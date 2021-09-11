Турция ужесточила правила въезда для российских туристов

Турция ужесточила правила въезда для туристов, привитых «Спутником Лайт» или другими однокомпонентными вакцинами, сообщается на сайте посольства РФ в Анкаре. Новые правила вступили в силу 3 сентября. Дело в том, что власти Турции пока не признали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», и от всех туристов, которые прививались этим препаратом, теперь требуют результаты ПЦР-теста, справку об антителах или перенесенном за последние полгода коронавирусе. То же касается тех туристов, которые сделали только одну дозу двухкомпонентной вакцины.

