Сибирячка показала тренч из переработанного пластика на модном показе в Москве

Новосибирский художник и дизайнер Анастасия Полунина представила свою новую коллекцию «Магия любви» на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
Коллекция «Магия любви», по словам ее создательницы, создана красиво и с умом:
— С умом, потому что в составе новых изделий используется переработанный пластик. Ты выбираешь быть красивой, женственной, чувственной. И в то же время заботишься об экологии, думаешь о разумном потреблении. Ты становишься причастной к спасению нашей планеты. Ведь именно женщина умеет замечать красоту бытия в самых обыденных вещах и превращать мусор в нечто большее. Способна прислушаться к своим чувствам, впустить принятие, наслаждение и вдохновение во всё, что она делает.
В этой коллекции из переработанного пластика сделан тренч, на котором сзади написано слово «любовь». Анастасия Полунина рассказала журналисту НГС, что найти подходящий материал было непросто.
По словам Анастасии, коллекция будет подчеркивать и оголять женскую суть. По ее мнению, женщина неповторима, она — шедевр Бога и само совершенство.
В 2019 году Анастасия Полунина уже участвовала в Неделе моды в Москве, но очно, а в этот раз организаторы придумали и другой способ участия. Нужно было прислать короткое видео, которое и будет продемонстрировано на сцене. Прямая трансляция будет идти на площадке более чем 20 модных журналов.
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