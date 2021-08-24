Путин подписал указ о выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам Владимир Путин пообещал в минувшее воскресенье, выступая на встрече с «Единой Россией». Президент отметил, что для пенсионеров реальная инфляция выше средней.



— Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая. Они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса, — сказал Путин. — А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%.



Также президент заявил о выплатах по 15 тысяч рублей военнослужащим.

