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Путин заявил, что нельзя заставлять россиян прививаться от коронавируса

По словам президента, людей необходимо стимулировать ставить вакцину

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По мнению президента, «кампании навязывания» прививок быть не должно

По мнению президента, «кампании навязывания» прививок быть не должно

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Владимир Путин заявил, что нельзя запугивать и заставлять россиян прививаться от коронавируса. Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок, считает Путин.

— Я хочу еще раз напомнить то, о чем говорил еще на прямой линии, о законе 1998 еще года, до всякой пандемии он был еще принят. Есть общенациональный календарь прививочный, всё, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов Федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан. Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания, — цитирует Путина ТАСС.

СЮЖЕТ

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Многие компании и организации начали вынуждать работников прививаться задолго до прямого указания властей. Мы рассказывали, как россиян «убеждают» прививаться. А юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от COVID-19.

Во многих регионах России уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. На специальной карте мы отмечаем регионы, где она введена.

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Владимир Путинвакцинация от COVID-19обязательная вакцинация
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