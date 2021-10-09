В работе Facebook и Instagram снова произошел сбой

— Подозреваю, что они переконфигурируют свою инфраструктуру во избежание глобальных сбоев, и в процессе снова всё уронили. Но пока официальных причин не называют, — сообщил E1.RU программист.



4 октября около 18:30 по московскому времени у пользователей начались проблемы с доступом к соцсетям Facebook и Instagram. Затем начали падать и другие популярные сервисы: «ВКонтакте», YouTube и Viber, Netflix и Zoom, Tinder и даже некоторые сотовые операторы по всему миру.

Мы следили за всем происходящим с соцсетями в этом онлайн-репортаже. И собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.