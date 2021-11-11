Очередь занимают ночью, день проводят в толпах и ругани: России не хватает рабочих рук, тогда почему так унижают мигрантов?

При этом в семье есть дети, которые являются гражданами России. Они получили его автоматически.



К 10 часам количество мигрантов в отделе становится только больше, а атмосфера — напряженнее. Список только полнится — туда заносят фамилии людей, не пожелавших ночевать перед дверьми. Успеют ли они попасть на прием сегодня или начнут новую запись на тетрадном листе?



Мы расспросили экспертов, почему складывается такая ситуация?

Нужно, чтобы хотя бы не распространяли заразу

Ренат Каримов — председатель Союза трудящихся мигрантов:

— Мигранты на очереди в центрах жалуются постоянно. В Москве, например, сделано очень неудобно — от центра Москвы, Красной площади, он находится в 100 километрах — ехать туда нужно три часа. Это значит, нужно отпрашиваться с работы на целый день. Сейчас там очереди — от них легко избавиться одним решением: на период пандемии не надо обращаться в миграционные центры за патентами. Если он у вас есть, то неважно, кончился он у вас в августе, сентябре, октябре или он истечет в декабре — оплачивайте его, продолжайте работу.

Сейчас мы говорим о том, чтобы не было очередей — чтобы никто не распространял заразу. Не потому что мы любим вас и уважаем, а для того, чтобы вы не заражали нас, дорогих россиян. Не надо ходить туда, а просто платите авансовый платеж НДФЛ — и у вас патент будет действителен. Для этого будет достаточно решения министра внутренних дел, а может быть, начальника главка, или губернатора, или других органов власти.

И люди бы не ходили — они же потенциальные разносчики заразы. Их я люблю, но я знаю, что их не любит ни правительство, ни российское население в массе своей. Пусть хотя бы население испугается и скажет — а чего мигранты туда ездят, нас потом заражают в общественном транспорте. И не возникнет вопросов, что мы не можем победить коронавирус. Просто принимаем решение: не обращайтесь за патентами, не создавайте очереди.

А регионы просто шарахаются

Светлана Алексеевна Ганнушкина, член совета и руководитель сети «Миграция и Право», российская правозащитница, педагог и общественный деятель:

— Мигранты постоянно обращаются. В Москве вроде как разрядилось, но пока постоянно обращаются. Путь решения этой проблемы — надо увеличивать пропускную способность.

Хорошо бы была и электронная система, частично это бы вопрос решило. В целом — нет. Потому что у многих нет доступа в интернет. Поэтому они вынуждены приходить лично.

У нас есть нехватка мигрантов в стране, там где они работают — ЖКХ, строительная сфера, летом — сельское хозяйство и сфера обслуживания, в том числе и физических лиц. Это, конечно, связано и с вирусом тоже — перестали пускать в страну и, потом, люди боятся.

У нас говорят, что жуткая ситуация в Москве — но регионы от приехавших людей просто шарахаются.

Мигрантов дефицит, но справиться не можем

Ольга Сергеевна Чудиновских — Центр миграционной политики, директор, кандидат экономических наук:

— Дефицит с мигрантами начался в связи с пандемией — еще с прошлого года. И пока он сохраняется. Это не мое мнение, это говорят работодатели — и их мнение является критерием истины. Особенно в отдельных отраслях, где труд мигрантов был востребован — строительство, подсобное и сельское хозяйство. Их труд сейчас нужно компенсировать, но пока нет возможности.

Ограничения на передвижения мигрантов сейчас сохраняются, есть проблемы с вакцинацией — не такие, как в прошлом году. Управляет всем ситуация с коронавирусной инфекцией. Государство действует с точки зрения собственной декларации. Не всегда получается эффективно, но это так.

Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши никак не отразится на России. Они направляются в страны Западной Европы, часто даже минуя Восточную. Просто сейчас они используют новый канал, возможно, при поддержке белорусских властей. Это продолжение тренда, который начался в 2014 году. Мы в стороне от этого процесса. Россия не страна для приема беженцев — так всегда было и останется.

Мы статус беженца почти не предоставляем. Второе — Россия никому из них неинтересна, потому что экономические условия более скромные, чем в Европе.