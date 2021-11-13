В РПЦ надеются, что за фейки о коронавирусе будут наказывать

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир» заявил, что надеется на соответствующее наказание для тех, кто распространяют фейки о коронавирусе и вакцинации. Прикрываться богом для отказа от прививки, по его словам, недопустимо.
— Это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяют ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».
Митрополит Иларион также говорил, что выступающие за вакцинацию верующие основываются на многолетнем опыте церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявлял, что Русская православная церковь никогда не выступала против вакцинации, при этом прививать граждан нужно на добровольной основе.
— Мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация — это основной способ противостоять распространению заразы. В этом вопросе, что мы неоднократно говорили, нет религиозной составляющей: человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением, точка. Это — его интерпретация, — отмечал Легойда в эфире RTVI.