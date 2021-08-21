«До 100 тысяч на семью»: на каком море отдохнуть недорого в сентябре

Турагент назвала самые дешевые направления для отдыха ярославцев
Путешествие в 2021 году — это почти подвиг. Во-первых, потому что в большинстве открытых стран действуют различные требования из-за коронавируса (от теста и справки о прививке до карантина). Во-вторых, потому что цены на отдых взлетели сильно — курорты пытаются отбить время простоя из-за локдаунов. Но на море очень хочется! Есть ли возможность еще отдохнуть в этом году недорого? О нюансах планирования отпуска рассказала Елена Антонова — менеджер турагентства «Яроблтур.
Турция против Крыма
— Куда выгоднее всего поехать в отпуск в сентябре? Есть ли недорогие маршруты, например среди непопулярных направлений, которые на самом деле являются хорошим вариантом для отдыха? Какие?
— Если вы хотите пляжного отдых, то Турция тут самая экономичная. Вы приобретаете путевку на питании «всё включено», и на отдыхе вам не нужно дополнительно ни за что платить. В тур включены авиаперелет, трансфер до отеля и обратно, проживание, медстраховка, питание. Отели предлагают бесплатные зонты и шезлонги на пляже и много дневных и вечерних развлечений. Если человек не особо притязательный и ему будет достаточно небольшого отеля 4* с бассейном на второй береговой линии, то стоимость тура на 1 взрослого будет примерно 30 тысяч с топливным сбором. Если мы будем говорить про тот же Крым, то тут придется приготовить около 15–20 тысяч на человека без питания или только с завтраками. То есть потребуются дополнительные деньги на питание и развлечения. Кроме того, на части территорий РФ, например в Краснодарском крае, с 1 августа введена обязательная вакцинация для туристов, т.е. просто с ПЦР-тестом туда приехать нельзя. Если говорить про более отечественные направления для отдыха, то популярными остаются: Санкт-Петербург, Казань, Карелия. Они обойдутся в районе 12–13 тысяч на человека за 4–5 дней отдыха. Из необычного многих в этом году привлекают Камчатка, Дагестан. Правда, эти направления недешевые. Были хорошие варианты гостиниц по соотношению цены и качества в Абхазии, но места в них закончились еще в мае. Сейчас даже на сентябрь найти что-то хорошее уже крайне сложно.
— Сколько денег в среднем нужно будет потратить семье из трех человек, чтобы съездить на отдых в сентябре? На что придется потратиться?
— Зависит от направления и от того, что хочет человек. Условно можно уложиться тысяч в 70–80 с питанием. Например, в той же Турции. Но если человек более притязательный, если ему нужны аквапарки, детские площадки, то нужно приготовить от 100–120 и выше. Если это русский юг, то стоимость тура будет 50–60 тысяч плюс траты на месте.
— Топ-5 самых дешевых мест для отдыха?
— Из пляжного отдыха самое дешевое место — Крым. Следом идут Абхазия и, пожалуй, Турция. Ценники на отдых в Египте начинаются от 50 тысяч рублей на человека в этом году, пока допуски получили только регулярные рейсы. В тех же ценовых диапазонах остаются цены на туры в Грецию, на Кипр и в Албанию. Более дальние направления из открытых — Куба, Мексика, Доминикана — идут от 70–80 тысяч на человека из-за дальнего перелета.
Как ездить на отдых в несезон
— Какое время года считается самым выгодным для отдыха? Когда путевки продаются по рекордно низким ценам?
— У каждого направления своя сезонность. Если мы говорим о летних странах, то дешевле там отдыхать в несезон, например в мае, когда море прохладное, или в самом конце октября, когда высока вероятность дождей. То есть путевка будет ниже по стоимости, когда будет низкий спрос. Когда мы говорим про горящие туры, то имеем в виду не отказные туры. Это те путевки, которые снижаются по цене ближе к дате из-за низкого спроса. Бывают небольшие снижения цен на 30–31 августа, когда дети идут в школу, но потом цены снова повышаются. Если говорить про Таиланд, Индию, Вьетнам, то самый дешевый период для отдыха — это ноябрь и декабрь, но пока эти направления закрыты. Тут всё индивидуально для каждой страны.
— Когда выгоднее покупать путевки на отдых? Лучше дождаться горящих или купить путевку за полгода до отдыха? Почему?
— Зависит от курса валют и от спроса. Угадать это нельзя. Были годы, когда в январе-феврале по раннему бронированию был более высокий курс, и оказывалось, что те туры, которые туристы приобрели заранее, не так выгодны, как цены на туры ближе к датам вылета. В этом году из-за коронавируса были интересные предложения по раннему бронированию как по цене, так и по условиям покупки тура. Например, один из туроператоров предлагал забронировать отдых на лето и осень с предоплатой всего 400 рублей.
— В чём разница между агрегаторами и турагентом? Не будет ли дешевле человеку заказать себе путевку с помощью агрегатора?
— Мы говорим о том, что есть турагентство (агент, как мы) и туроператор. Туроператор формирует туристский продукт, агент продает этот готовый продукт. Тот же продукт по той же цене выгружается в поисковые системы. Турист через поисковую систему может сам найти этот тур и сам заказать, но это не будет дешевле, чем через турагентство, т.к. агентство не делает накрутку, мы получаем агентское вознаграждение от туроператора, как % от суммы продажи. Обращаясь в агентство, турист получает услуги по подбору тура, мы больше можем рассказать, объяснить и поделиться опытом. Обращаясь в турагентство, турист получает полное сопровождение своего путешествия. Работа с турагентом надежнее и спокойнее, чем самостоятельная покупка путевки.
Курорты России = плохой сервис
— Люди привыкли ездить в Турцию на отдых. Когда авиасообщение с ней было прекращено, все буквально взвыли. Многие решили отказаться от отдыха вообще. Почему туристы рвутся в Турцию и какой страной ее можно заменить?
— Раньше Турцию можно было заменить Египтом и Тунисом. Потому что это был отельный отдых «всё включено», но в этом году Египет дорогой, а Тунис официально закрыт для отдыха. Турция же — это соотношение «цена — качество». Я не спорю, и в Крыму, и в Абхазии есть хорошие отели, но они обойдутся дороже Турции. А то, что мы получаем за примерно те же деньги на российских курортах, это непредсказуемая погода, особенно в этом году, когда были серьезные подтопления. Уровень сервиса, питания, номерного фонда здесь тоже оставляет желать лучшего. Поэтому в соотношении «цена — качество» люди выбирают Турцию.
19 млрд в российские отели
В то время как туристы рвутся за границу, в России пытаются всеми силами улучшить качество отдыха. Например, в этом году Ростуризм начал принимать от банков проекты для льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. Часть проектов приходится на курорты Алтайского края.
СЮЖЕТ
— Льготное кредитование направлено на то, чтобы инвесторы активнее вкладывались в развитие туристической инфраструктуры и в стране появлялось больше качественных отелей круглогодичного формата. Рост числа современных отелей будет повышать конкуренцию на рынке, а это, в свою очередь, положительно скажется на соотношении цены и качества отдыха в России, — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Прием проектов продлится до 30 сентября. На эту программу до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей.
— Объем выдачи кредитов за этот период, по нашим оценкам, может составить 200 млрд рублей, — рассказали в Ростуризме.
Будем надеяться, что скоро дешевле и удобнее будет отдыхать именно в России.