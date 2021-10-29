S7 запустит второй прямой рейс из Новосибирска в Таиланд. Когда это произойдет?

Жители Новосибирска смогут улететь прямым рейсом в Бангкок
Авиакомпания S7 Airlines сообщила о продаже билетов на прямые рейсы из регионов в Бангкок. Туда можно будет улететь уже в декабре.
Первый прямой рейс S7 из Новосибирска в Бангкок стартует 18 декабря. Полеты будут выполняться раз в неделю в 11:35 по субботам, обратные рейсы в Новосибирск — по воскресеньям (точное время пока не указано).
Кроме Новосибирска прямые рейсы до Бангкока будут выполняться из Иркутска, Владивостока, Красноярска и Хабаровска.
Ранее авиакомпания анонсировала прямые рейсы в Пхукет. Первый самолет из Новосибирска стартует уже 13 ноября.