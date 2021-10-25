S7 запускает прямые рейсы из регионов в Таиланд. Когда начнут летать самолеты из Новосибирска

S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд
Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из регионов России в Таиланд. Продажа билетов на Пхукет уже открыта, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Прямые полеты из Новосибирска на Пхукет стартуют
Также прямые рейсы на Пхукет будут совершать из Иркутска и Владивостока.
Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполнять раз в неделю по четвергам, начиная с
Из Владивостока на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам, начиная с
Подробное расписание рейсов можно найти на сайте авиакомпании.
Ранее авиакомпания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в еще один российский город. Рейсы будут выполнять с