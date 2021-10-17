Как отличить переписчика от мошенника: 5 простых правил

Перепись населения должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии несколько раз переносилась. И вот с 15 октября основной этап переписи начался: ближайший месяц государство будет выяснять, сколько нас и кто как живет. Важный момент — как не открыть дверь мошеннику и не рассказать ему лишнее.
Правило № 1: смотрите на одежду
Настоящий переписчик будет выделяться фирменными атрибутами, это:
- удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом);
- шарф с символикой переписи;
- жилет с символикой переписи;
- сумка с символикой переписи;
- планшет со специальной программой переписи.
Если вы сомневаетесь, что перед вами переписчик, то звоните либо участковому, либо на ближайший переписной участок, чтобы подтвердить личность переписчика. Номер единой горячей линии:
Правило № 2: говорите на пороге
Кстати, пускать домой переписчика тоже необязательно, на все вопросы можно ответить в подъезде. А если совсем не хотите встречать переписчика дома, то переписаться можно самостоятельно на портале госуслуг или прийти на ближайший переписной участок. Какой участок находится к вам ближе остальных, вы можете узнать на сайте Росстата или опять же по телефону горячей линии.
Правило № 3: переписчики не просят документы
Настоящий переписчик никогда не спросит паспорт и прочие документы. Все ответы записываются с ваших слов. Также переписчик никогда не спрашивает о том, кому принадлежит дом или квартира, в которой вы живете.
Правило № 4: переписчики не звонят
Запомните, что пройти перепись по телефону нельзя. Если вам кто-то позвонил и задает вопросы о переписи — знайте, что это, скорее всего, мошенники.
Правило № 5: переписчики не спрашивают о деньгах
И еще один важный момент: переписчики задают вопросы общего характера — пол, возраст, образование, тип жилья, источники к существованию. Сколько вы получаете, никто не будет спрашивать. Если вопросы кажутся вам подозрительными, можете смело их пропускать. Как выглядят переписные листы, можно посмотреть здесь.
Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги официально опубликуют чуть позже — в конце следующего года. Все подробности того, как будет проходить перепись, ищите в нашем материале.