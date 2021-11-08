«Вектору» выделят 795 тысяч на обсуждение ковида онлайн. Среди трат — портфели из натуральной кожи

«Вектор» закупит портфели из натуральной кожи ради обсуждения ковида
Новосибирский центр вирусологии «Вектор» объявил аукцион на закупку товаров и услуг, которые потребуются для онлайн-семинара. Об этом сообщает сайт госзакупок.
Закупку разместили 3 октября, заявки принимают до
Как следует из документов закупки, в один из дней в период с 20 по 24 декабря в Новосибирске и во вьетнамском городе Ханое пройдет обучающий онлайн-семинар «Диагностика вирусных инфекций и противовирусные вакцины». Семинар пройдет на базе Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое.
Для проведения семинара требуется конференц-зал, аппаратура, переводчики, еда и напитки для кофе-брейков и «комплекты участников», в которых должны быть портфели из натуральной кожи.
— Портфель из натуральной кожи с отделениями для бумаг формата не менее A4 и двумя отделениями для мелких предметов, оснащенный металлической фурнитурой. Блокнот не менее формата А5, состоящий из 50 или более страниц с горизонтальной разлиновкой. Ручка роллерная. USB-флеш-накопитель на 64 гигабайта или более, — говорится в документе.
10 комплектов передадут представителю вьетнамского научного центра, 20 — «Вектору».
Кофе-брейки также организуют и во Вьетнаме, и в Новосибирске, расчет — исходя из присутствия
Начальная максимальная цена контракта — 795 тысяч рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. НГС отправил запрос в «Вектор», чтобы уточнить детали закупки.
Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр (Тропический центр) — филиал Института проблем экологии и эволюции им.
Новосибирский центр вирусологии «Вектор», подконтрольный Роспотребнадзору, разработал одну из российских вакцин против ковида. От других вакцин ее отличает то, что она разработана на основе пептидов. Такой способ вакцинации можно назвать инновационным: на сегодняшний день ни одна вакцина на основе пептидов не была лицензирована США, Европой или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее мы пробовали разобраться, почему новый препарат вызывает сомнения у специалистов и кто поставляет материалы для вакцины.