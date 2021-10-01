Автор идеи приравнять радикальных феминисток к экстремистам: «Их беда в том, что они не замужем»

— Но есть женщины, которые реально мечтают быть машинистами в метро из-за списка опасных профессий. И им до недавнего времени это запрещали. Но в Москве такие женщины-машинисты уже появились и вполне счастливы.



— Я ничего не знаю про машинисток в московском метро. Возможно, если им это запрещали, для этого были какие-то основания.



— Вы рассказали про агрессивных, злых феминисток. Описание напомнило другое явление. Чем Владислав Поздняков и его «Мужское государство» лучше радикальных феминисток? Почему вы его не хотите экстремистом признать?



— Я не очень знаком с творчеством этого персонажа. Но могу сказать, что радикальный феминизм бывает и мужским. Любые крайности, экстремизм и призывы к насилию в отношении, в частности, представителей противоположного пола не могут быть признаны нормальными.



— А чем чайлдфри отличаются от людей, которые просто не хотят заводить детей?



— В первую очередь агрессией. Именно поэтому мы говорим о приравнивании их идеологии к экстремистской. Чайлдфри — это не просто нежелание иметь детей, это агрессивное навязывание своей позиции. Посмотрите все эти группы о «яжематерях», мемы и картинки с детьми, которых топят в унитазе или прижигают утюгом. Кошмар какой-то.



— Это точно чайлдфри делают?



— Это явление тоже мутирует. Сейчас это просто какой-то сатанизм. И для радикальных феминисток, и для чайлдфри их святым Граалем, контрапунктом является право женщин на аборт. На убийство своего ребенка. И никто почему-то не думает о правах этого ребенка и отца этого ребенка. Об обществе, о демографии в стране, которая теряет по миллиону человек в год. Мы не хотим, чтобы наши девочки делали аборты, чтобы были разводы и беспорядочные половые связи. Более того, это не только мы, как представители гражданского общества, не хотим. Об этом начала говорить наша власть. У нас есть стратегия национальной безопасности, новые статьи в Конституции, в которых говорится о приоритете общих интересов над частными. Феминистки и прочие живут злобой, ради разрушения чужого счастья, потому что только в семье человек может быть счастлив. Когда эти люди выходят на тропу войны и начинают призывать к этому других, мы говорим, что их поведение токсично и опасно для общества. Их финансируют западные фонды и вкладывают в них достаточно большие деньги. И у этих людей на такие призывы банально есть время, которого нет у людей, занятых воспитанием детей и зарабатыванием денег. Они вторгаются в наше жизненное пространство. А мы не хотим их пускать туда.



— Допустим, я — женщина, которая не хочет заводить детей и не планирует захотеть. В какой момент я стану экстремисткой?



— В тот момент, когда вы начинаете активно пропагандировать призывы избавляться от детей, не рожать детей, вести подрывную работу. Но, надеюсь, вас это не касается. А касается людей, которые должны быть изолированы от общества и не заслуживают того, чтобы их как-то продвигали и приглашали на телеканалы. Вот сегодня мне, видимо, в телеэфире предстоит общаться с такими представительницами.



— Я думаю, они в очередь выстроятся, чтобы с вами пообщаться.



— Их по-человечески остается только пожалеть и пожелать им найти хорошего мужика, создать семью, родить детей и забыть о своей дури.



— Андрей Борисович, а где найти хорошего мужика? Это же фундаментальная проблема! Дефицит по нынешним временам.



— У меня есть ответ на этот вопрос. И очень простой. Хороших мужиков надо выращивать. Воспитывать мальчиков и выращивать из них мужчин. А из девочек — женщин.



— Так а взрослым женщинам что делать? Я же не могу взять мальчика и выращивать его для себя. Это как-то неправильно. И долго. Что делать тем, кто хочет нормального мужика уже сейчас?



— Вопрос интересный... Несколько выходит за рамки привычных вопросов. При личной встрече я, может быть, придумал бы какой-нибудь ответ более оригинальный. А если серьезно, конечно, надо детей воспитывать. И начинать с себя. Со своего окружения, своих страстей. Я вынужден апеллировать к нашему бессознательному, которое построено, хотите вы это признавать или нет, на православном мироощущении. Мы — русская православная цивилизация. В нас заложены определенные архетипы. Если мы им соответствуем, то и детей сможем соответствующим образом воспитать.