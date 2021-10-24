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Ковидные каникулы в России объявили на радость Абхазии? Почему наши туристы вместо Сочи едут в Гагры и Пицунду

Пока на курортах Краснодарского края вводятся новые ограничения, россияне массово бронируют отели в Стране Души

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Красота Абхазии напоминает райскую

Красота Абхазии напоминает райскую

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После объявленных президентом РФ Владимиром Путиным нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ажиотажного спроса на отдых в отелях Сочи не наблюдается. Об этом сообщила президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

— Свободные места в отелях есть. Но интерес к отдыху в Сочи на ноябрьские выходные, безусловно, повышен, — сообщила Анна Нетягина. Она отметила, что россияне активно бронировали номера в сочинских отелях до объявления нерабочих дней и планировали провести на курорте четыре выходных дня по поводу Дня народного единства.

Количество поисковых запросов авиабилетов после объявления о нерабочей неделе увеличилось в 2,3 раза в первый же час. В топ-5 направлений вошли Сочи и Краснодар. В первый час после новости о возможном объявлении нерабочей недели (с 14:00 до 15:00 19 октября) число поисковых запросов авиабилетов возросло почти на 130% в сравнении с предыдущим часом, сообщает пресс-служба сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. По популярности Сочи оказался на третьем месте.

Сервис Aviasales также фиксировал повышенный спрос, и по самым популярным направлениям дешевых авиабилетов уже не осталось. Стоимость перелета в Сочи и обратно на даты 30 октября — 7 ноября составляет в среднем 14 тысяч рублей. И всё же Абхазия отнимает у Сочи пальму первенства. Особенно после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении дополнительных коронавирусных ограничений. Там с 25 октября по 1 декабря посещение всех ресторанов, кафе, увеселительных заведений допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала «Госуслуги» о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании COVID-19. Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Также на курортах Кубани с 25 октября до 1 декабря приостанавливается проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий. Стоит ли говорить, что с понедельника отдохнуть в Абхазии желающих будет еще больше?

Абхазия принимает без всяких ограничений

Туристические компании Абхазии уже отмечают повышенный спрос на отдых, по их данным россияне массово бронируют номера в отелях с 30 по 7 ноября. А всё потому, что в республике, в отличие от соседнего Краснодарского края, нет фактически никаких ограничений, при въезде не нужны ПЦР-тесты и QR-коды. Не нужны они и при заселении в отели, при посещении ресторанов.

Гагры так и манят туристов

Гагры так и манят туристов

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— Спрос на отели и был неплохой, туристы хотели провести у нас ноябрьские праздники. После того как в России были объявлены длинные выходные, спрос на отдых в Абхазии вырос еще. Я думаю, что у нас сейчас уже забронировано более 60 процентов номерного фонда, и спрос растет, — заявила администратор туристической фирмы Ирина Лакоба.

При том частые отключения электроэнергии и водоснабжения, которые участились с приходом осени, мало кого из туристов отпугивают.

— Люди не скрывают, что выбирают для отдыха Абхазию, потому что у нас нет никаких QR-кодов и ПЦР-тестов. Хоть и есть у нас ковидные ограничения, но это, скорее, на бумаге. Рестораны, турбазы открыты, — рассказала Ирина.

На пляжах теперь точно не заразишься

На пляжах теперь точно не заразишься

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В Абхазии запрещены массовые мероприятия, но объекты общепита и размещения работают в обычном режиме, при заселении вообще не нужно предъявлять какую-либо справку.

В Абхазии хорошо отдыхать, но болеть нельзя

— Из-за введения ограничений в Краснодарском крае к нам поехали все непривитые. И сейчас спрос на номера у нас такой же, как летом. С одной стороны, это хорошо, мы хорошо зарабатываем. С другой — у нас, несмотря на вакцинацию, рост заражения продолжается. Если учесть, что в официальной статистике только те, кто попали в больницы или прошли тестирование, то количество заболевших в два раза больше, — рассказала корреспонденту Sochi1.ru владелица гостиницы в Гагре Хатуна.

Она сама и персонал ее гостиницы вакцинировались в сочинских пунктах вакцинации, поскольку они работают с людьми.

— В Абхазии не дай бог заболеть, это в отчетах руководства страны всё хорошо, что госпиталей хватает, лекарств хватает, а на самом деле врачей нет. А если учесть, что к нам едут люди, которые не хотят сдавать ПЦР-тесты, ставить прививки, то мы перестраховались, — рассказала Хатуна. По ее словам, в Абхазии фактически не выполняются предписания санитарных врачей, мало кто носит маски, проводят многолюдные свадьбы и поминки.

Официальные данные по выявлению коронавирусной инфекции не вызывают оптимизма. За прошедшие сутки, 22 октября, тестирование прошли 529 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 160 из них. При этом тестирование доступно фактически только жителям столицы, поскольку в Сухуме работает единственная лаборатория.

В Гаграх по-прежнему отдохнуть можно красиво

В Гаграх по-прежнему отдохнуть можно красиво

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По данным на 22 октября, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 97 пациентов. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое. За сутки там скончалось 3 пациента. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 10 человек из них — в тяжелом состоянии. В российском военном госпитале в Сухуме 87 пациентов, 12 человек — в тяжелом состоянии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 656 человек. Зарегистрирован 441 летальный случай. Выздоровели 25 907 человек. Если учесть, что население республики составляет чуть больше 245 000 человек, то цифра внушительная.

Есть что посмотреть

Тем не менее Абхазия сейчас — это то место, где можно вполне изолированно от других туристов провести долгие выходные. Еще можно насладиться солнцем и морем: судя по прогнозу погоды, температура воздуха в эти дни будет колебаться от 14 до 20 градусов тепла и почти не будет дождей. А можно посвятить все дни экскурсиям. В Абхазии есть что посмотреть. Экскурсовод, автор блога Abkhazia_dusha_moia Темур Сабуа рассказал корреспонденту Sochi1.RU, что на нерабочие дни уже много броней на его уникальные авторские экскурсии.

Заброшенные места Абхазии — особое направление

Заброшенные места Абхазии — особое направление

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— У меня в межсезонье только индивидуальные экскурсии, в неделю две-три могут быть. Сейчас будет намного больше. В это время в Абхазии нужно смотреть красивые места. Сейчас актуальны термальные источники, как чуть похолодало. По заброшкам побродить. Горы сейчас очень красивые, всё желтое, красное, — рассказал Темур.

По его словам, в это время особенно красив маршрут на озеро Рица, гору Мамдзышху, которая находится в шести километрах от города Гагры. Ее высота 1873 метра над уровнем моря. С обратной стороны к ней примыкает одноименный хребет, по которому можно спуститься к Голубому озеру. Темур рекомендует обязательно посетить Новый Афон, его известный мужской монастырь имени святого Симона Кананита. Монастырь построен у подножия Афонской горы в 1875 году. Его основали монахи из греческого Афона при поддержке российского императора Александра III. Комплекс построек составляют 6 храмов, кельи монахов, хозяйственные дворы. Главным считается Пантелеймоновский собор — самый крупный храм Абхазии, украшенный фресками начала XX века. В Новом Афоне расположен и грот Симона Кананита. Экскурсоводы рассказывают, что один из самых почитаемых святых у христиан жил и погиб в этих местах, там же расположена его пещера-келья. Грот расположен на территории Псырцхинского природного заповедника, рядом с гротом бьет источник со святой водой. Там же, в Новом Афоне, можно посетить заброшенную железнодорожную станцию Псырцха. И Новоафонскую пещеру, комплекс которой состоит из 11 залов, из них 6 доступны для посещения.

Древние храмы вам покажут во время экскурсии

Древние храмы вам покажут во время экскурсии

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Верующие христиане могут запланировать экскурсии по древним храмам Абхазии. Тем, кто выбрал для отдыха Сухум, стоить съездить в древний Каманский монастырь, построенный в X веке. Говорят, что именно в Каманах в 404 году был похоронен святитель Иоанн Златоуст, изгнанный из Константинополя, на территории храма сохранилась его каменная гробница, в храмовый комплекс входят часовня Василиска Каманского и природный источник — считается, что вода из него исцеляет разные недуги, поскольку является святой. Собор Андрея Первозванного IV века в Пицунде расписан великолепными фресками и открыт для посетителей, в органном зале храма проводятся концерты.

Что касается любителей спа-процедур, природный спа-салон находится в Восточной Абхазии. Термальные источники в селе Кындыг — там не только вода лечебная, но и грязь. Источники прекрасно оборудованы, есть бассейны и грязевые ванны, кабинки для переодевания и душ. Туристы специально приезжают в Абхазию, чтобы принять в Кындыге курс процедур, а живут в Сухуме.

Водопады Абхазии — зрелище незабываемое

Водопады Абхазии — зрелище незабываемое

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Осенью все водопады после летней засухи набирают силу и предстают перед туристами во всей своей красе. Особенно их много в горном Ткуарчальском районе, там же и знаменитые заброшки, которые также стали популярным туристическим объектом. Например, город-призрак Акармара, который находится в таких живописных местах, что дух захватывает.

И, конечно, гастрономический туризм никто не отменял: готовьтесь, что после недельного отдыха в Абхазии вы наберете несколько лишних килограммов. Потому что в местных кафе-пацхах всё очень вкусно и недорого. Стоит попробовать традиционную абхазскую кашу — абыста, или мамалыгу. Само по себе это блюдо не имеет особого вкуса, а вот если добавить копченый сыр сулугуни, полить всё это жидким лобио, закусить жареным копченым мясом и хачапуром-лодочкой, запить компотом из фейхоа и чачей, то всё! Гастрономический экстаз обеспечен. Да, и еще: если захотите суп, не заказывайте абхазскую солянку. Потому что это, скорее, гуляш с разными овощами.

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А после такой сытной трапезы нужно идти гулять. По Сухуму: на колоритных улочках всегда малолюдно, можно часами рассматривать резные двери, кованые козырьки, балкончики и вообще любоваться архитектурой старого города. А в солнечный теплый день прогуляться по набережной Махаджиров, дойти до знаменитой Брехаловки, выпить кофе и узнать последние новости.

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локдаунковид-ограниченияотдых в Абхазии
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