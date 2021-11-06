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Выдержал лесные пожары, но не бюрократию. Как глава таежного поселка уволился и остался возрождать родное село

Дмитрий Ильев проработал управленцем год: боролся с лесными пожарами и начал развивать родное село

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Так на встречу с представителями юргинской администрации и с уволившимся главой поселка ехали местные жители

Так на встречу с представителями юргинской администрации и с уволившимся главой поселка ехали местные жители

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«Это наш Дима», «Да он же с пожаров не вылазил!», «Хороший мужик, простой», «Я, когда узнала, что он увольняется, даже заплакала» — так местные говорят про 42-летнего главу Дмитрия Ильева, который год был руководителем тюменского поселка Новый Тап. Он вступил в должность осенью прошлого года, а в этом сентябре решил уволиться. Остаться его просили и местные жители, и представители администрации, но деревенский управленец был категоричен. Несмотря на то что он лишился кресла руководителя поселка по собственному желанию, у Дмитрия Александровича много планов на возрождение родного края.

Почему люди горой вступились за главу, что стало причиной его увольнения и как живут люди в забытом поселке, пытаясь его спасти и отвоевать право на качественную медицину и нормальные дороги — в репортаже Марии Токмаковой из далекого Нового Тапа, спрятанного в тайге.

Дмитрий Александрович

Дмитрий Александрович — человек бизнеса. Он стал предпринимателем еще 15 лет назад. В Тюмени у него есть фирма по производству тяжелой техники и вездеходов. Год назад он решил стать главой Нового Тапа, из которого уехал несколько лет назад, но часто навещал — в тайге у него живут мама и приятели. Дмитрий Ильев объясняет, что в какой-то момент его просто потянуло обратно на родину: «Я вырос здесь». Но в самом начале управленческой карьеры он столкнулся с бюрократической машиной — чтобы решить какую-нибудь проблему в деревне, приходилось обращаться в те или иные ведомства, писать стопки обращений и заявлений. При этом не всегда можно было рассчитывать на положительный результат от вышестоящих властей.

Новый Тап — живописный поселок в Юргинском районе, окруженный бескрайней тайгой. Деревня находится в 240 километрах от Тюмени. На дорогу до села уйдет больше трех часов. По последним данным, в Новом Тапе живет 692 человека

Новый Тап — живописный поселок в Юргинском районе, окруженный бескрайней тайгой. Деревня находится в 240 километрах от Тюмени. На дорогу до села уйдет больше трех часов. По последним данным, в Новом Тапе живет 692 человека

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Кроме того, в тайге в этом году произошло настоящее бедствие — бушевали лесные пожары, огонь подходил к самому селу. Пожары отнимали все силы не только у специалистов по тушению, но и у самого главы, только заступившего на пост.

Часть тайги после пожаров стала безжизненной

Часть тайги после пожаров стала безжизненной

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Деревья, пострадавшие от огня, вывозят на спецтехнике

Деревья, пострадавшие от огня, вывозят на спецтехнике

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В районе закрыли еще и роддом. Всех рожениц из села и района отправляют рожать в Омутинский район. В конце концов добило и то, что в деревне стали жаловаться на медицинскую помощь. Местные говорят, что из-за пандемии коронавируса тут не хватает фельдшеров и не так просто уехать к медику в административный центр района. Но давайте по порядку.

Боевое крещение главы, только заступившего на пост

Назначение главы Дмитрия Александровича, который заступил на пост в сентябре 2020 года, местным внушало в будущем развитие поселка.

Во-первых, новотапчане хорошо знают Ильева, он вырос в этой деревне, тут живут его родственники и друзья. Несмотря на то, что он давно уехал жить в Тюмень, часто бывал в поселке на выходных. Став главой, Дмитрий Александрович жил на два населенных пункта — ездил к семье в Тюмень и часто находился в Новом Тапе. Все-таки должность обязывала.

В самом поселке несколько продуктовых магазинов, есть клуб и почта. Почтальоном здесь работает хрупкая, но со стальным характером женщина — Тамара Анатольевна. Она получает по меркам города маленькую зарплату — порядка <nobr class="_">5 тысяч</nobr> рублей <b class="_"> </b>

В самом поселке несколько продуктовых магазинов, есть клуб и почта. Почтальоном здесь работает хрупкая, но со стальным характером женщина — Тамара Анатольевна. Она получает по меркам города маленькую зарплату — порядка 5 тысяч рублей

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Во-вторых, Дмитрия Александровича знают как человека ответственного и называют «своим в доску».

Дмитрий Ильев за год смог завоевать любовь местных и запомниться как хороший глава

Дмитрий Ильев за год смог завоевать любовь местных и запомниться как хороший глава

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Лесные пожары, ставшие для Ильева настоящим «крещением огнем» на посту главы, внесли коррективы в его планы. Первоочередной его задачей в то время стала борьба с огнем. С ней он справился, едва ли не ночуя в горящей тайге.

Такой сильный пожар был в тайге в мае этого года

Такой сильный пожар был в тайге в мае этого года

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Дмитрий Александрович ездил в лес вместе с лесниками и простыми мужиками, чтобы тушить пожар

Дмитрий Александрович ездил в лес вместе с лесниками и простыми мужиками, чтобы тушить пожар

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В самом поселке про Дмитрия Ильева многие отзываются хорошо. Все дни, когда бушевали пожары, он активно боролся с огнем. А еще помогал лесникам, авиадесантникам и своим односельчанам, которые тоже встали на защиту леса.

Этот мощный пожар тушили порядка 200 человек, включая добровольцев. Специалисты и местные жители смогли защитить дома от огня, который сжирал километр за километром

Этот мощный пожар тушили порядка 200 человек, включая добровольцев. Специалисты и местные жители смогли защитить дома от огня, который сжирал километр за километром

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Рядом с поселком Новый Тап расположен уникальный Ново-Таповский природный заказник. Его площадь — 10 тысяч гектаров. Он относится к заказникам регионального значения. Здесь водятся разнообразные животные и растения, занесенные в Красные книги РФ и Тюменской области. В заповеднике обитают медведи и волки.

Решил возрождать село в качестве простого жителя

Когда осенью этого года Дмитрий Александрович заявил об уходе, многие жители стали его уговаривать остаться. Проблем в деревне, как и во многих других российских селах, говорит Дмитрий Александрович, — немало.

На обороне поселка, защищая его от пожара, жители стояли трое суток. Сейчас в селе обстановка более-менее спокойная. Для многих случившееся весной стало настоящим потрясением

На обороне поселка, защищая его от пожара, жители стояли трое суток. Сейчас в селе обстановка более-менее спокойная. Для многих случившееся весной стало настоящим потрясением

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Разваливающиеся деревни и отсутствие работы — вот что заставляет людей уезжать в город. Между тем, считает Дмитрий Ильев, не всем жить в больших городах, поэтому деревни нужно возрождать и развивать, возвращая туда молодежь.

В селах люди более дружелюбные. Несмотря на разный статус, все вместе обсуждают насущные вопросы — словно самые близкие люди

В селах люди более дружелюбные. Несмотря на разный статус, все вместе обсуждают насущные вопросы — словно самые близкие люди

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Многие в деревне держат скот, чтобы прокормиться. У большинства два источника запасов еды — домашние животные и лес, куда люди ходят за грибами и ягодами

Многие в деревне держат скот, чтобы прокормиться. У большинства два источника запасов еды — домашние животные и лес, куда люди ходят за грибами и ягодами

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— Я не могу назвать его Дмитрий Александрович, потому что он Дима. Он простой русский парень. Он родной. Я когда узнала, что он увольняется, даже заплакала, — сказала Светлана Нестерова. — Очень много он сделал для села. Во-первых, очистил, можно сказать, территорию. Все деревья пообрезали, всё убрали. У нас сильный был пожар, он на этом пожаре находился сутками, домой не приезжал. Вырыл колодцы — у нас колодцев в деревне-то почти не было. У кого есть свои скважины, тем и пользовались. А если пожар или еще что-то, у нас негде было воды набрать. Помню, как он только принялся работать, то по нашей улице ни одного фонаря не горело. Так он это взял на заметку. И в итоге по нашей улице фонари повесил. Теперь у нас светло.

Колодцев в поселке не хватало. С приходом на пост Дмитрия Александровича их стало больше

Колодцев в поселке не хватало. С приходом на пост Дмитрия Александровича их стало больше

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Про борьбу с пожарами и то, как начали поднимать деревню под руководством нового главы, — говорит каждый второй-третий житель Нового Тапа.

Соседки обсуждают уход главы. Говорят, что он успел сделать много хорошего для населения

Соседки обсуждают уход главы. Говорят, что он успел сделать много хорошего для населения

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— Старался работать наш Дмитрий Александрович. Старался многое, что делать. Во время пожара он из леса не выходил. А эти баулы мама его делала, чтобы людей накормить в лесу, денег же никто на это не давал! — сказала пенсионерка Наталья Бурко.

Наталья Бурко помнит экс-главу поселка еще мальчишкой. Говорит, что он рос озорным ребенком

Наталья Бурко помнит экс-главу поселка еще мальчишкой. Говорит, что он рос озорным ребенком

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То, что Ильев был хорошим главой, говорит и его уже бывшее непосредственное руководство.

Виктор Васильев работает главой администрации Юргинского района с 2013 года. Он вырос в этих же краях и тоже, как Ильев, стал руководить родным районом

Виктор Васильев работает главой администрации Юргинского района с 2013 года. Он вырос в этих же краях и тоже, как Ильев, стал руководить родным районом

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— Он за это время, пока работал, показал себя достаточно активным. И люди, которые сегодня на Тапу проживают, они достаточно хорошо к нему относятся. Потому что, во-первых, он местный житель, он болеет за село. В принципе, он показал себя достаточно хорошим управленцем, особенно это сказалось при тушении наших лесных пожаров, — говорит Виктор Васильев, глава Юргинского муниципального района.

Так выглядит поселок с высоты птичьего полета — бескрайние леса и разбросанные по территории дома

Так выглядит поселок с высоты птичьего полета — бескрайние леса и разбросанные по территории дома

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Сам Ильев говорит, что, несмотря на увольнение, останется в деревне и даже планирует запустить собственное производство.

Дмитрий Александрович болеет за село, поэтому, уходя с поста, обещал местным все-таки возродить поселок

Дмитрий Александрович болеет за село, поэтому, уходя с поста, обещал местным все-таки возродить поселок

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— Я принял решение такого образа, потому что особо здесь я ничего не решаю, то есть не вижу дальнейшего личностного развития в этой должности. Здесь будет небольшое производство организовано по сборке снегоболотоходной техники. Есть инвестор, который всё это будет делать. Я ему здесь буду помогать. Ну и дальше здесь будем жить, трудиться, развивать поселок, так как мы можем это сделать, не всем же жить в городах, — сказал Дмитрий Ильев.

Многие жители надеются на это.

Анна говорит, что родилась и выросла в Новом Тапе. Ей нравится деревенская жизнь. Она не хочет ехать в город, потому что родной поселок — красивое и какое-то особенное место

Анна говорит, что родилась и выросла в Новом Тапе. Ей нравится деревенская жизнь. Она не хочет ехать в город, потому что родной поселок — красивое и какое-то особенное место

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— Вот муж у меня есть, он девять лет по вахтам ездит. А Дмитрий Александрович хочет создать здесь рабочие места. И муж говорит, если он даст нам работу, то он вернется с вахты и будет здесь жить и работать, — делится Анна.

В деревне планируют открыть производство болотоходной техники. В поселке она нужна как нигде — тут непроходимые болотистые места и густой лес

В деревне планируют открыть производство болотоходной техники. В поселке она нужна как нигде — тут непроходимые болотистые места и густой лес

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Место снесенной школы в Новом Тапе. Под руководством главы место отчистили в этом году, убрали завалы, строительный мусор. Местные жители планируют возвести здесь огромный сад в честь учителей, преподававших в этой школе много лет назад

Место снесенной школы в Новом Тапе. Под руководством главы место отчистили в этом году, убрали завалы, строительный мусор. Местные жители планируют возвести здесь огромный сад в честь учителей, преподававших в этой школе много лет назад

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Ильев ушел в отпуск с последующим увольнением. Как рассказал Виктор Васильев, глава района, дума объявила конкурс, нового главу Нового Тапа выберут по заявкам участников. Жители надеются, что он станет хорошим управленцем.

Как и во многих деревнях, в Тапе у каждого есть свой огород, который помогает местным пропитаться

Как и во многих деревнях, в Тапе у каждого есть свой огород, который помогает местным пропитаться

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В районе и самом поселке проблемы, которые были и при Ильеве, остались и сегодня. Это (не)дорога, ведущая в Новый Тап, отсутствие нормальной медицины и закрытие роддома в Юргинском районе.

Власти закрыли этот роддом — говорят, что в районе женщины стали меньше рожать

Власти закрыли этот роддом — говорят, что в районе женщины стали меньше рожать

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Про закрытие роддома и нехватку медиков

На прямой линии губернатор Моор заявил, что родильный дом закрыли из-за отсутствия большой потребности, из-за чего ухудшается квалификация специалистов. Попросту сказать — в районе стали меньше рожать, поэтому в роддоме якобы нет необходимости.

— Для нас принципиально важно качество оказания медицинской помощи. Роддом в Омутинской больнице имеет необходимое количество специалистов. Они имеют всю необходимую квалификацию. В больнице есть необходимое оборудование и созданы условия, чтобы в них находились женщины: комфортные палаты с телевизорами, с холодильниками. Для нас очень важно, чтобы те специалисты, которые принимают роды, делали это регулярно и повышали тем самым свою квалификацию. К сожалению, в самом Юргинском количество родов было небольшое, и если бы мы оставили положение вещей, как было, то квалификация специалистов менялась, но при этом ухудшалась. При этом в больнице Юргинска есть палата для принятия родов. Ситуация, когда роды принимают в автомобиле, случаются не только в деревне, бывает и в городе. Не зависит от населенного пункта. Так бывает. Это жизнь. Еще раз хочу сказать, что такие решения были сделаны, чтобы оказать качественную помощь нашим женщинам и сохранить здоровье малышам, — объяснял Александр Моор на прямой линии.

Видимо, всеобщая нехватка медиков в регионе тоже — для пользы людей. Жители Нового Тапа говорят, что с недавних пор в поселке вообще возникли проблемы с получением медпомощи. Дело в том, что фельдшеры и водители скорой увольняются из-за сложных рабочих условий, небольших зарплат, а также болеют и уходят на больничный.

— У нас не остается фельдшеров на поселок! Даже медицинский пункт в селе закрыли из-за того, что последний медработник заболел. Мы вынуждены ездить своим ходом в Юргинский район, чтобы получать медицинские услуги. Мне, к примеру, это жизненно необходимо. Многим пенсионерам из села — тоже. По словам специалистов, у них нет постоянных машин для того, чтобы ездить по поселку к пациентам. Тот автомобиль скорой помощи, что был выделен для работы, старый и непригодный для езды по нашим дорогам. Да и водителей, насколько я знаю, не хватает. Они не хотят работать за 15 тысяч без выходных и еще на таких машинах. Поэтому медспециалистам приходится нанимать за свои деньги транспорт и ездить к больным. А такая поездка запросто может обойтись в тысячу рублей, а это, знаете ли, для деревни немалые деньги. В теплое время, например, они ездят на велосипеде, но это ведь тяжело — в спецкостюмах и с медпрепаратами по поселку протяженностью в 12 километров. Мы переживаем, что вообще останемся при таком раскладе без фельдшеров. Насколько знаю, представители нашей администрации обратились в департамент, мы, жители, тоже им уже звонили, — говорит Светлана Нестерова.

Это медпункт в Новом Тапе, выглядит как обычный жилой дом

Это медпункт в Новом Тапе, выглядит как обычный жилой дом

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Больше 40 километров «каменной» дороги

Вот по таким камням, то есть дороге, ездят местные жители из Юрги в Новый Тап

Вот по таким камням, то есть дороге, ездят местные жители из Юрги в Новый Тап

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Дороги в окрестностях поселка тоже оставляют желать лучшего. Проезжая часть — около 40 километров гравия и различных камней — ведет от Юрги до поселка Новый Тап. Некоторые ямы залатали, но полностью проезжую часть пока не восстанавливают. Пока на это нет денег. Не каждая легковушка способна без проблем и повреждений проехать здесь. Поэтому многие ездят по этой дороге на внедорожниках. А молодые стремятся сделать это один раз — просто уехать и не возвращаться.

Несмотря на проблемы, которые есть в каждой деревне, красоты юргинского края завораживают

Несмотря на проблемы, которые есть в каждой деревне, красоты юргинского края завораживают

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вымирающее селоглаварепортажтайгаНовый Таптюменская тайгаистория деревниДмитрий Ильев
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