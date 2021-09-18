Отпуск в пандемию: как туристам попасть в Ирландию в 2021 году

Туристы делятся на две группы: те, кому пакетный тур — хорошо, и те, кто любит заморочиться за перелеты и маршруты, чтобы увидеть далекое прекрасное. Для последних у нас хорошие новости: Ирландия потихоньку начала пускать путешественников. Рассказываем, что нужно, чтобы попасть в эту страну.
Как лететь
Авиасообщение восстановлено с 28 июня 2021 года, регулярные рейсы Москва — Дублин летают дважды в неделю.
Виза
Ирландия начала принимать документы на краткосрочные визы для туристических поездок, учебы, посещения родственников, друзей и так далее. Визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове. Филиалы в Москве и Петербурге открыты по понедельникам, вторникам и средам с 10:00 до 14:00, в остальных городах — по понедельникам и средам с 10:00 до 14:00.
На подачу документов нужно записаться за три месяца, срок рассмотрения заявления — от пяти рабочих дней до шести недель. Заявители должны уплатить визовый сбор 60 евро за визу для однократного въезда или 90 евро для многократного. Размер сервисного сбора 22 евро.
Правила въезда
Путешественникам нужен ПЦР-тест, выполненный за 72 часа до въезда. По прилете всех ждет двухнедельная самоизоляция в отеле, гостинице или у родственников/друзей, карантин может быть сокращен после отрицательного теста через 5 дней изоляции.
Без тестов Ирландия пускает только тех, кто привился вакцинами, одобренными в Евросоюзе. Но российских препаратов среди них нет.
Также перед вылетом в Ирландию нужно заполнить онлайн-форму.
Ограничения
СЮЖЕТ
В стране потихоньку ослабляют коронавирусные ограничения, власти рассчитывают, что в конце октября большая часть мер будет снята. Пока что в Ирландии не работают ночные клубы и казино, кинотеатры и театры заполняются до 60%. Заселение в гостиницы — с подтверждением вакцинации или о перенесенном заболевании. Документы также спрашивают в кафе, барах и на фуд-кортах.
Ношение масок в общественных местах обязательно.