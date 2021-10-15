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Сам себе переписчик: как пройти перепись населения онлайн

Понадобится интернет, аккаунт на «Госуслугах» и немного свободного времени

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Переписать онлайн можно всех членов семьи, правда, без домашних животных

Переписать онлайн можно всех членов семьи, правда, без домашних животных

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В России начался основной этап переписи населения, он продлится до 14 ноября 2021 года. Впервые в истории страны перепись будет цифровой — можно не ждать, пока в дверь постучит переписчик, а сделать все самостоятельно на «Госуслугах».

Ничего сложного в электронной переписи нет: вам нужен только компьютер или смартфон и немного свободного времени. Далее заходите на сайт или в мобильное приложение «Госуслуг» (если нет учетной записи — придется зарегистрироваться), выбираете услугу «Пройти перепись населения», заполняете анкету и нажимаете кнопку «Завершить» по окончании.

Часть данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедоступных баз — например, материал стен и дата постройки дома, так что электронная перепись еще и сэкономит вам время.

По завершении на почту или мобильный телефон вам придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена семьи (если вы записали всё за них). Покажите эти коды переписчику, который придет к вам, чтобы записи в Росстате не дублировались.

Как будет проходить перепись, зачем вообще она нужна и когда в стране соберут и обнародуют все данные, мы рассказывали в этом материале.

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Росстатперепись населения«Госуслуги»
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