Люди тяжелого труда. Почему нельзя придираться к таксистам, официантам и кондукторам

Горожане часто ругают людей, которые работают в сфере обслуживания: то таксисты плохо едут, то официанты долго еду несут, то кондукторы плохо себя ведут. Строчат гневные комментарии, где всех работяг стригут под одну гребенку, ябедничают на «Флампе», хамят и ведут себя высокомерно. Дмитрий Косенко рассуждает об уважении к людям труда вне зависимости от их социального статуса.
Уважать надо всех людей труда и в сфере обслуживания тоже — люди делают свой рабочий вклад, хоть у них и невысокие должности, и неогромные зарплаты. У нас же многие граждане считают, что если человек трудится на такой работе, то он изначально плохой, малообразованный и уважать его не надо. Чего стоит только противостояние пассажиры — таксисты, когда всех таксистов скопом записывают в категорию негодяев.
Да, проблемы есть, кто-то отказывается от поездки, у кого-то машинка старовата, у кого-то салон грязный. Но в основном это нормальные работяги, которые берут и везут вас, делают конкретное дело. А иногда и просто помогают, чего делать совсем не обязаны. У меня был случай: в позднее время сел аккумулятор, а автомобиль нужен был. Ну что делать, соседи все спят, во дворе никого — заказываю такси от своего дома до него же и сразу звоню человеку, честно объясняю, что надо прикурить и он может отказаться. Но нет, приезжает приветливый таксист, прикуривает, собирается уезжать — стой, говорю, я тебе денег дам. Не надо, говорит, за поездку же уплачено, на дороге помогать надо, может, еще встретимся.
Кондукторов тоже ругают, мол, хамят, высаживают из транспорта. А это тяжелая работа, и кому-то надо ее делать. Весь день на ногах в огромном салоне (а не в своей машине, как таксист), через который проходит куча народу, возможно, даже и больных людей. Недавно я сел в автобус, а терминал безналичного расчета там не работает, налички у меня нет. Что, говорю кондуктору, выходить? Да нет, говорит, можете без проблем скинуть по номеру телефона — и мы поехали дальше.
Теперь об официантах. Тут более отчетливо проявляется такая вещь, как высокомерие. То есть если тебе подносят еду и вежливо с тобой разговаривают, то всё, ты уже птица важная, можешь вести себя чванливо, как хозяин со слугой. Весь «Фламп» забит ябедами-корябедами, которым на несколько минут еду задержали. Ну бывает такое, перегружена кухня, клиентов много, официанты и так на ногах весь день носятся. Конечно, задержки раздражают, и меня тоже, но попытайтесь войти в положение.
А как стараются курьеры, вот я смотрю на них, как люди на великах мечутся по городу со здоровенными сумками за спиной. А заказчик смотрит на такого курьера свысока, мол, ты в самом низу пищевой цепочки. И еще предъявляет за небольшую задержку — в итоге человек работал, дело сделал, а его могут и наказать по внутренним правилам компании.
Любой труд должен быть в почете, потому что это работа, это созидание. Все мы делаем что-то не только для себя, но и для других в обществе. Не всем повезло работать Путиным, кто-то должен возить, кормить и доставлять — и каждого человека труда, простого работягу, надо уважать, а не придираться по мелочам.
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