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Турция ужесточила правила въезда для российских туристов

Предъявления сертификата о вакцинации «Спутником Лайт» больше недостаточно

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Власти Турции пока не признали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

Власти Турции пока не признали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

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Турция ужесточила правила въезда для туристов, привитых «Спутником Лайт» или другими однокомпонентными вакцинами, сообщается на сайте посольства РФ в Анкаре. Новые правила вступили в силу 3 сентября. Дело в том, что власти Турции пока не признали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», и от всех туристов, которые прививались этим препаратом, теперь требуют результаты ПЦР-теста, справку об антителах или перенесенном за последние полгода коронавирусе. То же касается тех туристов, которые сделали только одну дозу двухкомпонентной вакцины.

Отрицательный ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Экспресс-тест на антиген — за последние 48 часов.

Тем, кто привит двумя дозами «Спутника», эти документы не потребуются. Также документы не проверяют у детей младше 12 лет.

Ранее российским туристам, привитым «Спутником Лайт», нужно было иметь при себе только сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта.

Мы рассказывали, что для того, чтобы беспрепятственно въехать в Турцию и передвигаться между городами, нужно знать некоторые антиковидные правила.

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Турциявакцинатуристы«Спутник Лайт»
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