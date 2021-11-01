Ковидные каникулы в Сочи. Москвичам закрыли кафе и рестораны, они повезли заразу туда, где ее принимают?

«Ковидные каникулы» большинство россиян восприняли буквально и потянулись на юг. Москва наглухо закрыта, жесткие ограничения введены в Санкт-Петербурге и в других крупных городах. В России за сутки зафиксирована почти 41 тысяча заболевших, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению президента, ограничительные меры помогут остановить распространение коронавирусной инфекции. Но, по всей видимости, остановить ее не получится.
Власти курортного Краснодарского края не такие категоричные, как, например, Севастополя, где на въезде и выезде в город установлены блокпосты, мимо которых ни один человек без QR-кода не проскочит. И фактически предоставили непривитым туристам варианты отдыха. При заселении в гостиницы нужно показать QR-код либо справку о перенесенном ковиде за последние 6 месяцев и отрицательный ПЦР. «Хорошо!», — говорят российские туристы, которые не торопятся прививаться, — «тогда мы снимем квартиру, апартаменты или номер в гостевом доме!» Вход в рестораны и кафе Краснодарского края возможен только с QR-кодом и паспортом. «Окей!», — говорят россияне, — «снимем жилье с кухней, сами будем готовить и заказывать доставку из ресторанов». Магазины, слава Богу, работают, и доставка организована прекрасно. Власти Сочи рапортуют: сотрудники администрации города только в первый день ограничений проверили более 100 предприятий общепита и выявили четыре нарушения. Наказание: штраф до 150 тысяч рублей или закрытие точки до 90 дней. Как живет Сочи в первые дни длинных выходных, разбиралась корреспондент Sochi1.RU.
Места, где не нужен QR-код, найти можно
В курортной зоне Адлера на дверях практически всех заведений общепита висят объявления о том, что при входе нужно предъявить QR-код. В каких-то кафе наличие кодов проверяет администратор, в каких-то — официанты или охрана. Где-то сканируют со смартфона, где-то просто смотрят на код из «Госуслуг», но везде при этом требуют предъявить паспорт. Две девушки, которые расположились за столиком на открытой веранде известной пиццерии, возмущаются. QR-коды у них есть, демонстрируют их официанту и администратору, но с собой нет паспортов. Им отказывают в обслуживании, девушки возмущены, персонал только пожимает плечами. Мол, не они всё это придумали, а если нагрянет проверка, то штраф будет оплачивать официант.
— Есть же у меня код, я вакцинировались. Не украла же я смартфон, этой мой, вот посмотрите — личный кабинет на «Госуслугах». А паспорт никогда с собой не ношу. Это беспредел какой-то, — возмущаются девушки и уходят голодными. По Адлеру бродят толпы людей, которые пытаются найти заведение, где не нужен QR-код. Оказывается, есть такие. Многие заведения выставили столики на улицу, благо погода позволяет. В одном из них спрашиваю, можно ли пообедать на улице без QR-кода? Говорят, что пока никаких распоряжений по обслуживанию вне помещения не получали, видимо, другие заведения перестраховываются.
В одном из ресторанов на набережной Адлера, где есть закрытая терраса, интересуюсь, можно ли поесть у них без заветного кода. Администратор говорит, что пока можно.
— Нам не поступало распоряжений насчет веранд, но, возможно, и их закроют для непривитых. Вы можете зайти к нам, но поскольку туалетная комната у нас в основном зале ресторана, то туда без QR-кода вас не пустят. Сегодня многие гости спрашивают, разворачиваются и уходят, — рассказала администратор. На столовых тоже появились объявления о том, что на входе необходимо предоставлять QR-код, но по факту, по крайней мере в двух столовых их никто не попросил. На входе в Макдональдс как всегда очередь, теперь она состоит из людей с QR-кодами, специальный человек в дверях сканирует коды из «Госуслуг.» Без кода можно заказать еду в мобильном приложении, а получить в уличной кассе, там же установлены кассы спецобслуживания.
Маски требуют только на входе
Кстати, все торговые центры в Сочи работают в прежнем режиме и полны посетителей, на входах охрана требует надеть маски, но внутри на них уже никто не обращает внимания. На пляжах почти как летом, на подъезде к Сочи огромные пробки, в аэропорту ажиотаж.
Отдыхающая из Москвы Марина рассказала, что ограничения, которые действуют в Сочи, детский лепет по сравнению со столичными. Сидеть в квартире неделю она не захотела, собрала всю семью, посадила в машину и повезла на курорт. Сняли апартаменты с кухней, закупили продукты.
— В рестораны можно и не ходить. Купили вина и сыра, устроились на пляже и очень хорошо провели время. В Сочи очень тепло, приятно. Поедем по достопримечательностям, всё спокойно посмотрим. В Москве закрыто наглухо, только магазины продуктовые работают, — рассказала Марина, она говорит, что пока воздерживается от вакцинации и не очень хочет озвучивать причины. Переболели всей семьей 7 месяцев назад и регулярно проверяют антитела в крови. «Они есть и их много», — утверждает Марина.
— Чета Захаровых из Санкт-Петербурга также решила провести длинные выходные в Сочи, здесь они отдыхают много лет, останавливаются в квартире у родственников, никаких кодов и тестов никому не нужно предъявлять, хотя они не только вакцинировались, но и ревакцинировались, поэтому никаких ограничений в Сочи для них нет.
— Сидеть в четырех стенах почти 10 дней! Нет уж! Тут отпуск образовался внеплановый, надо пользоваться. Как и QR-кодами, зря что ли вакцинировались? Сегодня уже пообедали в адлерском кафе по коду, народу, кстати, в заведении очень мало, — рассказал глава семьи Павел, в планах Захаровых несколько дней в Сочи, оставшийся отпуск они планируют провести в Абхазии.
— Погода прекрасная. Мы в летней одежде ходим! Мы купались сегодня в море, — рассказал Павел.
Только сочинцы в шоке
Сочинцы реально в шоке от такого количества гостей из неблагоприятных ковидных регионов.
— Будем сидеть неделю по домам от греха подальше. Вот такие у нас ограничения! Москвичей им жалко, посадили их по домам, чтобы они не распространяли заразу. А они нам ее повезли. А нас никому не жалко. Нужно было закрыть город. Достаточно уже заработали за лето, — считает жительница Сочи Светлана Леонидова.
Виктор Абрамян негодует, что несмотря на наличие QR-кода он не смог сегодня нормально пообедать, поскольку не взял с собой паспорт.
— У меня всего 40 минут обеденный перерыв. Я не смог зайти в заведение, где всегда обедаю. Давай паспорт, и всё! Дома у меня паспорт, почему я его должен показывать какому-то официанту?! Кто его такими полномочиями наделил?! Пожрать в родном городе я не смог, — рассказал Виктор, он обошел еще несколько заведений, и везде отказались обслуживать его без паспорта, пока искал, где поесть, перерыв закончился, пришлось зайти в магазин и купить китайскую лапшу.
— Сто лет не ел бич-пакеты. Но у меня больной желудок, мне нужно обязательно что-то жидкое в обед съесть. Если какие-то пирожки, самсу, пиццу, можно купить в кафе навынос, то суп не купишь. Вот так мы страдаем от туристов, которым дома не сидится, когда по всей стране нерабочие дни из-за роста заболеваемости. Если бы ни они, никаких QR-кодов не было, — считает Виктор.
Где эти люди?
СЮЖЕТ
Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев считает, что сразу после вступления в силу ограничений по всей стране, менеджмент отелей Сочи молниеносно среагировал на текущую ситуацию. За сутки до объявления ограничений они уже почувствовали ветер перемен. Все как один отменили спецпредложения, кто-то повысил цены, и все стали ждать, предполагая всплеск спроса на отдых.
— Сначала продажи встали на паузу. В момент объявления нерабочих дней клиенты впали в ступор, и спрос на бронирования упал до минимальных значений. С прошлого понедельника рынок вернулся к обычному ритму. Взрывного спроса мы так и не увидели, так же как и аннуляций, — рассказал Валерий, он считает, что это связано с тем, что ограничения люди восприняли вполне спокойно, скорее привыкли к ним. Те, кто планировал поездку в ноябре, не стали менять планы. Всю неделю туристы бронировали номера в отелях очень вяло. Валерий отметил, что туристический рынок в этом году, хоть и специфический из-за коронавирусных ограничений, но логичный, единственное, что не укладывается в логику — это ажиотажный спрос на авиабилеты. Где эти люди? И куда они селятся? — вопрошают отельеры. При этом прекрасно зная ответ. А они ушли в тень, то есть в теневой бизнес многих сочинцев, в гостевой дом «У Ашота».