Выдержал лесные пожары, но не бюрократию. Как глава таежного поселка уволился и остался возрождать родное село

«Это наш Дима», «Да он же с пожаров не вылазил!», «Хороший мужик, простой», «Я, когда узнала, что он увольняется, даже заплакала» — так местные говорят про 42-летнего главу Дмитрия Ильева, который год был руководителем тюменского поселка Новый Тап. Он вступил в должность осенью прошлого года, а в этом сентябре решил уволиться. Остаться его просили и местные жители, и представители администрации, но деревенский управленец был категоричен. Несмотря на то что он лишился кресла руководителя поселка по собственному желанию, у Дмитрия Александровича много планов на возрождение родного края.
Почему люди горой вступились за главу, что стало причиной его увольнения и как живут люди в забытом поселке, пытаясь его спасти и отвоевать право на качественную медицину и нормальные дороги — в репортаже Марии Токмаковой из далекого Нового Тапа, спрятанного в тайге.
Дмитрий Александрович
Дмитрий Александрович — человек бизнеса. Он стал предпринимателем еще 15 лет назад. В Тюмени у него есть фирма по производству тяжелой техники и вездеходов. Год назад он решил стать главой Нового Тапа, из которого уехал несколько лет назад, но часто навещал — в тайге у него живут мама и приятели. Дмитрий Ильев объясняет, что в какой-то момент его просто потянуло обратно на родину: «Я вырос здесь». Но в самом начале управленческой карьеры он столкнулся с бюрократической машиной — чтобы решить какую-нибудь проблему в деревне, приходилось обращаться в те или иные ведомства, писать стопки обращений и заявлений. При этом не всегда можно было рассчитывать на положительный результат от вышестоящих властей.
Кроме того, в тайге в этом году произошло настоящее бедствие — бушевали лесные пожары, огонь подходил к самому селу. Пожары отнимали все силы не только у специалистов по тушению, но и у самого главы, только заступившего на пост.
В районе закрыли еще и роддом. Всех рожениц из села и района отправляют рожать в Омутинский район. В конце концов добило и то, что в деревне стали жаловаться на медицинскую помощь. Местные говорят, что из-за пандемии коронавируса тут не хватает фельдшеров и не так просто уехать к медику в административный центр района. Но давайте по порядку.
Боевое крещение главы, только заступившего на пост
Назначение главы Дмитрия Александровича, который заступил на пост в сентябре 2020 года, местным внушало в будущем развитие поселка.
Во-первых, новотапчане хорошо знают Ильева, он вырос в этой деревне, тут живут его родственники и друзья. Несмотря на то, что он давно уехал жить в Тюмень, часто бывал в поселке на выходных. Став главой, Дмитрий Александрович жил на два населенных пункта — ездил к семье в Тюмень и часто находился в Новом Тапе. Все-таки должность обязывала.
Во-вторых, Дмитрия Александровича знают как человека ответственного и называют «своим в доску».
Лесные пожары, ставшие для Ильева настоящим «крещением огнем» на посту главы, внесли коррективы в его планы. Первоочередной его задачей в то время стала борьба с огнем. С ней он справился, едва ли не ночуя в горящей тайге.
В самом поселке про Дмитрия Ильева многие отзываются хорошо. Все дни, когда бушевали пожары, он активно боролся с огнем. А еще помогал лесникам, авиадесантникам и своим односельчанам, которые тоже встали на защиту леса.
Рядом с поселком Новый Тап расположен уникальный Ново-Таповский природный заказник. Его площадь — 10 тысяч гектаров. Он относится к заказникам регионального значения. Здесь водятся разнообразные животные и растения, занесенные в Красные книги РФ и Тюменской области. В заповеднике обитают медведи и волки.
Решил возрождать село в качестве простого жителя
Когда осенью этого года Дмитрий Александрович заявил об уходе, многие жители стали его уговаривать остаться. Проблем в деревне, как и во многих других российских селах, говорит Дмитрий Александрович, — немало.
Разваливающиеся деревни и отсутствие работы — вот что заставляет людей уезжать в город. Между тем, считает Дмитрий Ильев, не всем жить в больших городах, поэтому деревни нужно возрождать и развивать, возвращая туда молодежь.
— Я не могу назвать его Дмитрий Александрович, потому что он Дима. Он простой русский парень. Он родной. Я когда узнала, что он увольняется, даже заплакала, — сказала Светлана Нестерова. — Очень много он сделал для села. Во-первых, очистил, можно сказать, территорию. Все деревья пообрезали, всё убрали. У нас сильный был пожар, он на этом пожаре находился сутками, домой не приезжал. Вырыл колодцы — у нас колодцев в деревне-то почти не было. У кого есть свои скважины, тем и пользовались. А если пожар или еще что-то, у нас негде было воды набрать. Помню, как он только принялся работать, то по нашей улице ни одного фонаря не горело. Так он это взял на заметку. И в итоге по нашей улице фонари повесил. Теперь у нас светло.
Про борьбу с пожарами и то, как начали поднимать деревню под руководством нового главы, — говорит каждый второй-третий житель Нового Тапа.
— Старался работать наш Дмитрий Александрович. Старался многое, что делать. Во время пожара он из леса не выходил. А эти баулы мама его делала, чтобы людей накормить в лесу, денег же никто на это не давал! — сказала пенсионерка Наталья Бурко.
То, что Ильев был хорошим главой, говорит и его уже бывшее непосредственное руководство.
— Он за это время, пока работал, показал себя достаточно активным. И люди, которые сегодня на Тапу проживают, они достаточно хорошо к нему относятся. Потому что, во-первых, он местный житель, он болеет за село. В принципе, он показал себя достаточно хорошим управленцем, особенно это сказалось при тушении наших лесных пожаров, — говорит Виктор Васильев, глава Юргинского муниципального района.
Сам Ильев говорит, что, несмотря на увольнение, останется в деревне и даже планирует запустить собственное производство.
— Я принял решение такого образа, потому что особо здесь я ничего не решаю, то есть не вижу дальнейшего личностного развития в этой должности. Здесь будет небольшое производство организовано по сборке снегоболотоходной техники. Есть инвестор, который всё это будет делать. Я ему здесь буду помогать. Ну и дальше здесь будем жить, трудиться, развивать поселок, так как мы можем это сделать, не всем же жить в городах, — сказал Дмитрий Ильев.
Многие жители надеются на это.
— Вот муж у меня есть, он девять лет по вахтам ездит. А Дмитрий Александрович хочет создать здесь рабочие места. И муж говорит, если он даст нам работу, то он вернется с вахты и будет здесь жить и работать, — делится Анна.
Ильев ушел в отпуск с последующим увольнением. Как рассказал Виктор Васильев, глава района, дума объявила конкурс, нового главу Нового Тапа выберут по заявкам участников. Жители надеются, что он станет хорошим управленцем.
В районе и самом поселке проблемы, которые были и при Ильеве, остались и сегодня. Это (не)дорога, ведущая в Новый Тап, отсутствие нормальной медицины и закрытие роддома в Юргинском районе.
Про закрытие роддома и нехватку медиков
На прямой линии губернатор Моор заявил, что родильный дом закрыли из-за отсутствия большой потребности, из-за чего ухудшается квалификация специалистов. Попросту сказать — в районе стали меньше рожать, поэтому в роддоме якобы нет необходимости.
— Для нас принципиально важно качество оказания медицинской помощи. Роддом в Омутинской больнице имеет необходимое количество специалистов. Они имеют всю необходимую квалификацию. В больнице есть необходимое оборудование и созданы условия, чтобы в них находились женщины: комфортные палаты с телевизорами, с холодильниками. Для нас очень важно, чтобы те специалисты, которые принимают роды, делали это регулярно и повышали тем самым свою квалификацию. К сожалению, в самом Юргинском количество родов было небольшое, и если бы мы оставили положение вещей, как было, то квалификация специалистов менялась, но при этом ухудшалась. При этом в больнице Юргинска есть палата для принятия родов. Ситуация, когда роды принимают в автомобиле, случаются не только в деревне, бывает и в городе. Не зависит от населенного пункта. Так бывает. Это жизнь. Еще раз хочу сказать, что такие решения были сделаны, чтобы оказать качественную помощь нашим женщинам и сохранить здоровье малышам, — объяснял Александр Моор на прямой линии.
Видимо, всеобщая нехватка медиков в регионе тоже — для пользы людей. Жители Нового Тапа говорят, что с недавних пор в поселке вообще возникли проблемы с получением медпомощи. Дело в том, что фельдшеры и водители скорой увольняются из-за сложных рабочих условий, небольших зарплат, а также болеют и уходят на больничный.
— У нас не остается фельдшеров на поселок! Даже медицинский пункт в селе закрыли из-за того, что последний медработник заболел. Мы вынуждены ездить своим ходом в Юргинский район, чтобы получать медицинские услуги. Мне, к примеру, это жизненно необходимо. Многим пенсионерам из села — тоже. По словам специалистов, у них нет постоянных машин для того, чтобы ездить по поселку к пациентам. Тот автомобиль скорой помощи, что был выделен для работы, старый и непригодный для езды по нашим дорогам. Да и водителей, насколько я знаю, не хватает. Они не хотят работать за 15 тысяч без выходных и еще на таких машинах. Поэтому медспециалистам приходится нанимать за свои деньги транспорт и ездить к больным. А такая поездка запросто может обойтись в тысячу рублей, а это, знаете ли, для деревни немалые деньги. В теплое время, например, они ездят на велосипеде, но это ведь тяжело — в спецкостюмах и с медпрепаратами по поселку протяженностью в 12 километров. Мы переживаем, что вообще останемся при таком раскладе без фельдшеров. Насколько знаю, представители нашей администрации обратились в департамент, мы, жители, тоже им уже звонили, — говорит Светлана Нестерова.
Больше 40 километров «каменной» дороги
Дороги в окрестностях поселка тоже оставляют желать лучшего. Проезжая часть — около 40 километров гравия и различных камней — ведет от Юрги до поселка Новый Тап. Некоторые ямы залатали, но полностью проезжую часть пока не восстанавливают. Пока на это нет денег. Не каждая легковушка способна без проблем и повреждений проехать здесь. Поэтому многие ездят по этой дороге на внедорожниках. А молодые стремятся сделать это один раз — просто уехать и не возвращаться.