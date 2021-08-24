Слава Степанов сделал снимки самого восточного поселка России — люди живут рядом с океаном и ловят китов

Новосибирский фотограф Слава Степанов снял самый восточный поселок России
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из самого восточного населенного пункта России — Уэлена. Этот поселок находится в Чукотском автономном округе, его окружает Северный Ледовитый океан.
Посмотрите на фото, какая в этом месте природа и чем занимаются местные жители.
Ранее Слава Степанов опубликовал свои фотографии, которые сделал на мысе Дежнева. Посмотрите на них, как выглядит самый край Евразии. Также снимки Чукотки делал новосибирский фотограф Вадим Махоров. Ему удалось запечатлеть снежную пустыню.