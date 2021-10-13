О чем придется рассказать на переписи? 9 главных вопросов о Всероссийской переписи населения — 2021

Перепись населения в России проводится не первый год, но каждый раз вызывает примерно одни и те же вопросы. Мы выбрали самые популярные из них, чтобы раз и навсегда разобраться — о чем могут спрашивать переписчики, кому открывать дверь, можно ли не отвечать на вопросы, и зачем вообще всё это надо.



Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, она будет первой цифровой за все 124 года существования переписи. Нет, на дом переписчики тоже будут приходить, но на этот раз вы можете, никого не дожидаясь, ответить на все вопросы самостоятельно на портале Госуслуг или в МФЦ. Впрочем, сейчас подробно обо всем расскажем.