В работе Facebook и Instagram снова произошел сбой

Facebook и Instagram снова работают со сбоями. Об этом сообщают пользователи по всему миру. Эту информацию подтверждает сервис Downdetector.
Пользователи начали жаловаться на сбои около 23:00. Читатели E1.RU также отметили проблемы в работе, сообщили, что у многих не работает Instagram. Также проблемы наблюдаются в работе WhatsApp — мессенджера, также принадлежащего Facebook.
В Facebook заявили, что в курсе проблем с доступом у некоторых пользователей, уже работают над тем, чтобы вернуть всё в норму так быстро, как только возможно, и приносят свои извинения.
— Подозреваю, что они переконфигурируют свою инфраструктуру во избежание глобальных сбоев, и в процессе снова всё уронили. Но пока официальных причин не называют, — сообщил E1.RU программист.
4 октября около 18:30 по московскому времени у пользователей начались проблемы с доступом к соцсетям Facebook и Instagram. Затем начали падать и другие популярные сервисы: «ВКонтакте», YouTube и Viber, Netflix и Zoom, Tinder и даже некоторые сотовые операторы по всему миру.
Мы следили за всем происходящим с соцсетями в этом онлайн-репортаже. И собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.