Ковидные каникулы в России объявили на радость Абхазии? Почему наши туристы вместо Сочи едут в Гагры и Пицунду

В Абхазии запрещены массовые мероприятия, но объекты общепита и размещения работают в обычном режиме, при заселении вообще не нужно предъявлять какую-либо справку.



В Абхазии хорошо отдыхать, но болеть нельзя

— Из-за введения ограничений в Краснодарском крае к нам поехали все непривитые. И сейчас спрос на номера у нас такой же, как летом. С одной стороны, это хорошо, мы хорошо зарабатываем. С другой — у нас, несмотря на вакцинацию, рост заражения продолжается. Если учесть, что в официальной статистике только те, кто попали в больницы или прошли тестирование, то количество заболевших в два раза больше, — рассказала корреспонденту Sochi1.ru владелица гостиницы в Гагре Хатуна.

Она сама и персонал ее гостиницы вакцинировались в сочинских пунктах вакцинации, поскольку они работают с людьми.

— В Абхазии не дай бог заболеть, это в отчетах руководства страны всё хорошо, что госпиталей хватает, лекарств хватает, а на самом деле врачей нет. А если учесть, что к нам едут люди, которые не хотят сдавать ПЦР-тесты, ставить прививки, то мы перестраховались, — рассказала Хатуна. По ее словам, в Абхазии фактически не выполняются предписания санитарных врачей, мало кто носит маски, проводят многолюдные свадьбы и поминки.