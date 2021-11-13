«Когда я туда прилетела, то обомлела». Сибирячка переехала в Париж и составила инструкцию, как сделать так же

НГС продолжает собирать и публиковать самые интересные рассказы о новосибирцах, которые решились покинуть свой город и испытать этот необычный опыт. Не у всех переезд задается — некоторые возвращаются домой, на родину. Сибирячка Рината Талипова рассказывает о своем опыте переезда во Францию и дает несколько советов тем, кто ищет пути миграции. Подробности — в ее авторской колонке.
В Новосибирске я жила на окраине города, в микрорайоне «Снегири» в Калининском районе и ходила в самую обыкновенную общеобразовательную школу
На втором курсе университета я была в небольшом евротуре, в котором посетила и Францию. Когда я туда прилетела, то обомлела от архитектуры, людей, от атмосферы города. В ту поездку я познакомилась с молодым человеком — с ним позже начались отношения. Благодаря ему я начала задумываться о получении степени магистра во Франции. Я всегда мечтала получить дополнительное образование за границей, но мне казалось, что это невозможно. Ведь это либо слишком дорого, либо для очень умных студентов, к которым я себя не причисляю. После поездки я увидела, что в МГУ есть программа под названием «Французский колледж». Можно было отучиться два года и после поехать в магистратуру на год. Я получила двойной диплом, а после начала смотреть, что мне нужно для переезда.
Пути подготовки
Я никогда не причисляла себя к девушкам, которые переезжают, чтобы выйти замуж. Мне хотелось получить образование, найти работу, уверенно чувствовать себя с финансовой точки зрения. У меня был недостаточный уровень языка, чтобы сразу поступить в магистратуру во Франции. Но я узнала, что можно переехать по студенческой визе. Нужно было записаться на языковые курсы, где минимум двадцать часов занятий в неделю нужно было учить язык (и тогда потом можно работать двадцать часов в неделю). Чтобы получить визу, необходимо получить приглашение от школы и, естественно, оплатить период, на который вы хотите получить визу (самый большой — год). По такой схеме можно жить в стране три года.
Еще нужно взять справку из банка, что у вас есть наличные на весь период пребывания во Франции. После вы должны подтвердить наличие жилья. Это вообще отдельная история. Мне, если честно, было гораздо проще. Мой молодой человек просто от руки написал, что он разрешает на некоторый период проживать у него в квартире. Второй вариант — найти общежитие, что немного проблематично. Третий вариант — снять квартиру, что еще проблематичнее, потому что необходимо иметь французского гаранта (француз, который сможет за вас заплатить в случае какой-то казусной ситуации).
Также нужна справка из Campus France — это такая организация, которая якобы помогает студентам поступить в магистратуру или французский университет. Они проверяют все ваши документы и дипломы, потом вы проходите собеседование. Мне лично это показалось странным, потому что я уже оплатила языковые курсы из своего кармана. Тогда почему какая-то сторонняя организация в России должна решать, можно мне ехать или нет?
Атмосфера Франции
Если вы рассматриваете Францию для переезда, но ваше финансовое положение не супер (а обычное — в российских реалиях), то я бы порекомендовала переехать в Лион или в Бордо. Но, наверное, не в Париж, потому что там очень-очень дорого, особенно жилье — просто безумные какие-то деньги, и проезд. Продукты, может быть, и не сильно дороже, чем в Новосибирске, но всё же, это большая статья расходов. Я думаю, что минимум должно быть на каждый месяц тысяч сто, чтобы себя более или менее нормально чувствовать, но при этом совершенно не шиковать.
Почему я еще могу посоветовать Францию? Потому что образование в целом бесплатное. Но президент Макрон принял новый закон — сейчас стоимость обучения для российских студентов увеличена, например, магистратура стоит около четырех тысяч евро (341 тысяча рублей. — Прим. ред.) в год. Казалось бы, очень дорого за год, но, с другой стороны, это равноценно стоимости обучения в МГУ.
Еще один лайфхак для переезда
Я пошла другим путем. Так как я год уже прожила по студенческой визе через языковые курсы, мне открылась другая функция — программа отдаленно напоминает целевое обучение в России. Компания платит деньги за ваше обучение и платит вам зарплату. Зарплата выходит меньше прожиточного минимума, но выше, чем зарплата в каком-нибудь кафе за двадцать часов в неделю. У меня сейчас будет следующая схема: три дня в неделю (с понедельника по среду) я буду работать в компании, а в четверг и пятницу буду учиться. Такой вот крутой лайфхак. Главное — понять, как прожить здесь год по языковым курсам. Если, например, вам больше 26 лет, то вам будут платить зарплату, равную прожиточному минимуму. Здесь он составляет примерно полторы тысячи евро (124 тысячи рублей. — Прим. ред.). После 26 лет запрещено платить людям меньше прожиточного минимума.
Продукты, конечно, во Франции несколько дороже. Но в последний раз когда я была в Новосибирске, удивилась, что как-то здесь тоже уже не дешево. Мы ходим в магазин раз в месяц и совершаем большую покупку на 300 евро (25,8 тысячи рублей. — Прим. ред.). Нужно отметить, что мы не экономим — здесь все повернуты на биопродуктах, чтобы было здоровое и правильное питание, качественная еда. Мы как раз такие и выбираем, еще есть специальные приложения, мы сканируем QR-код и смотрим, есть ли какие-то добавленные вещества в продуктах или нет.
«Парле ву Франсе?», или Какие они, французы
Что я могу сказать о французах? Первое, что приходит в голову, — французы очень трепетно относятся к своему языку. Если вы говорите что-то по-французски, но с каким-то акцентом, они могут сделать вид, что вас не понимают, и перейти на английский. Но английский у французов очень специфический. Они очень плохо говорят по-английски, говорят «по-французски» английские слова. Это очень сложно понять. Сначала я пугалась, начинала нервничать и отвечала по-английски, но сейчас мне вообще по барабану. Я просто говорю по-французски, типа «ребят, я не обязана знать английский, давайте-ка по-французски, а вы не будете выпендриваться или можете по-русски, если хотите». Мне кажется, что нужно быть понаглее. В целом французы вроде и вежливый, но не самый приятный народ.
С другой стороны, они умеют жить и наслаждаться моментом. Никто здесь никуда не бежит. После Москвы тут очень спокойно: люди спокойно обедают по часу в кафе во время рабочего обеденного перерыва, спокойно после работы идут «на бокальчик», просто у них всё хорошо. Я сейчас начала работать в офисе, и я в шоке. Все спокойно работают, могут десять минут прогуляться на обеде, заканчивается работа, все закрывают ноутбуки, забывают о своем рабочем дне и спокойно уходят. Этому на самом деле даже хочется поучиться.
Минусы Франции
Есть моменты, к которым я не могу привыкнуть. Например, у них нет таких быстрых переводов через банковские карты, как у нас, — сложно ходить с подружками в кафе и делить счет, если платил кто-то один. Мне выдали карту французского банка, но она не приспособлена к бесконтактной оплате. Здесь много бюрократии, всё очень медленно, долго. Я уже год хожу с временным медицинским страховым номером. Всё никак не могут выдать постоянный, хотя у меня все документы проверены и в порядке.
Я понимаю, что меня избаловала Москва, где метро ходит каждую минуту в час пик. Но здесь такого нет: метро ходит реже. Еще линию могут закрыть по непонятным причинам. Многие живут в пригородах, поэтому сбои с транспортом удивляют. Я раньше даже не знала, что мой город считается пригородом, потому что до центра ехать около часа (как, например, со «Снегирей» до площади Калинина). В воскресенье магазины не работают, только какие-то вроде ларьков или большие супермаркеты. Ближайший к моему дому огромный магазин работает в воскресенье до полпервого.
Те, кто водит машину, должны быть готовы, что 90% людей ездят на механике. Еще здесь очень дорогое такси, просто невероятно. Мне кажется, что только богатые люди ездят на такси. За получасовую поездку ты платишь тридцать евро (2,6 тысячи рублей. — Прим. ред.). Если вечером заказываешь такси, то машину подают через 10–15 минут. Нужно очень заранее готовиться к своей поездке. В нашем пригороде на общественном транспорте комфортнее, чем на машине, потому что парковки стоят бешеных денег и, кажется, здесь машина используется только в выходной день.
Еще кто-то может сказать, что здесь очень много темнокожих ребят и арабов. Но на самом деле многие из них здесь уже не в первом поколении живут, и очень странно считать их «не французами». Тем более, все говорят по-французски, имеют гражданство, у них такое же мировоззрение, как у французов, такая же культура. Поэтому для нормальных людей, я думаю, это не проблема. Париж — самый популярный город среди туристов. Конечно, здесь много мошенников и карманников, но просто нужно быть начеку. А так — и ночью ходила, и одна была, всё спокойно и комфортно.
Пара полезных советов:
- Для Франции нужно точно знать французский язык. С английским жить здорово, но далеко не уедешь.
- Нужно на пару месяцев приехать пожить в место, куда вы хотели бы переехать. Это нужно, чтобы посмотреть, нравится вам тут или не нравится.
- Нужно посмотреть на местный уклад, пообщаться с местными людьми. Я ярый фанат каучсерфинга (вид гостевого туризма. — Прим. ред.) — это позволяет узнать правдивую сторону жизни и понять, подходит ли это вам.
- Без этих предварительных этапов я бы не советовала брать и уезжать из своего города, потому что это большой труд. Нужно хорошенько подготовиться, чтобы не пожалеть о своем выборе.
Как переехать и не пожалеть? Я бы сказала, что нужно для этого не бежать из своей собственной страны. Нужно определенно ставить себе цель. Например, вы хотите получить хорошее образование, получить более высокий пост на работе или, наоборот, хотите просто найти работу и развиться в какой-то сфере. В Москву я переезжала сразу, как только там побывала. В один день просто собрала вещи и поехала. А вот как привыкнуть к новой жизни, я не знаю. Жизнь такая разная, что надо не привыкать, а жить ее. Наверное, переезд — не для всех, но очень интересное впечатление. Если даже вы вернетесь домой, вы вернетесь уже новым человеком.
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