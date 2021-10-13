Проще дома остаться: какие ограничения ввели регионы, куда все собираются на ноябрьские праздники

Москва — традиционный лидер ежедневных коронавирусных сводок. В столице каждый день фиксируют свыше 5 тысяч новых случаев ковида. Сейчас в Москве по-прежнему сохраняется масочный режим. Концерты, театральные постановки и спортивные события разрешаются, если на них одновременно присутствуют не больше 500 человек.



Власти столицы пока не планируют вводить дополнительные ограничения, однако в случае дальнейшего роста не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах.