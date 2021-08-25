«Аномалий будет больше»: почему такой жаркий август и какой будет осень

Это лето было богато на погодные аномалии — пока одни регионы заливало дождями, другие до сих пор задыхаются от жары и тушат лесные пожары. Окончательные итоги лета синоптики подвести пока не готовы — всю статистику Росгидромет соберет только в первых числах сентября, тогда мы и узнаем точные данные о том, где сколько дождей пролилось и откуда дули ветра. Чуть позже Гидрометцентр представит и долгосрочный прогноз на весь отопительный сезон. Пока же мы обсудили с экспертами очевидные погодные аномалии, чтобы разобраться в их причинах и понять, чего ждать от климата дальше.
Жара привела к потопам
Если вам показалось, что в последние годы погода как-то особо щедра на аномалии, то вам не показалось: слишком сильные волны тепла или холода, обильные осадки действительно происходят чаще. И это лето не стало исключением.
— Лето было аномальным, но не экстремально. Главной особенностью было то, что долгое время на европейской территории стояла антициклоническая погода, была такая застывшая атмосферная волна, погодный режим почти не менялся, — говорит климатолог Владимир Семенов. — Антициклон, который стоял над европейской частью, стал причиной аномалий, которые были в южных регионах: интенсивные осадки, сниженное давление. Такие условия ожидаются и в дальнейшем. Мы не можем то, что было этим летом, связать напрямую с глобальным потеплением, но можем сказать, что с ним застывших погодных аномалий будет становиться больше.
Владимир Семенов — заместитель директора Института физики атмосферы имени
Его коллега, климатолог Андрей Киселев говорит, что число опасных гидрометеорологических явлений возросло по сравнению с концом прошлого века примерно в два раза. Это не значит, что каждый год страшнее предыдущего — например, 2018 год был более богат на такого рода катаклизмы, нежели 2019-й или 2020-й. Но в целом число таких явлений растет.
— Погодные явления зависят от того, что происходит в самой климатической системе, и накладывается антропогенный фактор, то есть влияние человеческой деятельности, — говорит Киселев. — Считается, что за каждое отдельное явление несет ответственность внутренняя изменчивость. А вот увеличение частоты этих явлений — это результат воздействия антропогенного фактора. Если очень просто объяснить: температура растет. Это значит, что растет энергия всей системы, и она должна найти какой-то выход.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
Простой пример: более высокая температура приводит к большим испарениям с водной поверхности, соответственно, облакообразование происходит более интенсивно и, как следствие, вода быстрее удаляется из атмосферы в виде осадков. Таким образом, жара в одном месте приводит к ливням и потопам в другом. Параллельно с тем, как растет средняя температура, меняется и характер осадков. Андрей Киселев говорит, что, по статистике Росгидромета, в последнее десятилетие идет тенденция перехода от легких дождичков к ливневым дождям.
Какой будет осень?
Несмотря на определенно аномальное лето, ждать того же от осени вовсе не обязательно. Погода одного сезона на погоду другого, по словам синоптиков, не влияет никак, что бы нам ни говорили народные приметы. То, каким было лето, никаким образом не определяет, какой будет осень.
— Пока можно сказать, что все эпизоды с экстремальными событиями не являются предикторами, то есть факторами, по которым можно разрабатывать долгосрочные прогнозы, — говорит метеоролог Роман Вильфанд. — Лето может быть экстремально жарким, может быть много опасных явлений, но никакого отношения к прогнозу это не имеет. Для этого есть целый ряд других факторов, расчеты на ближайший месяц будут проводиться в последние дни августа, прогноз на отопительный период будет выпускаться еще позже, в конце сентября.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Тем не менее, примерные ожидания на сезон у синоптиков уже есть. Владимир Семенов говорит, что на тех попытках прогнозов, что готовы сейчас, пока серьезных отклонений от нормы не видно.
— Если смотреть на европейский прогноз, то сентябрь-октябрь чуть теплее нормы, — говорит Семенов. — В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы больше чем на градус. Ноябрь отличается от нормы на европейской территории не так сильно, а вот за Уралом будет потеплее градуса на полтора, чем среднемесячная норма. В целом территория России покрыта аномалиями, которые превышают норму. Скажем так, теплая будет осень.
Прогнозировать зиму пока не берется никто. Однако уже сейчас можно посмотреть на долгосрочные тенденции в поведении погоды. И обнаружить, что зимы в России стали нежнее.
— Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — говорит климатолог Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.