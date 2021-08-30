Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник назвала дату, когда пенсионеры получат единовременную выплату. Те, кому деньги приходят на карту, получат 10 тысяч рублей в ближайший четверг, 2 сентября.
— Выплата в размере 10 тысяч рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан, — отметила Татьяна Голикова. — Помощь получат все получатели пенсии: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг.
Те пенсионеры, которым деньги приносят на дом либо они получают ее на «Почте России», выплаты обещали начать с 3 сентября. Татьяна Голикова уточнила, что им деньги выдадут «вместе с пенсией в соответствующий день».
— Пенсионным фондом реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны, — сказала Голикова.
Указ о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию, Владимир Путин подписал 24 августа. Мы собрали в карточки всё, что известно о порядке и сроках выплаты.