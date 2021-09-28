Почем «Пфайзер» для русских за границей. Выясняем, в чем подвох прививочных туров

Наиболее респектабельной и дорогой для вакцинного туризма выглядит Германия. Недавно начались полеты в Ганновер, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт, поэтому добраться к прививочному пункту не проблема. Прививки в ФРГ предлагает московская туристическая компания. На ее сайте говорится, что это совместный проект с немецкими партнерами.



На выбор два варианта: прививка однокомпонентной вакциной от Johnson&Johnson в Баден-Бадене за 870 евро (73 тысячи рублей) с человека или прививка вакциной Pfizer/BioNTech в Мюнхене за 580 евро (49 тысяч рублей) с человека за дозу. Их потребуется уже две, так что суммарно — 1160 евро или 98 тысяч рублей.



В эту стоимость включена собственно сама вакцинация и оформление медицинского приглашения. Отели и трансферы тоже надо оплатить через турфирму. Плюс билеты на самолет. Например, в Мюнхен — это минимум 20 тысяч рублей с человека. А приличный отель в столице Баварии может просить еще 5–10 тысяч рублей за ночь.



Тем, у кого нет шенгена, потребуется оформить визу, а тем, кто не силен в английском и немецком, — оплатить услуги переводчика. Два часа его помощи обойдутся в 120 евро (10 тысяч рублей).

