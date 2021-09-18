Отпуск в пандемию: как туристам попасть в Ирландию в 2021 году

Туристы делятся на две группы: те, кому пакетный тур — хорошо, и те, кто любит заморочиться за перелеты и маршруты, чтобы увидеть далекое прекрасное. Для последних у нас хорошие новости: Ирландия потихоньку начала пускать путешественников. Рассказываем, что нужно, чтобы попасть в эту страну.

Как лететь

Авиасообщение восстановлено с 28 июня 2021 года, регулярные рейсы Москва — Дублин летают дважды в неделю.

Виза

Ирландия начала принимать документы на краткосрочные визы для туристических поездок, учебы, посещения родственников, друзей и так далее. Визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове. Филиалы в Москве и Петербурге открыты по понедельникам, вторникам и средам с 10:00 до 14:00, в остальных городах — по понедельникам и средам с 10:00 до 14:00.

