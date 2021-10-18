В России началась бесплатная газификация участков: как провести себе газ и кому это пока не светит

Новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям вступили в силу в понедельник, 18 октября . Документы, необходимые для запуска программы, утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на сайте правительства.



Согласно нововведению, догазификация пройдет только в населенных пунктах с уже имеющейся там газораспределительной инфраструктурой. Но новые правила коснутся не всех.



— Принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура, — говорится в постановлении. — Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

