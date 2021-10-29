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S7 запустит второй прямой рейс из Новосибирска в Таиланд. Когда это произойдет?

Самолеты будут летать до Бангкока

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Скоро в Таиланд из Новосибирска будут летать два прямых рейса

Скоро в Таиланд из Новосибирска будут летать два прямых рейса

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Жители Новосибирска смогут улететь прямым рейсом в Бангкок

Авиакомпания S7 Airlines сообщила о продаже билетов на прямые рейсы из регионов в Бангкок. Туда можно будет улететь уже в декабре.

Первый прямой рейс S7 из Новосибирска в Бангкок стартует 18 декабря. Полеты будут выполняться раз в неделю в 11:35 по субботам, обратные рейсы в Новосибирск — по воскресеньям (точное время пока не указано).

Кроме Новосибирска прямые рейсы до Бангкока будут выполняться из Иркутска, Владивостока, Красноярска и Хабаровска.

Ранее авиакомпания анонсировала прямые рейсы в Пхукет. Первый самолет из Новосибирска стартует уже 13 ноября.

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S7 AirlinesТаиландпрямые рейсы
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