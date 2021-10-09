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В работе Facebook и Instagram снова произошел сбой

Пользователи сообщают о проблемах по всему миру

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У пользователей не работают Facebook и Instagram

У пользователей не работают Facebook и Instagram

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Facebook и Instagram снова работают со сбоями. Об этом сообщают пользователи по всему миру. Эту информацию подтверждает сервис Downdetector.

Пользователи начали жаловаться на сбои около 23:00. Читатели E1.RU также отметили проблемы в работе, сообщили, что у многих не работает Instagram. Также проблемы наблюдаются в работе WhatsApp — мессенджера, также принадлежащего Facebook.

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В Facebook заявили, что в курсе проблем с доступом у некоторых пользователей, уже работают над тем, чтобы вернуть всё в норму так быстро, как только возможно, и приносят свои извинения.

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— Подозреваю, что они переконфигурируют свою инфраструктуру во избежание глобальных сбоев, и в процессе снова всё уронили. Но пока официальных причин не называют, — сообщил E1.RU программист.

4 октября около 18:30 по московскому времени у пользователей начались проблемы с доступом к соцсетям Facebook и Instagram. Затем начали падать и другие популярные сервисы: «ВКонтакте», YouTube и Viber, Netflix и Zoom, Tinder и даже некоторые сотовые операторы по всему миру.

Мы следили за всем происходящим с соцсетями в этом онлайн-репортаже. И собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.

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