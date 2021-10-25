25 октября понедельник
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 70.86
eur 82.50
Тема дняХоккеист умер после матча
Все новости
Все новости

S7 запускает прямые рейсы из регионов в Таиланд. Когда начнут летать самолеты из Новосибирска

Продажа билетов на прямые регулярные рейсы на Пхукет уже открыта

2 175
33Обсудить

Поделиться

Самолеты будут летать раз в неделю

Самолеты будут летать раз в неделю

Поделиться

S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из регионов России в Таиланд. Продажа билетов на Пхукет уже открыта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Прямые полеты из Новосибирска на Пхукет стартуют 13 ноября. Самолеты будут летать раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта Новосибирска — в 12:40, прилет на Пхукет — в 20:40. Обратный рейс — также в субботу, в 21:40, самолет прилетает в Новосибирск в 05:50 на следующий день.

Также прямые рейсы на Пхукет будут совершать из Иркутска и Владивостока.

Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполнять раз в неделю по четвергам, начиная с 11 ноября. Вылет из аэропорта Иркутска — в 14:25, прилет на Пхукет — в 20:40. Обратный рейс вылетает также в четверг. Вылет из аэропорта Пхукета — в 22:20, прилет в Иркутск — в 06:20 на следующий день.

Из Владивостока на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам, начиная с 15 ноября. Вылет из аэропорта Владивостока — в 15:45, прилет на Пхукет — в 20:40. Обратный рейс вылетает также в понедельник. Вылет из аэропорта Пхукета — в 21:40, прилет во Владивосток — в 07:45 на следующий день.

Подробное расписание рейсов можно найти на сайте авиакомпании.

Ранее авиакомпания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в еще один российский город. Рейсы будут выполнять с 5 ноября дважды в неделю.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

S7 AirlinesТаиландпрямые рейсы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...