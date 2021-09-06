Силовики и военные начали получать по 15 тысяч рублей

С сегодняшнего дня в России начались единовременные выплаты силовикам — по 15 тысяч рублей на карточки получат контрактники, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. Сегодня во время совещания глава Правительства РФ Михаил Мишустин поручил коллегам сделать всё так, чтобы деньги пришли вовремя.
— Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента. Как доложил [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты, — сказал Мишустин. — Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили.
Напомним, что данная выплата единовременная, ее получают все курсанты, военнослужащие и силовики, независимо от званий и срока службы. Ранее правительство перечислило российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Обе выплаты в конце августа анонсировал Владимир Путин на съезде «Единой России».