Ковидные каникулы в Сочи. Москвичам закрыли кафе и рестораны, они повезли заразу туда, где ее принимают?

«Ковидные каникулы» большинство россиян восприняли буквально и потянулись на юг. Москва наглухо закрыта, жесткие ограничения введены в Санкт-Петербурге и в других крупных городах. В России за сутки зафиксирована почти 41 тысяча заболевших, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению президента, ограничительные меры помогут остановить распространение коронавирусной инфекции. Но, по всей видимости, остановить ее не получится.

Власти курортного Краснодарского края не такие категоричные, как, например, Севастополя, где на въезде и выезде в город установлены блокпосты, мимо которых ни один человек без QR-кода не проскочит. И фактически предоставили непривитым туристам варианты отдыха. При заселении в гостиницы нужно показать QR-код либо справку о перенесенном ковиде за последние 6 месяцев и отрицательный ПЦР. «Хорошо!», — говорят российские туристы, которые не торопятся прививаться, — «тогда мы снимем квартиру, апартаменты или номер в гостевом доме!» Вход в рестораны и кафе Краснодарского края возможен только с QR-кодом и паспортом. «Окей!», — говорят россияне, — «снимем жилье с кухней, сами будем готовить и заказывать доставку из ресторанов». Магазины, слава Богу, работают, и доставка организована прекрасно. Власти Сочи рапортуют: сотрудники администрации города только в первый день ограничений проверили более 100 предприятий общепита и выявили четыре нарушения. Наказание: штраф до 150 тысяч рублей или закрытие точки до 90 дней. Как живет Сочи в первые дни длинных выходных, разбиралась корреспондент Sochi1.RU.

