Как отличить переписчика от мошенника: 5 простых правил

Правило № 5: переписчики не спрашивают о деньгах

И еще один важный момент: переписчики задают вопросы общего характера — пол, возраст, образование, тип жилья, источники к существованию. Сколько вы получаете, никто не будет спрашивать. Если вопросы кажутся вам подозрительными, можете смело их пропускать. Как выглядят переписные листы, можно посмотреть здесь.



Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги официально опубликуют чуть позже — в конце следующего года. Все подробности того, как будет проходить перепись, ищите в нашем материале.

