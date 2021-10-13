13 октября среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 71.88
eur 83.09
Тема дняКак меняются симптомы ковида? Врач в эфире НГС
Проще дома остаться: какие ограничения ввели регионы, куда все собираются на ноябрьские праздники

Проще дома остаться: какие ограничения ввели регионы, куда все собираются на ноябрьские праздники

Где без QR-кода покушать не дадут, а где запретили даже кальяны

2 594
32Обсудить

Поделиться

Без сертификата о вакцинации особо не разгуляешься ни в музеях, ни в театрах

Без сертификата о вакцинации особо не разгуляешься ни в музеях, ни в театрах

Поделиться

Из-за Дня народного единства в первую неделю ноября мы будем три дня работать и четыре отдыхать. Самые смышленые подсуетились, взяли пару отгулов и превратили маленькие каникулы в полноценный отпуск. Немало среди них и тех, кто вовсю планирует путешествия на эти даты. Россияне все также стремятся отдохнуть в Москве, Питере, Казани, Сочи и других городах, но есть ли чем заняться там, когда в стране вовсю растет четвертая волна ковида? И какие ограничения там действуют?

1

Москва

Москва — традиционный лидер ежедневных коронавирусных сводок. В столице каждый день фиксируют свыше 5 тысяч новых случаев ковида. Сейчас в Москве по-прежнему сохраняется масочный режим. Концерты, театральные постановки и спортивные события разрешаются, если на них одновременно присутствуют не больше 500 человек.

Власти столицы пока не планируют вводить дополнительные ограничения, однако в случае дальнейшего роста не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах.

Поделиться

2

Санкт-Петербург

Как и по всей России, в Петербурге действует масочный режим, и запрещено проведение массовых мероприятий. Театры, кинотеатры, музеи и прочие культурные пространства работают с заполняемостью не более 75%.

Нельзя проводить индивидуальные и групповые экскурсии, если на них собирается больше 20 человек. Речные прогулки состоятся, только если судно заполнено людьми наполовину.

Поделиться

3

Калининград

Чуть строже с правилами в Калининграде. Здесь запрещены банкеты, общепит не работает ночью, а днем посадочные места должны заполняться наполовину. С 8 октября в рестораны и кафе можно попасть только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом.

В ТРЦ несовершеннолетних пускают только в сопровождении родителей, детские комнаты закрыты. На массовые, в том числе спортивные мероприятия, разрешено приходить только со справкой или ПЦР-тестом, проведение мероприятий, где больше 50 человек, запрещено. Закрыты аттракционы, в том числе расположенные в парках культуры и отдыха.

Запрещены автобусные групповые экскурсии с участием невакцинированных туристов, либо не имеющих отрицательного ПЦР-теста.

Поделиться

4

Краснодарский край

С этого лета отели и гостиницы Краснодарского края не заселяют постояльцев без сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. Действует масочно-перчаточный режим. С полуночи и до 7 утра заведения общепита не работают, в торговых центрах временно закрыты фудкорты и детские комнаты.

Спортивные соревнования, а также музеи, кинотеатры, выставки допускаются с заполняемостью на 50%. А вот для пожилых людей никакие кружки, секции и досуговые мероприятия не проводятся, так как эта аудитория особенно в группе риска.

Поделиться

5

Крым

Рестораны и кафе Крыма закрываются в 23:00, за исключением 114 заведений из специального списка — им разрешено работать до часу ночи. Фудкорты в торговых центрах подают еду только на вынос или для доставки, а кинозалы и театры должны заполняться на 50%.

Массовые мероприятия — запрещены. Аттракционы, аквапарки и развлекательные центры работают только пять дней в неделю — по средам и воскресеньям их закрывают на дезинфекцию. С 15 октября в Севастополе в театры, музеи и кафе будут пускать по QR-коду или ПЦР-тесту.

— Установлены дополнительные ограничения на международные перемещения, необходим отрицательный ПЦР тест, — отмечается в сообщении федерального оперштаба. — Введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона РФ или из-за границы.

Поделиться

6

Казань

Казань закрыла заведения общепита на ночь — кафе и рестораны работают с 06:00 до 24:00 часов. Деятельность детских игровых комнат в ТЦ разрешена при соблюдении требования: один человек (включая работников) на 4 квадратных метра площади.

Театры, кинотеатры, цирки и концертные залы можно заполнять на 70%. Попасть в театры, кинотеатры, цирк и на концерты можно только при предъявлении QR-кода (правило касается совершеннолетних посетителей).

Масочно-перчаточный режим действует на территории всей республики.

Поделиться

7

Кабардино-Балкария

Приэльбрусье так и манит путешественников со всей страны, но на территории Кабардино-Балкарской Республики свои порядки и правила. Главное — это масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте.

В кафе и прочих общественных пространствах запрещено курение кальяна. Проведение массовых мероприятий возможно при заполняемости залов не более 50 человек.

Если у туриста есть признаки респираторного заболевания, его ждет самоизоляция и тесты на коронавирус.

Поделиться

8

Ставрополье

Рестораны и кафе края работают только на вынос или при электронной регистрации посещения. В торговые центры дети до 14 лет могут проходить лишь в сопровождении взрослых. Закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты. Работают только торговые залы площадью до 400 квадратных метров и имеющие отдельный вход.

Заполняемость залов — на 50%, в музеи, выставочные залы, театры и прочие общественно-культурные заведения можно попасть по электронной регистрации.

Поделиться

9

Если собираетесь за границу

Куда уже можно улететь из России и какие ограничения и правила въезда действуют в этих странах — ищите в нашем материале. И помните, что с 7 июля все возвращающиеся в Россию граждане должны в течение трех дней сдать ПЦР-тест. До получения теста необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.

От тестирования освобождаются обладатели сертификата о полном курсе вакцинации (прививки должны быть проставлены в течение последних 12 месяцев) или те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

КалининградКрымСочиноябрьские праздникиотпускпутешествие по России
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...