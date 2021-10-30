«Хочу стать интернет-тотемом»: три тайны Павла Дурова

Как бы ни выглядел Дуров раньше, теперь он — воплощение мечты сотен женщин. А вот нашел ли он вторую половину — большой вопрос. Сам Павел неоднократно намекал, что один из секретов моложавости и привлекательности — холостяцкий образ жизни.

— Удивительно, все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни жили одни. Это может быть следствием их независимости от моделей сна, приема еды, поведения другого человека. Или просто люди, независимые от нездоровых социальных норм, являются независимыми в личной жизни, — рассуждал Павел.

Дети и жена

Бытует мнение, что бизнесмен не всегда был одиноким волком. В документальном фильме «Дуров» Максим Петренчук рассказывал о близких отношениях Павла с однокурсницей.

— У нас был день историка. Это был довольно такой тухленький студенческий капустник для своих, чисто вот такая тусовочка побухать. И в какой-то момент, когда там сидели пару столов, пили, вдруг появляется Дуров в обнимку со своей тогдашней девушкой Дашей, причем он ее так держал недвусмысленно на публике, как будто пытаясь показать: «Посмотрите, это я, у меня есть девушка». С одной стороны, это какая-то у Дурова высокомерность проявлялась, с другой — было видно, что человек очень сильно парится по поводу того, что о нем думают окружающие. Потом, как мне рассказали, Даша и Дуров поженились и у них появилось двое детей, но потом они развелись, — откровенничал Петренчук.