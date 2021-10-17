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Почти 300 новосибирцев сидят в аэропорту Антальи второй день — им не дают самолет

Boeing 767 не может вылететь в Новосибирск и отвезти другую группу обратно в Анталью

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Пассажиры возле выхода на посадку

Пассажиры возле выхода на посадку

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В турецком аэропорту Анталья новосибирские туристы уже второй день не могут вылететь домой. Они жалуются, что никто им ничего не объясняет и не называет сроков вылета. Речь идет о рейсе EO 1890 (самолет Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly). По словам пассажиров, их в аэропорту порядка 280 человек.

— Уже 12 часов ожидаю самолета, который переносится каждый час. Представителей нет, никто не отвечает, когда нас отправят домой. Выселение из отеля — в 12:00, а уже следующий день 11:00, и мы не можем вылететь, — рассказывает пассажирка Алина.

В новосибирском представительстве Pegas Touristik сообщили, что проблема с самолетом. Задерживается также вылет другой группы туристов, которые должны отправиться на этом же борту из Новосибирска в Турцию.

— У нас тоже тут перенос у туристов практически на день, с утра на вечер. Именно проблема с бортом. Им переносят постоянно, — рассказали в турфирме.

Онлайн-табло аэропорта Толмачёво показывает, что рейс задерживается, его прилет ожидается сегодня вечером в 20:55. Этим же самолетом позднее должны полететь обратно в Анталью другие туристы.

— Рейс 1890 пока не вылетал из Антальи, он продлевал задержку. Пока информации никакой нет, он не вылетает и не продлевает задержку. Сейчас мы ждем самолет, у нас вылет на 22:50, он обратно полетит в Анталью. «Подготовка самолета» — дают такую информацию, — уточнили в аэропорту Толмачёво.

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Турциясамолет
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