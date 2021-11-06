Выдержал лесные пожары, но не бюрократию. Как глава таежного поселка уволился и остался возрождать родное село

Про закрытие роддома и нехватку медиков

На прямой линии губернатор Моор заявил, что родильный дом закрыли из-за отсутствия большой потребности, из-за чего ухудшается квалификация специалистов. Попросту сказать — в районе стали меньше рожать, поэтому в роддоме якобы нет необходимости.

— Для нас принципиально важно качество оказания медицинской помощи. Роддом в Омутинской больнице имеет необходимое количество специалистов. Они имеют всю необходимую квалификацию. В больнице есть необходимое оборудование и созданы условия, чтобы в них находились женщины: комфортные палаты с телевизорами, с холодильниками. Для нас очень важно, чтобы те специалисты, которые принимают роды, делали это регулярно и повышали тем самым свою квалификацию. К сожалению, в самом Юргинском количество родов было небольшое, и если бы мы оставили положение вещей, как было, то квалификация специалистов менялась, но при этом ухудшалась. При этом в больнице Юргинска есть палата для принятия родов. Ситуация, когда роды принимают в автомобиле, случаются не только в деревне, бывает и в городе. Не зависит от населенного пункта. Так бывает. Это жизнь. Еще раз хочу сказать, что такие решения были сделаны, чтобы оказать качественную помощь нашим женщинам и сохранить здоровье малышам, — объяснял Александр Моор на прямой линии.

Видимо, всеобщая нехватка медиков в регионе тоже — для пользы людей. Жители Нового Тапа говорят, что с недавних пор в поселке вообще возникли проблемы с получением медпомощи. Дело в том, что фельдшеры и водители скорой увольняются из-за сложных рабочих условий, небольших зарплат, а также болеют и уходят на больничный.

— У нас не остается фельдшеров на поселок! Даже медицинский пункт в селе закрыли из-за того, что последний медработник заболел. Мы вынуждены ездить своим ходом в Юргинский район, чтобы получать медицинские услуги. Мне, к примеру, это жизненно необходимо. Многим пенсионерам из села — тоже. По словам специалистов, у них нет постоянных машин для того, чтобы ездить по поселку к пациентам. Тот автомобиль скорой помощи, что был выделен для работы, старый и непригодный для езды по нашим дорогам. Да и водителей, насколько я знаю, не хватает. Они не хотят работать за 15 тысяч без выходных и еще на таких машинах. Поэтому медспециалистам приходится нанимать за свои деньги транспорт и ездить к больным. А такая поездка запросто может обойтись в тысячу рублей, а это, знаете ли, для деревни немалые деньги. В теплое время, например, они ездят на велосипеде, но это ведь тяжело — в спецкостюмах и с медпрепаратами по поселку протяженностью в 12 километров. Мы переживаем, что вообще останемся при таком раскладе без фельдшеров. Насколько знаю, представители нашей администрации обратились в департамент, мы, жители, тоже им уже звонили, — говорит Светлана Нестерова.

