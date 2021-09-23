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Россия возобновляет авиасообщение с еще пятью странами

Такое решение приняли с учетом эпидобстановки

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Авиасообщение возобновляется с 5 октября

Авиасообщение возобновляется с 5 октября

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Россия возобновляет авиасообщение с еще пятью странами: Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу — с 5 октября, сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, в Джибути будут совершать два рейса в неделю, такое же количество рейсов будет в Новую Зеландию на маршруте Москва — Веллингтон и в Перу на маршруте Москва — Лима. При этом Новая Зеландия не принимает туристов из России, а вот в Перу пускают всех граждан РФ. В два города ЮАР — Кейптаун и Йоханнесбург — будут летать из Москвы дважды в неделю, туда тоже пускают российских путешественников. А в столицу Дании назначены рейсы дважды в неделю из Санкт-Петербурга, но страна не принимает туристов из РФ.

С 5 октября также возобновляется авиасообщение с Гоа и Тенерифе. Самолеты будут летать по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте. На Тенерифе дважды в неделю будут улетать самолеты из Москвы. Однако обе эти страны по-прежнему не пускают туристов из России.

Также было решено увеличить количество рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

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А вот авиасообщение с Танзанией всё еще приостановлено, срок в очередной раз продлили — до 1 ноября. В оперштабе отметили, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Танзании.

Список стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, можно найти в этом материале.

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авиасообщениекоронавирусэпидобстановка
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