло эту информацию.

