ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V». Почему и что это значит?

— Пока заявка приостановлена до повторного контроля экспертов ВОЗ. Насколько я поняла по данным сводного отчета, у экспертов были претензии к данным и результатам контроля производства и контроля качества. Также были вопросы к мониторингу и контролю процесса розлива вакцины в ампулы и контроля асептики, то есть, чтобы, помимо самого препарата, в ампулу больше ничего не попало. Нет надлежащей документации по контролю качества, поэтому у экспертов есть сомнения. Кроме того, были претензии к отслеживанию партий вакцин и их идентификации, по обеспечению стерильности — к спецодежде сотрудников на производстве, — поясняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.

Директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк замечает, что это очень печальная история, потому что к самой вакцине нареканий нет:



— Вакцина «Спутник V» действительно одна из лучших в мире. Но существует много претензий к документам, которые подали изначально. Насколько я понимаю, например, забыли указать вещество, которым обрабатывалась вакцина. То есть его даже нет среди компонентов, но в технологической цепочке применялось — нужно было указать. Еще клинические испытания проводились среди военнослужащих, что категорически запрещено международными стандартами. И плюс ко всему на уфимском предприятии обнаружили недочет в производстве. Точно сказать, какие именно это нарушения, я не могу. Думаю, что всё это устранимо.