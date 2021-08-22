Путин заявил, что нельзя заставлять россиян прививаться от коронавируса

Владимир Путин заявил, что нельзя запугивать и заставлять россиян прививаться от коронавируса. Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок, считает Путин.



— Я хочу еще раз напомнить то, о чем говорил еще на прямой линии, о законе 1998 еще года, до всякой пандемии он был еще принят. Есть общенациональный календарь прививочный, всё, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов Федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан. Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания, — цитирует Путина ТАСС.