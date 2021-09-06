6 сентября понедельник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 7/10
usd 72.85
eur 86.54
Тема дняНовый мусорный полигон под Новосибирском
Все новости
Все новости

Силовики и военные начали получать по 15 тысяч рублей

Ранее указ о единовременной выплате подписал Владимир Путин

1 087
59Обсудить

Поделиться

В августе Владимир Путин пообещал пенсионерам по 10 тысяч рублей, силовикам и военнослужащим — по 15 тысяч

В августе Владимир Путин пообещал пенсионерам по 10 тысяч рублей, силовикам и военнослужащим — по 15 тысяч

Поделиться

С сегодняшнего дня в России начались единовременные выплаты силовикам — по 15 тысяч рублей на карточки получат контрактники, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. Сегодня во время совещания глава Правительства РФ Михаил Мишустин поручил коллегам сделать всё так, чтобы деньги пришли вовремя.

— Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента. Как доложил [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты, — сказал Мишустин. — Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили.

Напомним, что данная выплата единовременная, ее получают все курсанты, военнослужащие и силовики, независимо от званий и срока службы. Ранее правительство перечислило российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Обе выплаты в конце августа анонсировал Владимир Путин на съезде «Единой России».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путинвыплатаединовременная выплата
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...