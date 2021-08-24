Путин подписал указ о выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, пенсионерам не нужно будет подавать заявления на единовременную выплату — для этого достаточно документов, «содержащихся в выплатном или пенсионном деле».
— Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, — говорится в документе. — Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере.
Выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам Владимир Путин пообещал в минувшее воскресенье, выступая на встрече с «Единой Россией». Президент отметил, что для пенсионеров реальная инфляция выше средней.
— Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая. Они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса, — сказал Путин. — А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%.
Также президент заявил о выплатах по 15 тысяч рублей военнослужащим.