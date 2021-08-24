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Слава Степанов сделал снимки самого восточного поселка России — люди живут рядом с океаном и ловят китов

Добраться туда можно на вертолете или собачьей упряжке

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Поселок находится на песчаной косе

Поселок находится на песчаной косе

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Новосибирский фотограф Слава Степанов снял самый восточный поселок России

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из самого восточного населенного пункта России — Уэлена. Этот поселок находится в Чукотском автономном округе, его окружает Северный Ледовитый океан.

Посмотрите на фото, какая в этом месте природа и чем занимаются местные жители.

Из-за своего расположения Уэлен ближе к США, чем к Москве

Из-за своего расположения Уэлен ближе к США, чем к Москве

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В 15 км от поселка находится мыс Дежнева — самая крайняя точка России

В 15 км от поселка находится мыс Дежнева — самая крайняя точка России

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Люди жили в этом месте еще в XVII веке

Люди жили в этом месте еще в XVII веке

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Так выглядит центральная улица Уэлена

Так выглядит центральная улица Уэлена

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Чтобы попасть сюда, нужно долететь до Анадыря, а затем до села Лаврентия. Оттуда придется плыть на катере или лететь на вертолете. Зимой можно добраться на вездеходах или собачьих упряжках

Чтобы попасть сюда, нужно долететь до Анадыря, а затем до села Лаврентия. Оттуда придется плыть на катере или лететь на вертолете. Зимой можно добраться на вездеходах или собачьих упряжках

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Местные жители занимаются ловлей китов. Коренные народы севера могут добывать 140 животных в год

Местные жители занимаются ловлей китов. Коренные народы севера могут добывать 140 животных в год

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Кита ловят с помощью гарпуна, а затем разделывают на берегу за несколько часов

Кита ловят с помощью гарпуна, а затем разделывают на берегу за несколько часов

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Длина галечной косы — 15 км

Длина галечной косы — 15 км

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Кроме китов в этой местности живут моржи, белые медведи, полки, песцы, росомахи, лисицы. В океане водятся лососевые рыбы, сайка, камбала и дальневосточная навага

Кроме китов в этой местности живут моржи, белые медведи, полки, песцы, росомахи, лисицы. В океане водятся лососевые рыбы, сайка, камбала и дальневосточная навага

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Ранее Слава Степанов опубликовал свои фотографии, которые сделал на мысе Дежнева. Посмотрите на них, как выглядит самый край Евразии. Также снимки Чукотки делал новосибирский фотограф Вадим Махоров. Ему удалось запечатлеть снежную пустыню.

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Чукоткакитпоселок
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