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Путин поручил ввести выходные на вакцинацию и закрыть рестораны и клубы на ночь

Работников старше 60 отправят по домам

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Совещание о нерабочих днях состоялось на минувшей неделе

Совещание о нерабочих днях состоялось на минувшей неделе

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Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам коронавирусного совещания с правительством, которое состоялось на прошлой неделе. Отдельные рекомендации даны главам регионов. В частности президент поручил ввести самоизоляцию для всех невакцинированных старше 60 лет, запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00 и обеспечить свежепривитых двумя выходными после вакцинации.

Также главам регионов рекомендовано введение допуска в отдельные организации только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание. В случае, если у человека есть противопоказания к прививке — ему нужна справка об этом, заверенная лечащим врачом и руководителем медицинской организации и одновременно с ней отрицательный ПЦР-теста, сделанный не более 72 часов назад.

Президент также поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами в общественном транспорте. Полный список поручений смотрите здесь.

СЮЖЕТ

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Работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, президент рекомендует отправить на удаленку в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

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