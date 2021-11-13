«Когда я туда прилетела, то обомлела». Сибирячка переехала в Париж и составила инструкцию, как сделать так же

На втором курсе университета я была в небольшом евротуре, в котором посетила и Францию. Когда я туда прилетела, то обомлела от архитектуры, людей, от атмосферы города. В ту поездку я познакомилась с молодым человеком — с ним позже начались отношения. Благодаря ему я начала задумываться о получении степени магистра во Франции. Я всегда мечтала получить дополнительное образование за границей, но мне казалось, что это невозможно. Ведь это либо слишком дорого, либо для очень умных студентов, к которым я себя не причисляю. После поездки я увидела, что в МГУ есть программа под названием «Французский колледж». Можно было отучиться два года и после поехать в магистратуру на год. Я получила двойной диплом, а после начала смотреть, что мне нужно для переезда.



Пути подготовки

Я никогда не причисляла себя к девушкам, которые переезжают, чтобы выйти замуж. Мне хотелось получить образование, найти работу, уверенно чувствовать себя с финансовой точки зрения. У меня был недостаточный уровень языка, чтобы сразу поступить в магистратуру во Франции. Но я узнала, что можно переехать по студенческой визе. Нужно было записаться на языковые курсы, где минимум двадцать часов занятий в неделю нужно было учить язык (и тогда потом можно работать двадцать часов в неделю). Чтобы получить визу, необходимо получить приглашение от школы и, естественно, оплатить период, на который вы хотите получить визу (самый большой — год). По такой схеме можно жить в стране три года.

