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Участок у моря за 3,5 миллиарда рублей. За что директор одного из лучших санаториев Сочи попал в СИЗО?

Дмитрия Богданова отправили под арест, несмотря на его диабет, вся надежда на Путина

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Дмитрий Богданов возглавил санаторно-курортный комплекс «Знание» в 2011 году

Дмитрий Богданов возглавил санаторно-курортный комплекс «Знание» в 2011 году

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Дмитрий Богданов восстановил сочинский санаторий «Знание» буквально из руин и сделал его прибыльным предприятием, которое могло зарабатывать даже во время локдауна. Сейчас Дмитрий в СИЗО, ему предъявлено обвинение по двум тяжким статьям. Корреспондент 93.RU попыталась разобраться в ситуации.

Как гром среди ясного неба


Генеральный директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов всегда был активным пользователем соцсетей, и за его жизнью и работой следили многие. Когда он встретил свою позднюю любовь, Валентину, они жили одним делом — развитием туристической отрасли. Красивая пара, которая никогда не расставалась и не скрывала своих чувств, на них было приятно смотреть. Посты об их прогулках по любимому Сочи, о совместных поездках в отпуск, о рабочих мероприятиях всегда набирали множество восторженных комментариев. Молодая, красивая, умная… 10 декабря в возрасте 44 лет Валентина Богданова скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.

Дмитрий нашел силы жить дальше, почти ежедневно он выкладывал посты в «Фейсбуке», посвященные своей безвременно ушедшей жене, от них щемило сердце. Но у Дмитрия было дело всей его жизни — санаторий «Знание», который благодаря его команде стал одной из лучших здравниц не только Сочи, но и России. Богданов считал, что каждый житель России должен раз в год отдохнуть в хорошем санатории, лично продвигал сезонные скидки, кэешбеэки, программу «Серебряный возраст» для пожилых людей, программу восстановления после ковида, пропагандировал санаторный отдых и Сочи как курорт. Его арест для многих сочинцев и коллег прозвучал как гром среди ясного неба.

30 мая Дмитрия Богданова сняли с самолета Симферополь — Сочи и поместили в СИЗО, обвинив в том, что он пытался скрыться от следствия. При этом о своей поездке в Крым по делам наследства Дмитрий подробно писал на своей странице. Его адвокат заявил, что до отъезда Богданов не знал об уголовном деле. В Крыму он провел неделю, а уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), возбудили 28 мая. В этот же день, когда Дмитрий был в отъезде, в санатории прошли обыски.

Богданов с портретом супруги

Богданов с портретом супруги

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Нанес стране ущерб на 350 миллионов


Всё лето защита Богданова, его друзья и соратники бились за смягчение меры пресечения — у него сахарный диабет I типа, и оставаться под стражей для него смертельно опасно. 5 августа судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Дмитрия Чечерина, отменила решение Центрального районного суда Сочи о продлении заключения под стражу и отпустила Богданова под домашний арест. Но чуда не произошло: 9 августа прямо на выходе из СИЗО в Армавире Дмитрия снова задержали, предъявив новое обвинение, но уже по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, хищение чужого имущества в особо крупном размере»), и арестовали до 9 октября.

По первому эпизоду Дмитрия обвиняют в затягивании передачи учреждения в собственность государства. Заявление на Богданова в правоохранительные органы написал вице-президент общества «Знание» Федор Светик, который утверждает, что ущерб государству от действий Дмитрия Богданова составил 350 миллионов рублей.

По версии следствия, в июне 2016 года съезд общества «Знание» принял решение ликвидировать организацию, а имущество, принадлежащее ей, передать в госсобственность, в том числе санаторно-курортный комплекс «Знание». Дмитрия Богданова назначили председателем ликвидационной комиссии. Заявитель посчитал, что гендиректор санатория необоснованно затягивал сроки деятельности комиссии, а доходы от деятельности санатория использовал вопреки интересам государства. Адвокат Богданова Дмитрий Чечерин утверждает, что сроки передачи санатория «Знание» государству не установили, все пять лет велась работа по уточнению границ санатория и по переоформлению недвижимости. Прибыль же направлялась на работу ликвидационных комиссий общества «Знание» в других регионах России.

Санаторий, находящийся в Адлерском районе, имеет собственный пляж

Санаторий, находящийся в Адлерском районе, имеет собственный пляж

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Ликвидация


На прошлой неделе защита Богданова обратилась в администрацию президента с просьбой содействовать в передаче 100% доли в ООО СКК «Знание» в федеральную собственность. Защита указала в своем обращении, что ликвидационная комиссия на заседании в апреле этого года установила 1 октября 2021 года как срок завершения процедуры передачи имущества. По данным «Коммерсант-Кубань», в июле заместитель Богданова запросил Росимущество о том, не возражает ли ведомство против вступления российского общества «Знание» в состав учредителей ООО СКК «Знание», однако ответ оттуда так и не поступил, что, по мнению защиты Богданова, создает препятствия в завершении процедуры ликвидации «Общества "Знание" России». Защита просит администрацию президента оказать посильное содействие в передаче в пользу государства 100% доли в уставном капитале ООО СКК «Знание» по договору пожертвования «путем заключения с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом соответствующего договора».

— Процедура банкротства для обычного ООО длится обычно 4–5 лет. Общество «Знание» является крупнейшей общественной организацией на территории РФ с более чем 70-летней историей. Процедура ликвидации общественной организации такого масштаба на территории РФ прецедентов не имеет. Поэтому вопрос затягивания сроков выглядит очень странным, — считает адвокат Дмитрий Чечерин. — Съезд избрал Богданова руководителем ликвидационной комиссии, потому что все знали, что он может осилить такой масштабный процесс. Дмитрий Богданов не единственный участник ликвидационной комиссии и не имел права единолично принимать решения. Все вопросы по санаторию ставились на голосование и принимались коллегиально.

Богданов был избран руководителем ликвидационной комиссии общероссийской общественной организации «Общество "Знание" России»

Богданов был избран руководителем ликвидационной комиссии общероссийской общественной организации «Общество "Знание" России»

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Он убийца или маньяк?


Анастасия Татулова, омбудсмен малого и среднего бизнеса, основательница сети семейных кафе «АндерСон», считает, что арест Дмитрия Богданова прямо нарушает закон и позицию президента о том, что «нельзя кошмарить бизнес». Возмущение общественности вызывает то, что предприниматель оказался за решеткой.

— Он что, опасен?! Он убийца?! Маньяк?! Он обычный спокойный человек! Надуманная версия о том, что Дмитрий Богданов скрывался от следствия, полностью опровергается. Он сам вернулся в Сочи из плановой командировки, где он находился... Почему не была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста или залога? Почему столь грубо и поспешно сфабрикованное дело не привлекло внимания Генеральной̆ прокуратуры? — негодует Анастасия Татулова. Она не понимает, почему до сих пор в ситуацию не вмешался губернатор края. — Дмитрий Богданов должен ждать окончания следственных действий дома, а не в СИЗО, тем более что его заболевание требует особого питания и медицинского наблюдения.

Активист проекта ОНФ «За честные закупки» Сергей Вервеин считает, что уголовное дело в отношении Дмитрия Богданова сфабриковано. Сергей указал на то, что следствие проигнорировало судебное решение, в соответствии с которым Дмитрий был переведен под домашний арест:

— Прокуратура нарушений не видит, следствие неспешно отрабатывает заказ на человека. В гадюшник втянули и врачей 4-й больницы Сочи, отказавших в госпитализации Богданова при сахаре в крови 23 ммоль/л (норма — от 3,9 до 5,6). Врачи направили Дмитрия на «амбулаторное лечение» в СИЗО Армавира. Скорую вызвали в суд после ухудшения самочувствия Дмитрия, но допустили к нему только после судебного заседания, — рассказал Сергей Вервеин.

— Следствие может натягивать статьи УК РФ на судьбу человека и его возможную дальнейшую жизнь. Суды именем РФ могут принимать любые решения по внутренним убеждениям. Дмитрий может только попытаться выжить, не сломаться и не оговорить себя, защищая свою свободу и репутацию с помощью друзей и честности, — считает Вервеин, добавляя при этом, что общественности мало известны подробности обвинения Дмитрия. — Мы не можем знать конечных планов по дальнейшей судьбе санатория, пока их не начнут реализовывать.

Территорию под санаторием оценивают в сумму порядка 3,5 миллиарда рублей

Территорию под санаторием оценивают в сумму порядка 3,5 миллиарда рублей

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Слишком черная полоса


Руководитель SMM-сервиса для отелей SMMHot Александр Удиков в беседе с корреспондентом 93.RU отметил, что Дмитрий Богданов умудрялся выстраивать хорошие отношения и с властью, и с людьми, настроенными к ней негативно. Казалось, Дмитрий сможет найти разумный компромисс, решение, которого устроит каждого, абсолютно во всех случаях.

— Вообще то, что с ним происходит в последнее время, — это какая-то уж слишком черная и затяжная полоса. Сначала смерть супруги от болезни, теперь месяцы в СИЗО вместо домашнего ареста. Хотя и домашний арест по этому делу мне кажется избыточной мерой. Я довольно плохо информирован о происходящих с Дмитрием событиях и нюансах этого уголовного дела. Однако хорошо знаком с Дмитрием. И убежден в его честности и порядочности. Поэтому я рассказываю о том, что происходит с Дмитрием Владимировичем, на своих площадках. О том, что мне известно и подтверждено авторитетными источниками, — сообщил Александр, — Я считаю, что нужна максимально широкая огласка. Необходимо проявлять профессиональную и гражданскую солидарность. Или ситуация для каждого из нас закончится плачевно.

Бывший директор ООО «Русские сезоны» Владимир Масютин, друг и коллега Дмитрия Богданова, который сам в 2017 году подвергся уголовному преследованию (дело было закрыто в 2019 году), сообщил, что может только предполагать, за что преследуют Дмитрия. По мнению Владимира, косвенной причиной этого могла стать и небольшая явка на прошлых выборах на избирательном участке, который был расположен на территории санатория «Знание». Но есть и вторая, более прозаичная версия.

— Стоимость участка под санаторием около 3,5 миллиарда рублей. За такие деньги могут и не одного убить… Общественная кампания по спасению журналиста Ивана Голунова от заказного уголовного дела, когда были наказаны и организаторы фальсификации, дает надежду родным, друзьям и коллегам Дмитрия Богданова на то, что если будет общественная поддержка, то и суд рассмотрит уголовное дело беспристрастно и честно, а Генпрокуратура проследит за законностью всего этого действа. Но в отличие от дела Голунова, в деле Богданова на кону большие деньги. Огромная территория на берегу моря площадью 8,5 гектара, которую можно распилить, настроить апартаментов и продать каждый за сто миллионов рублей. Да! Такие аппетиты сейчас у застройщиков. Прибыль посчитайте сами.

23 августа 2021 года стало известно, что Дмитрия Богданова вновь перевели под домашний арест. Адвокат Дмитрий Чечерин подтвердил порталу 93.RU, что Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу и постановил перевести его подзащитного из ИВС под домашний арест. По словам защитника, Богданова отпустят через четыре дня, когда дойдет апелляционное постановление. Мы следим за ситуацией.

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