«Спирт, красители и вода». Какое пойло продают туристам в Сочи под видом домашнего вина, чая и меда

Сочинское пойло

Сочинский виноградарь, автор блога Артем занимается изготовлением вина с 2015 года. У него большой сад, и нужно было куда-то девать излишки урожая, фрукты пропадали, сначала они стали уходить на изготовление чачи, а потом Артем решил попробовать делать вино, и у него стало получаться. Со временем он планирует получить лицензию на производство вина, а пока делает для себя, угощает друзей.



— На базаре и у бабушек покупать нельзя. Мы поехали на Тридцать три водопада и я решил попробовать, что продают туристам — это просто лимонная кислота, спирт и красители. Я не знаю точно, что там за состав, но я никогда не стал бы такое употреблять, — рассказал Артем. Он считает, что сейчас в Сочи купить настоящее местное вино невозможно, из-за ужесточения законодательства в области изготовления и продажи алкогольной продукции без лицензии продавать ее нельзя, многие виноделы получили большие штрафы и были вынуждены отказаться от торговли.



— Если люди технологию хотя бы чуть-чуть знают, то они должны понимать, что в таких количествах, особенно на туристических объектах, где всё это продается, просто невозможно делать вино и чачу. Всё, что продается там, никакого отношения ни к чаче, ни к вину не имеет. Это должно быть огромное производство, которого в Сочи нет, — рассказывает Артем, виноград в Сочи растет только на приусадебных участках, сочинские виноделы закупают кубанское сырье. Артем советует покупать алкоголь в лицензионных магазинах, там можно найти хорошее вино и более крепкий алкоголь, который прошел лицензирование, от сомнительного пойла он советует воздерживаться.

