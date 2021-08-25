«Аномалий будет больше»: почему такой жаркий август и какой будет осень

— Если смотреть на европейский прогноз, то сентябрь-октябрь чуть теплее нормы, — говорит Семенов. — В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы больше чем на градус. Ноябрь отличается от нормы на европейской территории не так сильно, а вот за Уралом будет потеплее градуса на полтора, чем среднемесячная норма. В целом территория России покрыта аномалиями, которые превышают норму. Скажем так, теплая будет осень.

Прогнозировать зиму пока не берется никто. Однако уже сейчас можно посмотреть на долгосрочные тенденции в поведении погоды. И обнаружить, что зимы в России стали нежнее.



— Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — говорит климатолог Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.

