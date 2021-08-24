Слава Степанов сделал снимки самого восточного поселка России — люди живут рядом с океаном и ловят китов

Ранее Слава Степанов опубликовал свои фотографии, которые сделал на мысе Дежнева. Посмотрите на них, как выглядит самый край Евразии. Также снимки Чукотки делал новосибирский фотограф Вадим Махоров. Ему удалось запечатлеть снежную пустыню.