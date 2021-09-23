Россия возобновляет авиасообщение с еще пятью странами: Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу — с 5 октября, сообщили в оперштабе.



По данным оперштаба, в Джибути будут совершать два рейса в неделю, такое же количество рейсов будет в Новую Зеландию на маршруте Москва — Веллингтон и в Перу на маршруте Москва — Лима. При этом Новая Зеландия не принимает туристов из России, а вот в Перу пускают всех граждан РФ. В два города ЮАР — Кейптаун и Йоханнесбург — будут летать из Москвы дважды в неделю, туда тоже пускают российских путешественников. А в столицу Дании назначены рейсы дважды в неделю из Санкт-Петербурга, но страна не принимает туристов из РФ.

