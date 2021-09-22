Турция или Египет? Выбираем, куда лучше поехать до конца года

До конца года остается не так уж и много возможностей для отдыха. Особенно если вы родители школьника. Тогда ваши варианты отпуска ограничиваются еще и датами каникул. А их до конца года — раз и обчелся. И, кстати, по некоторым направлениям на эти даты уже не найти билетов. В том числе мельчает выбор и относительно Турции и Египта. И пока билеты окончательно не разобрали, давайте разберемся, куда же все-таки поехать отдохнуть, если вы пока не определились. Мы спросили совета у экспертов туристического мира и предложили им взвесить все за и против.
Правила въезда
По актуальной информации Генерального консульства РФ в Стамбуле, при въезде в Турцию российским туристам нужно предъявить сертификаты о вакцинации двумя дозами вакцин, зарегистрированных ВОЗ или в Турции для экстренного применения. В случае с российскими препаратами под это правило подходит только «Спутник V». Никаких «Лайтов». При этом прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Также подойдет справка о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе. В этом случае предоставлять отрицательный ПЦР-тест не потребуется.
Если прививки нет, коронавирусом вы не болели и вам больше 12 лет, идите сдавать тесты. Подойдет отрицательный тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, или отрицательный результат экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее чем за 48 часов.
Еще одно условие, которое надо соблюдать в Турции, это HES-коды. Правило это действует с 15 марта, и здесь ничего не менялось, но на всякий случай напомним, что к чему. Всем гражданам, прибывающим в Турцию, не ранее чем за 72 часа перед поездкой необходимо заполнить электронную форму. На ее основе будет автоматически создан индивидуальный HES-код. Данную форму необходимо будет предъявить при регистрации на рейс в аэропорту вылета. Форму можно заполнить на сайте Министерства здравоохранения Турции и распечатать или сохранить в электронном виде на любом удобном вам девайсе.
Ну и не забывайте носить маски в общественных местах в самой Турции. Если поймают с непокрытым лицом — штраф.
Для поездки в Египет нужно предоставить на выбор один из двух документов: справку о том, что коронавируса у вас нет (на основе ПЦР-теста; детям до шести лет включительно эту справку предоставлять не нужно), или сертификат о вакцинации на английском языке одним из утвержденных Министерством здравоохранения АРЕ препаратом (из российских вакцин в данный перечень входит только «Спутник V») с QR-кодом. При этом вторая доза вакцины должна быть сделана не менее чем за 14 дней до въезда в Египет.
Развлечения
В Турции больше экскурсий в шаговой доступности от курортов. Поэтому с развлекательной точки зрения она выглядит привлекательней Египта.
В Египте тоже можно найти интересные экскурсии, но находятся они далеко от курортов, поэтому не все решаются их посещать.
Детский досуг неплохо организован в обеих странах, но в Турции он разнообразнее и адаптирован под нужды европейского туриста. В большинстве турецких гостиниц — особенно это касается 4–5 звездочных отелей — оборудованы комнаты и площадки для детей. Почти везде есть русскоговорящие сотрудники. В Анталье и Стамбуле для них работают современные аквариумы. Их можно совместить с посещением дельфинария или аквапарка, которые можно найти рядом с любым курортом. В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде основные детские развлечения путешественники проходят на территории отеля. Из детских экскурсий можно отметить только выезд в один из аквапарков или в дельфинарий Шарм-эш-Шейха.
— Но огромный плюс для Египта — это Красное море, — говорит директор туристического агентства Наталья Сахнова. — Подводный удивительный мир прямо тут же у берегов. Кроме как в Египте, такое разве что только на Мальдивах можно увидеть. Но Мальдивы не в пример дороже. А по поводу экскурсионной программы — ну так у нас же ковид. Так что сидите в отеле. У них такие огромные территории, что сиди себе в бунгало, купайся в море. Из отеля некуда выйти? Ну и не надо.
Отели
Хотя территории египетских отелей чаще больше турецких, гостиницы Турции эксперты называют лучшими — как минимум по части менталитета.
— Отели лучше в Турции, — говорит директор туристической компании Ольга Гуляр. — Да и египетский менталитет отличается. Египтяне медлительные, ленивые. Турция — это уже более европейское происхождение, с турками можно договориться. Да и по кухне лучше. Уровень гостиниц лучше. Хотя в Египте есть отличные отели, мы их знаем и рекомендуем. Но есть и нехорошие, которые не раз закрывались. Так что при бронировании лучше обращаться к профессионалам, которые расскажут и посоветуют отель, в который стоит поехать.
— Понятно, что российский турист чаще всего ездит по курортным направлениям на «ол инклюзив», — добавляет Наталья Сахнова. — Так что здесь, например, можно учитывать такие простейшие моменты. Если в Турции даже просто хороший отель дает бесплатное мороженое, допустим, с девяти утра до 16:00, то в Египте — всего два часа. По части алкоголя: если в Турции есть элитный алкоголь, то в Египте чаще всего — местного производства.
Погода
Традиционно в Турции высокий сезон — с мая по начало октября, в Египте — в октябре-ноябре и апреле-мае. Поэтому теплолюбивому российскому туристу в Египте будет комфортно даже в ноябре-декабре, а в Турции в это время будет уже немного прохладно.
Для любителей жаркой погоды и теплого моря подойдут летние месяцы в Турции, в пик туристического сезона. В Египте летом (и даже в сентябре) может показаться слишком жарко.
Доступность, в том числе финансовая
По стоимости Турция и Египет примерно одинаковые (Египет чуть-чуть дороже, но не преступно дорого). Сколько вы потратите в поездке — зависит от ваших хотелок, но надо помнить, конечно, что в Турции шопинг — одно из развлечений.
— Египет дорогой, потому что его мало, — говорит Наталья Сахнова. — Едут ценители, любители, кто скучал. Плюс в ноябре в Египте будет теплее. Всё раскупается очень хорошо. Особенно на каникулы.
Ну и не забывайте, что Египет открылся после многолетнего перерыва совсем недавно. Прямых рейсов сюда из России пока немного, и они не такие частые, как хотелось бы.