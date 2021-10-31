В Турции перевернулся автобус с туристами из России. Пострадали 9 человек

В Турции перевернулся автобус с туристами из России
В Турции перевернулся автобус с туристами из России. С различными травмами госпитализированы 9 человек.
Авария произошла в Анталье. Автобус с 12 российскими туристами ехал в аэропорт, когда, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.
— В результате ДТП пострадали 9 российских граждан. Все они с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи, — сообщает генеральное консульство России в Анталье.
Состояние троих россиян (среди них — двое детей) оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей.
Водителя автобуса задержали до выяснения всех обстоятельств.
Это не первый подобный инцидент. В сентябре ДТП произошло из-за того, что у водителя случился сердечный приступ, а в августе в аварии погибли трое человек. Еще 26 пострадали, когда туристический автобус перевернулся в апреле.