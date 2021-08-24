Участок у моря за 3,5 миллиарда рублей. За что директор одного из лучших санаториев Сочи попал в СИЗО?

Слишком черная полоса

Руководитель SMM-сервиса для отелей SMMHot Александр Удиков в беседе с корреспондентом 93.RU отметил, что Дмитрий Богданов умудрялся выстраивать хорошие отношения и с властью, и с людьми, настроенными к ней негативно. Казалось, Дмитрий сможет найти разумный компромисс, решение, которого устроит каждого, абсолютно во всех случаях.



— Вообще то, что с ним происходит в последнее время, — это какая-то уж слишком черная и затяжная полоса. Сначала смерть супруги от болезни, теперь месяцы в СИЗО вместо домашнего ареста. Хотя и домашний арест по этому делу мне кажется избыточной мерой. Я довольно плохо информирован о происходящих с Дмитрием событиях и нюансах этого уголовного дела. Однако хорошо знаком с Дмитрием. И убежден в его честности и порядочности. Поэтому я рассказываю о том, что происходит с Дмитрием Владимировичем, на своих площадках. О том, что мне известно и подтверждено авторитетными источниками, — сообщил Александр, — Я считаю, что нужна максимально широкая огласка. Необходимо проявлять профессиональную и гражданскую солидарность. Или ситуация для каждого из нас закончится плачевно.



Бывший директор ООО «Русские сезоны» Владимир Масютин, друг и коллега Дмитрия Богданова, который сам в 2017 году подвергся уголовному преследованию (дело было закрыто в 2019 году), сообщил, что может только предполагать, за что преследуют Дмитрия. По мнению Владимира, косвенной причиной этого могла стать и небольшая явка на прошлых выборах на избирательном участке, который был расположен на территории санатория «Знание». Но есть и вторая, более прозаичная версия.



— Стоимость участка под санаторием около 3,5 миллиарда рублей. За такие деньги могут и не одного убить… Общественная кампания по спасению журналиста Ивана Голунова от заказного уголовного дела, когда были наказаны и организаторы фальсификации, дает надежду родным, друзьям и коллегам Дмитрия Богданова на то, что если будет общественная поддержка, то и суд рассмотрит уголовное дело беспристрастно и честно, а Генпрокуратура проследит за законностью всего этого действа. Но в отличие от дела Голунова, в деле Богданова на кону большие деньги. Огромная территория на берегу моря площадью 8,5 гектара, которую можно распилить, настроить апартаментов и продать каждый за сто миллионов рублей. Да! Такие аппетиты сейчас у застройщиков. Прибыль посчитайте сами.

23 августа 2021 года стало известно, что Дмитрия Богданова вновь перевели под домашний арест. Адвокат Дмитрий Чечерин подтвердил порталу 93.RU, что Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу и постановил перевести его подзащитного из ИВС под домашний арест. По словам защитника, Богданова отпустят через четыре дня, когда дойдет апелляционное постановление. Мы следим за ситуацией.

