Ковидные каникулы в России объявили на радость Абхазии? Почему наши туристы вместо Сочи едут в Гагры и Пицунду

После объявленных президентом РФ Владимиром Путиным нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ажиотажного спроса на отдых в отелях Сочи не наблюдается. Об этом сообщила президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.
— Свободные места в отелях есть. Но интерес к отдыху в Сочи на ноябрьские выходные, безусловно, повышен, — сообщила Анна Нетягина. Она отметила, что россияне активно бронировали номера в сочинских отелях до объявления нерабочих дней и планировали провести на курорте четыре выходных дня по поводу Дня народного единства.
Количество поисковых запросов авиабилетов после объявления о нерабочей неделе увеличилось в 2,3 раза в первый же час. В
Сервис Aviasales также фиксировал повышенный спрос, и по самым популярным направлениям дешевых авиабилетов уже не осталось. Стоимость перелета в Сочи и обратно на даты 30 октября — 7 ноября составляет в среднем 14 тысяч рублей. И всё же Абхазия отнимает у Сочи пальму первенства. Особенно после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении дополнительных коронавирусных ограничений. Там с 25 октября по 1 декабря посещение всех ресторанов, кафе, увеселительных заведений допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала «Госуслуги» о вакцинации от
Абхазия принимает без всяких ограничений
Туристические компании Абхазии уже отмечают повышенный спрос на отдых, по их данным россияне массово бронируют номера в отелях с 30 по 7 ноября. А всё потому, что в республике, в отличие от соседнего Краснодарского края, нет фактически никаких ограничений, при въезде не нужны ПЦР-тесты и QR-коды. Не нужны они и при заселении в отели, при посещении ресторанов.
— Спрос на отели и был неплохой, туристы хотели провести у нас ноябрьские праздники. После того как в России были объявлены длинные выходные, спрос на отдых в Абхазии вырос еще. Я думаю, что у нас сейчас уже забронировано более 60 процентов номерного фонда, и спрос растет, — заявила администратор туристической фирмы Ирина Лакоба.
При том частые отключения электроэнергии и водоснабжения, которые участились с приходом осени, мало кого из туристов отпугивают.
— Люди не скрывают, что выбирают для отдыха Абхазию, потому что у нас нет никаких QR-кодов и ПЦР-тестов. Хоть и есть у нас ковидные ограничения, но это, скорее, на бумаге. Рестораны, турбазы открыты, — рассказала Ирина.
В Абхазии запрещены массовые мероприятия, но объекты общепита и размещения работают в обычном режиме, при заселении вообще не нужно предъявлять какую-либо справку.
В Абхазии хорошо отдыхать, но болеть нельзя
— Из-за введения ограничений в Краснодарском крае к нам поехали все непривитые. И сейчас спрос на номера у нас такой же, как летом. С одной стороны, это хорошо, мы хорошо зарабатываем. С другой — у нас, несмотря на вакцинацию, рост заражения продолжается. Если учесть, что в официальной статистике только те, кто попали в больницы или прошли тестирование, то количество заболевших в два раза больше, — рассказала корреспонденту Sochi1.ru владелица гостиницы в Гагре Хатуна.
Она сама и персонал ее гостиницы вакцинировались в сочинских пунктах вакцинации, поскольку они работают с людьми.
— В Абхазии не дай бог заболеть, это в отчетах руководства страны всё хорошо, что госпиталей хватает, лекарств хватает, а на самом деле врачей нет. А если учесть, что к нам едут люди, которые не хотят сдавать ПЦР-тесты, ставить прививки, то мы перестраховались, — рассказала Хатуна. По ее словам, в Абхазии фактически не выполняются предписания санитарных врачей, мало кто носит маски, проводят многолюдные свадьбы и поминки.
Официальные данные по выявлению коронавирусной инфекции не вызывают оптимизма. За прошедшие сутки, 22 октября, тестирование прошли 529 жителей Абхазии, диагноз
По данным на 22 октября, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 97 пациентов. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое. За сутки там скончалось 3 пациента. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 10 человек из них — в тяжелом состоянии. В российском военном госпитале в Сухуме 87 пациентов, 12 человек — в тяжелом состоянии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет
Есть что посмотреть
Тем не менее Абхазия сейчас — это то место, где можно вполне изолированно от других туристов провести долгие выходные. Еще можно насладиться солнцем и морем: судя по прогнозу погоды, температура воздуха в эти дни будет колебаться от 14 до 20 градусов тепла и почти не будет дождей. А можно посвятить все дни экскурсиям. В Абхазии есть что посмотреть. Экскурсовод, автор блога Abkhazia_dusha_moia Темур Сабуа рассказал корреспонденту Sochi1.RU, что на нерабочие дни уже много броней на его уникальные авторские экскурсии.
— У меня в межсезонье только индивидуальные экскурсии, в неделю две-три могут быть. Сейчас будет намного больше. В это время в Абхазии нужно смотреть красивые места. Сейчас актуальны термальные источники, как чуть похолодало. По заброшкам побродить. Горы сейчас очень красивые, всё желтое, красное, — рассказал Темур.
По его словам, в это время особенно красив маршрут на озеро Рица, гору Мамдзышху, которая находится в шести километрах от города Гагры. Ее высота 1873 метра над уровнем моря. С обратной стороны к ней примыкает одноименный хребет, по которому можно спуститься к Голубому озеру. Темур рекомендует обязательно посетить Новый Афон, его известный мужской монастырь имени святого Симона Кананита. Монастырь построен у подножия Афонской горы в 1875 году. Его основали монахи из греческого Афона при поддержке российского императора Александра III. Комплекс построек составляют 6 храмов, кельи монахов, хозяйственные дворы. Главным считается Пантелеймоновский собор — самый крупный храм Абхазии, украшенный фресками начала XX века. В Новом Афоне расположен и грот Симона Кананита. Экскурсоводы рассказывают, что один из самых почитаемых святых у христиан жил и погиб в этих местах, там же расположена его пещера-келья. Грот расположен на территории Псырцхинского природного заповедника, рядом с гротом бьет источник со святой водой. Там же, в Новом Афоне, можно посетить заброшенную железнодорожную станцию Псырцха. И Новоафонскую пещеру, комплекс которой состоит из 11 залов, из них 6 доступны для посещения.
Верующие христиане могут запланировать экскурсии по древним храмам Абхазии. Тем, кто выбрал для отдыха Сухум, стоить съездить в древний Каманский монастырь, построенный в X веке. Говорят, что именно в Каманах в 404 году был похоронен святитель Иоанн Златоуст, изгнанный из Константинополя, на территории храма сохранилась его каменная гробница, в храмовый комплекс входят часовня Василиска Каманского и природный источник — считается, что вода из него исцеляет разные недуги, поскольку является святой. Собор Андрея Первозванного IV века в Пицунде расписан великолепными фресками и открыт для посетителей, в органном зале храма проводятся концерты.
Что касается любителей спа-процедур, природный спа-салон находится в Восточной Абхазии. Термальные источники в селе Кындыг — там не только вода лечебная, но и грязь. Источники прекрасно оборудованы, есть бассейны и грязевые ванны, кабинки для переодевания и душ. Туристы специально приезжают в Абхазию, чтобы принять в Кындыге курс процедур, а живут в Сухуме.
Осенью все водопады после летней засухи набирают силу и предстают перед туристами во всей своей красе. Особенно их много в горном Ткуарчальском районе, там же и знаменитые заброшки, которые также стали популярным туристическим объектом. Например, город-призрак Акармара, который находится в таких живописных местах, что дух захватывает.
И, конечно, гастрономический туризм никто не отменял: готовьтесь, что после недельного отдыха в Абхазии вы наберете несколько лишних килограммов. Потому что в местных кафе-пацхах всё очень вкусно и недорого. Стоит попробовать традиционную абхазскую кашу — абыста, или мамалыгу. Само по себе это блюдо не имеет особого вкуса, а вот если добавить копченый сыр сулугуни, полить всё это жидким лобио, закусить жареным копченым мясом и хачапуром-лодочкой, запить компотом из фейхоа и чачей, то всё! Гастрономический экстаз обеспечен. Да, и еще: если захотите суп, не заказывайте абхазскую солянку. Потому что это, скорее, гуляш с разными овощами.
СЮЖЕТ
А после такой сытной трапезы нужно идти гулять. По Сухуму: на колоритных улочках всегда малолюдно, можно часами рассматривать резные двери, кованые козырьки, балкончики и вообще любоваться архитектурой старого города. А в солнечный теплый день прогуляться по набережной Махаджиров, дойти до знаменитой Брехаловки, выпить кофе и узнать последние новости.