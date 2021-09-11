Турция ужесточила правила въезда для российских туристов

Турция ужесточила правила въезда для туристов, привитых «Спутником Лайт» или другими однокомпонентными вакцинами, сообщается на сайте посольства РФ в Анкаре. Новые правила вступили в силу 3 сентября. Дело в том, что власти Турции пока не признали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», и от всех туристов, которые прививались этим препаратом, теперь требуют результаты ПЦР-теста, справку об антителах или перенесенном за последние полгода коронавирусе. То же касается тех туристов, которые сделали только одну дозу двухкомпонентной вакцины.
Отрицательный ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Экспресс-тест на антиген — за последние 48 часов.
Тем, кто привит двумя дозами «Спутника», эти документы не потребуются. Также документы не проверяют у детей младше 12 лет.
Ранее российским туристам, привитым «Спутником Лайт», нужно было иметь при себе только сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта.
Мы рассказывали, что для того, чтобы беспрепятственно въехать в Турцию и передвигаться между городами, нужно знать некоторые антиковидные правила.