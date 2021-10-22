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Сибирячка показала тренч из переработанного пластика на модном показе в Москве

Анастасия Полунина говорит, что так женщины становятся причастными к спасению планеты

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Участницами показа стали не профессиональные модели, а сама дизайнер и ее знакомые. Слева — сама Анастасия Полунина. Девушка Виктория справа — в том самом тренче

Участницами показа стали не профессиональные модели, а сама дизайнер и ее знакомые. Слева — сама Анастасия Полунина. Девушка Виктория справа — в том самом тренче

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Новосибирский художник и дизайнер Анастасия Полунина представила свою новую коллекцию «Магия любви» на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.

Коллекция «Магия любви», по словам ее создательницы, создана красиво и с умом:

— С умом, потому что в составе новых изделий используется переработанный пластик. Ты выбираешь быть красивой, женственной, чувственной. И в то же время заботишься об экологии, думаешь о разумном потреблении. Ты становишься причастной к спасению нашей планеты. Ведь именно женщина умеет замечать красоту бытия в самых обыденных вещах и превращать мусор в нечто большее. Способна прислушаться к своим чувствам, впустить принятие, наслаждение и вдохновение во всё, что она делает.

В этой коллекции из переработанного пластика сделан тренч, на котором сзади написано слово «любовь». Анастасия Полунина рассказала журналисту НГС, что найти подходящий материал было непросто.

Анастасия говорит, что такой тренч будет служить долго, а потом его можно снова будет сдать в переработку

Анастасия говорит, что такой тренч будет служить долго, а потом его можно снова будет сдать в переработку

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Новую коллекцию удалось дошить за неделю, чтобы успеть к показу

Новую коллекцию удалось дошить за неделю, чтобы успеть к показу

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Анастасия уверена, что в эпоху дисгармонии на планете пришло время для женщины найти себя

Анастасия уверена, что в эпоху дисгармонии на планете пришло время для женщины найти себя

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По словам Анастасии, коллекция будет подчеркивать и оголять женскую суть. По ее мнению, женщина неповторима, она — шедевр Бога и само совершенство.

Для создания короткого видео команда Анастасии работала в студии 8 часов, одновременно делая фото- и видеосъемку

Для создания короткого видео команда Анастасии работала в студии 8 часов, одновременно делая фото- и видеосъемку

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В 2019 году Анастасия Полунина уже участвовала в Неделе моды в Москве, но очно, а в этот раз организаторы придумали и другой способ участия. Нужно было прислать короткое видео, которое и будет продемонстрировано на сцене. Прямая трансляция будет идти на площадке более чем 20 модных журналов.

Ранее мы рассказывали о том, что 18-летняя сибирячка попала в топ-10 самых перспективных молодых деятелей моды.

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дизайнеродеждаFashion Weekнеделя модыАнастасия Полунина
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