«Вектору» выделят 795 тысяч на обсуждение ковида онлайн. Среди трат — портфели из натуральной кожи

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» объявил аукцион на закупку товаров и услуг, которые потребуются для онлайн-семинара. Об этом сообщает сайт госзакупок.

Закупку разместили 3 октября, заявки принимают до 11 ноября .

Как следует из документов закупки, в один из дней в период с 20 по 24 декабря в Новосибирске и во вьетнамском городе Ханое пройдет обучающий онлайн-семинар «Диагностика вирусных инфекций и противовирусные вакцины». Семинар пройдет на базе Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое.