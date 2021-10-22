Сибирячка показала тренч из переработанного пластика на модном показе в Москве

Новосибирский художник и дизайнер Анастасия Полунина представила свою новую коллекцию «Магия любви» на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.



Коллекция «Магия любви», по словам ее создательницы, создана красиво и с умом:



— С умом, потому что в составе новых изделий используется переработанный пластик. Ты выбираешь быть красивой, женственной, чувственной. И в то же время заботишься об экологии, думаешь о разумном потреблении. Ты становишься причастной к спасению нашей планеты. Ведь именно женщина умеет замечать красоту бытия в самых обыденных вещах и превращать мусор в нечто большее. Способна прислушаться к своим чувствам, впустить принятие, наслаждение и вдохновение во всё, что она делает.