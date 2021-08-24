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Путин подписал указ о выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Деньги придут в сентябре, никаких заявлений писать не придется

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Выплаты защищены от каких-либо штрафов или пеней

Выплаты защищены от каких-либо штрафов или пеней

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, пенсионерам не нужно будет подавать заявления на единовременную выплату — для этого достаточно документов, «содержащихся в выплатном или пенсионном деле».

— Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, — говорится в документе. — Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере.

Выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам Владимир Путин пообещал в минувшее воскресенье, выступая на встрече с «Единой Россией». Президент отметил, что для пенсионеров реальная инфляция выше средней.

— Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая. Они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса, — сказал Путин. — А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%.

Также президент заявил о выплатах по 15 тысяч рублей военнослужащим.

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