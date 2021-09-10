«Спирт, красители и вода». Какое пойло продают туристам в Сочи под видом домашнего вина, чая и меда

Первое, о чем спрашивают туристы по прибытии на отдых в Сочи, — где купить местное вино. Если некому подсказать, то находят его у местных торговцев, которые предлагают его на любом рынке из-под полы. «Вино надо? Чачу надо?», — именно так реализуется алкогольная продукция сомнительного состава. Никакие санкции не могут прекратить торговлю самопалом в Сочи. Все они уверяют, что делают вино сами и для себя, а излишки продают туристам. Такое вино потребляется тоннами, увозится с собой в качестве презента родственникам и знакомым. Сочинец Валерий Петров называет такое вино одним словом «бардымага». Сам Валерий делает вино для себя и друзей, уточняет: не на продажу, он законопослушный гражданин. Вино делал его отец и передал ему тонкости приготовления напитка. Журналист 93.RU пообщался с теми, кто производит «фирменные» сочинские продукты.
Настоящая бурдымага
— Я просто ради интереса один раз попробовал вино, которое делают на продажу под видом домашнего. Редкостная бардымага. После одного бокала у меня началась изжога и головная боль, язык окрасился в бордовый цвет. Какой там «букет»?! Самая настоящая бардымага, которую пить просто нельзя, — сообщил Валерий, он выращивает виноград на территории своего домовладения, предпочитает местные проверенные сорта, которые возделывал его отец. Это «Жемчуг Саба», «Тайфи», «Кардинал», «Шасла»: розовая, мускатная и белая. Обязательная «Изабелла». Валерий говорит, что многие виноделы считают его сорным сортом и даже вредным, но он не разделяет это мнение, Валерий любит «Изабеллу» за неповторимый вкус и неприхотливость в выращивании, она редко поражается вредителями и болезнями, конечно, если соблюдать агротехнику. Все сорта винодел бережно охраняет и черенкует, высаживая молодые растения.
— Виноградарство — это мое хобби. А еще хочется пить хорошее вино. В магазинах тоже продают суррогат порошковый. То же самое можно сказать об известных абхазских винах. Нет там столько винограда, порошок везут из Молдовы и там бадяжат, — рассказал Валерий. Столько винограда в стране не произрастает, сколько продается вина в российских магазинах.
— Я бы с удовольствием угощал своим вином туристов, организовал бы дегустационный зал и продавал напиток, но лицензию получить очень сложно, практически невозможно. Поэтому бедные туристы пьют суррогат, — говорит Валерий. Создание вина — процесс долгий и интересный, он требует постоянного внимания, вино зреет несколько месяцев, и, как правило, к концу лета все запасы вина уже иссякают, в этом году неурожай винограда, поэтому и вина будет мало.
— В этом году была холодная зима, и виноград плохой. Для того чтобы сделать 1 литр сока, нужно как минимум 5 килограммов винограда, в «Изабелле» мало сока, его еще больше надо. Хорошее вино не может стоить 300–350 рублей за литр, как продают у нас «домашнее вино», в нем винограда нет вообще. Спирт, красители и вода — весь состав. Сиди у себя в гараже и катай тоннами. Бывает, что спирт используют сомнительного качества, которым можно отравиться. Из этого спирта делают и знаменитую чачу, утверждает Валерий. Он ее делает исключительно из собственного винограда, сливы, фейхоа и утверждает, что даже после серьезного застолья никакого похмелья нет, а вот отравления «чачей», купленной из-под полы на рынке, нередки.
Сочинское пойло
Сочинский виноградарь, автор блога Артем занимается изготовлением вина с 2015 года. У него большой сад, и нужно было куда-то девать излишки урожая, фрукты пропадали, сначала они стали уходить на изготовление чачи, а потом Артем решил попробовать делать вино, и у него стало получаться. Со временем он планирует получить лицензию на производство вина, а пока делает для себя, угощает друзей.
— На базаре и у бабушек покупать нельзя. Мы поехали на Тридцать три водопада и я решил попробовать, что продают туристам — это просто лимонная кислота, спирт и красители. Я не знаю точно, что там за состав, но я никогда не стал бы такое употреблять, — рассказал Артем. Он считает, что сейчас в Сочи купить настоящее местное вино невозможно, из-за ужесточения законодательства в области изготовления и продажи алкогольной продукции без лицензии продавать ее нельзя, многие виноделы получили большие штрафы и были вынуждены отказаться от торговли.
— Если люди технологию хотя бы чуть-чуть знают, то они должны понимать, что в таких количествах, особенно на туристических объектах, где всё это продается, просто невозможно делать вино и чачу. Всё, что продается там, никакого отношения ни к чаче, ни к вину не имеет. Это должно быть огромное производство, которого в Сочи нет, — рассказывает Артем, виноград в Сочи растет только на приусадебных участках, сочинские виноделы закупают кубанское сырье. Артем советует покупать алкоголь в лицензионных магазинах, там можно найти хорошее вино и более крепкий алкоголь, который прошел лицензирование, от сомнительного пойла он советует воздерживаться.
Правильный мед
Жительница Сочи Ирина Юрьева несколько лет назад завела себе небольшую пасеку, чтобы есть настоящий мед. Долго изучала тонкости пчеловодства, первое время у нее то пчелы гибли, то еще какие-то проблемы возникали. Сейчас уже считает себя асом, качает десятками литров собственный мед, кормит внуков, родственников и друзей.
— В Сочи очень трудно найти настоящий мед. Есть, конечно, пасечники и крупные, и мелкие, только им на рынок не пробиться, поскольку их продукт натуральный и дорогой. Торговцам сладостями его невыгодно закупать, и они выкручиваются. Обычно это смесь крахмала, сахара или патоки и муки. Весь мед, который продается в туристических местах, в магазинах, на рынке, — подделка, — рассказала Ирина, и сочинским пасечникам очень сложно конкурировать с этой индустрией. Ирина считает, что проще мед купить в своем городе, чем везти подделку из Сочи через всю страну.
— А ведь у нас есть уникальные сорта меда, например каштановый, такого красивого темного цвета. Каштан цветет только две-три недели, причем вкус меда отличается, если пчелы собрали нектар на цветущем конском каштане или на посевном. Из конского каштана мед более светлый и быстро засахаривается, из посевного — темный, тягучий, ароматный, немного горчит и почти не кристаллизуется, — рассказала Ирина, — это настоящий кладезь витаминов и даже лекарство и мог бы стать визитной карточкой Сочи, если бы местных пчеловодов допустили на рынок. Еще один изысканный сочинский сорт меда — акациевый, не менее полезный, чем каштановый, но совсем без горчинки.
— Вот эти уникальные сорта нужно употреблять как лекарство, мы же своих туристов кормим суррогатом, в котором не то что нет никаких витаминов и микроэлементов, но и неизвестен его состав. Я советую тем, кто хочет купить настоящего сочинского меда, поехать на настоящую пасеку, которая не входит в туристические маршруты, и приобрести его там. Сейчас информации в интернете много, можно у местных спросить, где они берут мед, — рассказала Ирина.
Где купить сочинский чай?
Артак занимается поставкой чая в Сочи и сам торгует им в нескольких розничных магазинах и утверждает, что настоящего сочинского, самого северного чая в мире почти нет.
— Я прошу не называть мою фамилию, потому что меня просто порвут на куски, потому что я вам раскрываю секреты сочинского чая. Как правило, привозят чай, как мы говорим, из России, с оптовых баз, и здесь фасуем в красивые пакеты. Женщины шьют мешочки из мешковины, нашивают этикетки, и готово. Хоть что пиши на этих этикетках, — рассказал Артак, он категорически не советует покупать час на развес, это самый некачественный, дешевый чай, в который вносят сомнительные добавки: лепестки цветов, семена, листья якобы полезных растений, кроме того, лотки, в которых насыпана эта смесь, стоят фактически под открытым небом, на чае оседает дорожная пыль и грязь.
— Чай нужно покупать заводской, например «Мацеста чай», там серьезное производство, они приглашают к себе на экскурсию, показывают производственный процесс от сбора чайного листа до получения готового к употреблению продукта. Но и у них нет такого объема, чтобы обеспечить весь город, да еще и туристам продать, поэтому я уверен, что основное сырье они тоже закупают, — рассказал Артак, сам он закупает мацестинский чай в небольших количествах, поскольку продукт дорогой и много на него не накинешь. Туристам он советует покупать чай в фирменных магазинах предприятия и поехать туда с экскурсией, на территории есть беседка, где подают чай с самым вкусным местным вареньем и свежими блинчиками. А сам Артак покупает популярные сорта в обычных сетевых магазинах, свой чай, которым торгует, предпочитает не употреблять. А еще не советует покупать сладость чурчхелу, которая без упаковки месяцами висит на солнце, собирает пыль и грязь, ее трогают руками покупатели, поставщики, продавцы, на нее садятся мухи.
— Чурчхелу на продажу делают совсем не так, как моя бабушка в Арцахе. Это очень долгий процесс, и сок чистый виноградный используется, крахмал. Слой за слоем сушится, месяц нужно одну партию делать. Всё, что продается сейчас, — это сок пакетированный, загустители, чтобы быстро делать. Если вы считаете ее полезной, то ошибаетесь, — говорит Артак. Было бы странно, если в городе, где полностью уничтожено сельское хозяйство были бы натуральные сладости, мед, вино. Да и зачем тяжело работать, выращивать вкусные фрукты, когда можно подсовывать расслабленному курортнику бардымагу, а на месте бывших садов и виноградников строить многоэтажки.