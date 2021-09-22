Турция или Египет? Выбираем, куда лучше поехать до конца года

Правила въезда

По актуальной информации Генерального консульства РФ в Стамбуле, при въезде в Турцию российским туристам нужно предъявить сертификаты о вакцинации двумя дозами вакцин, зарегистрированных ВОЗ или в Турции для экстренного применения. В случае с российскими препаратами под это правило подходит только «Спутник V». Никаких «Лайтов». При этом прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Также подойдет справка о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе. В этом случае предоставлять отрицательный ПЦР-тест не потребуется.



Если прививки нет, коронавирусом вы не болели и вам больше 12 лет, идите сдавать тесты. Подойдет отрицательный тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, или отрицательный результат экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее чем за 48 часов.



Еще одно условие, которое надо соблюдать в Турции, это HES-коды. Правило это действует с 15 марта, и здесь ничего не менялось, но на всякий случай напомним, что к чему. Всем гражданам, прибывающим в Турцию, не ранее чем за 72 часа перед поездкой необходимо заполнить электронную форму. На ее основе будет автоматически создан индивидуальный HES-код. Данную форму необходимо будет предъявить при регистрации на рейс в аэропорту вылета. Форму можно заполнить на сайте Министерства здравоохранения Турции и распечатать или сохранить в электронном виде на любом удобном вам девайсе.

