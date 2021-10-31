Люди тяжелого труда. Почему нельзя придираться к таксистам, официантам и кондукторам

Да, проблемы есть, кто-то отказывается от поездки, у кого-то машинка старовата, у кого-то салон грязный. Но в основном это нормальные работяги, которые берут и везут вас, делают конкретное дело. А иногда и просто помогают, чего делать совсем не обязаны. У меня был случай: в позднее время сел аккумулятор, а автомобиль нужен был. Ну что делать, соседи все спят, во дворе никого — заказываю такси от своего дома до него же и сразу звоню человеку, честно объясняю, что надо прикурить и он может отказаться. Но нет, приезжает приветливый таксист, прикуривает, собирается уезжать — стой, говорю, я тебе денег дам. Не надо, говорит, за поездку же уплачено, на дороге помогать надо, может, еще встретимся.

Кондукторов тоже ругают, мол, хамят, высаживают из транспорта. А это тяжелая работа, и кому-то надо ее делать. Весь день на ногах в огромном салоне (а не в своей машине, как таксист), через который проходит куча народу, возможно, даже и больных людей. Недавно я сел в автобус, а терминал безналичного расчета там не работает, налички у меня нет. Что, говорю кондуктору, выходить? Да нет, говорит, можете без проблем скинуть по номеру телефона — и мы поехали дальше.