О чем придется рассказать на переписи? 9 главных вопросов о Всероссийской переписи населения — 2021

1
Какие вопросы зададут на переписи?
Постоянным жителям России зададут 33 вопроса. 23 из них — социально-демографические: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, откуда берете деньги на жизнь. Но обратите внимание на формулировки. Никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете — речь идет только об источниках средств к существованию: трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, а, может быть, вы рантье — только источник дохода, никаких сумм.
Еще 10 вопросов — о жилищных условиях. Надо назвать тип жилого помещения, где вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.
Временно проживающим в России зададут всего 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.
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2
О чем не спросят на переписи?
На переписи у вас не будут спрашивать конфиденциальную информацию. Паспортные данные, кто владелец жилища, какой у вас уровень дохода и другие чувствительные темы переписчиков не интересуют. Также они не попросят вас предъявить документы, чтобы переписать данные — всё записывается с ваших слов, а в центры обработки данных переписи информация поступает и хранится в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.
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3
Можно не отвечать на какие-то вопросы?
Во время переписи отвечайте просто и правдиво, говорите только то, что знаете. Если не знаете ответ на какой-то вопрос — например, год постройки здания или материал стен вашего жилья, просто пропустите его. В этом нет ничего страшного.
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4
Как отличить переписчика от мошенника?
У каждого переписчика должны быть фирменные атрибуты:
- Удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом);
- Шарф с символикой переписи;
- Жилет с символикой переписи;
- Сумка с символикой переписи;
- Планшет со специальной программой переписи.
Если вы сомневаетесь, что перед вами переписчик, позвоните на ближайший переписной участок, либо участковому, чтобы подтвердить личность переписчика. Номер единой горячей линии
Кстати, пускать домой переписчика тоже необязательно, на все вопросы можно ответить в подъезде.
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5
Можно отказаться от участия в переписи?
Никто не может заставить вас принимать участие в переписи. Это дело добровольное. Несколько лет назад предпринимались попытки ввести штрафы для «уклонистов», но на законодательном уровне эта инициатива так и не закрепилась.
С другой стороны, отказываться от участия в переписи тоже смысла особого нет. Времени это много не занимает, вопросы элементарные и не касаются какой-то конфиденциальной информации. Чем меньше будет отказов от опроса, тем более четкая картина о российском обществе сложится в итоге.
Кстати, вы можете отказаться от общения, если вам не понравится, как переписчик разговаривает. В этом случае позвоните на переписной участок и сообщите о том, что произошло. Там разберутся в ситуации и пришлют вам другого переписчика или предложат пройти перепись на участке.
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6
Как еще можно пройти перепись?
Если не хотите никого встречать дома, можете пройти перепись самостоятельно на портале Госуслуг или прийти на ближайший переписной участок. Какой участок находится к вам ближе остальных, вы можете узнать на сайте Росстата или по телефону горячей линии:
Пройти перепись по телефону нельзя. Если вам кто-то позвонил и задает вопросы о переписи — знайте, что это, скорее всего, мошенники.
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7
Может ли кто-то ответить за меня?
Да, по вашему согласию, если вы, например, в командировке, больнице или у вас нет времени общаться с переписчиками. Вас могут переписать члены вашей семьи. Также и вы можете переписать свою семью, находясь в поездке, например, через переписной лист на Госуслугах.
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8
Кто и зачем использует данные переписи населения?
Данные о вас нужны, чтобы власти могли оперативно принимать стратегические решения, составлять демографические, экономические и социальные программы развития регионов, планировать и развивать объекты инфраструктуры, дорог, газопроводов, общественного транспорта, строительства линий электропередач, школ, детских садов. Словом — чтобы улучшать нашу с вами жизнь.
Также эти данные пригодятся при утверждении бюджетов и подготовки регулирующих норм и законов.
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9
Когда появятся итоги переписи?
Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги официально опубликуют чуть позже — в конце следующего года.
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