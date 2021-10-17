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Как отличить переписчика от мошенника: 5 простых правил

Перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года

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В случае чего личность переписчика всегда можно проверить в полиции или ближайшем переписном пункте

В случае чего личность переписчика всегда можно проверить в полиции или ближайшем переписном пункте

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Перепись населения должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии несколько раз переносилась. И вот с 15 октября основной этап переписи начался: ближайший месяц государство будет выяснять, сколько нас и кто как живет. Важный момент — как не открыть дверь мошеннику и не рассказать ему лишнее.

Правило № 1: смотрите на одежду

Настоящий переписчик будет выделяться фирменными атрибутами, это:

  • удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом);
  • шарф с символикой переписи;
  • жилет с символикой переписи;
  • сумка с символикой переписи;
  • планшет со специальной программой переписи.

Если вы сомневаетесь, что перед вами переписчик, то звоните либо участковому, либо на ближайший переписной участок, чтобы подтвердить личность переписчика. Номер единой горячей линии: 8 800 707-20-20.

Правило № 2: говорите на пороге

Кстати, пускать домой переписчика тоже необязательно, на все вопросы можно ответить в подъезде. А если совсем не хотите встречать переписчика дома, то переписаться можно самостоятельно на портале госуслуг или прийти на ближайший переписной участок. Какой участок находится к вам ближе остальных, вы можете узнать на сайте Росстата или опять же по телефону горячей линии.

Правило № 3: переписчики не просят документы

Настоящий переписчик никогда не спросит паспорт и прочие документы. Все ответы записываются с ваших слов. Также переписчик никогда не спрашивает о том, кому принадлежит дом или квартира, в которой вы живете.

Правило № 4: переписчики не звонят

Запомните, что пройти перепись по телефону нельзя. Если вам кто-то позвонил и задает вопросы о переписи — знайте, что это, скорее всего, мошенники.

Правило № 5: переписчики не спрашивают о деньгах

И еще один важный момент: переписчики задают вопросы общего характера — пол, возраст, образование, тип жилья, источники к существованию. Сколько вы получаете, никто не будет спрашивать. Если вопросы кажутся вам подозрительными, можете смело их пропускать. Как выглядят переписные листы, можно посмотреть здесь.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги официально опубликуют чуть позже — в конце следующего года. Все подробности того, как будет проходить перепись, ищите в нашем материале.

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