Почти 300 новосибирцев сидят в аэропорту Антальи второй день — им не дают самолет

В турецком аэропорту Анталья новосибирские туристы уже второй день не могут вылететь домой. Они жалуются, что никто им ничего не объясняет и не называет сроков вылета. Речь идет о рейсе EO 1890 (самолет Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly). По словам пассажиров, их в аэропорту порядка 280 человек.

— Уже 12 часов ожидаю самолета, который переносится каждый час. Представителей нет, никто не отвечает, когда нас отправят домой. Выселение из отеля — в 12:00, а уже следующий день 11:00, и мы не можем вылететь, — рассказывает пассажирка Алина.