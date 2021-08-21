«До 100 тысяч на семью»: на каком море отдохнуть недорого в сентябре

— Сколько денег в среднем нужно будет потратить семье из трех человек, чтобы съездить на отдых в сентябре? На что придется потратиться?



— Зависит от направления и от того, что хочет человек. Условно можно уложиться тысяч в 70–80 с питанием. Например, в той же Турции. Но если человек более притязательный, если ему нужны аквапарки, детские площадки, то нужно приготовить от 100–120 и выше. Если это русский юг, то стоимость тура будет 50–60 тысяч плюс траты на месте.



— Топ-5 самых дешевых мест для отдыха?



— Из пляжного отдыха самое дешевое место — Крым. Следом идут Абхазия и, пожалуй, Турция. Ценники на отдых в Египте начинаются от 50 тысяч рублей на человека в этом году, пока допуски получили только регулярные рейсы. В тех же ценовых диапазонах остаются цены на туры в Грецию, на Кипр и в Албанию. Более дальние направления из открытых — Куба, Мексика, Доминикана — идут от 70–80 тысяч на человека из-за дальнего перелета.



Как ездить на отдых в несезон

— Какое время года считается самым выгодным для отдыха? Когда путевки продаются по рекордно низким ценам?

