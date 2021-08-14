Президент дал поручения по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров

Президент России Владимир Путин провел совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России и по его итогам обратился к правительству и своей администрации с просьбой к понедельнику подготовить поручения на подпись.
Он отметил, что среди приоритетных направлений работы по ликвидации последствий ЧС — восстановление инфраструктуры, социальных объектов, помощь сельхозтоваропроизводителям. Также необходимо оказать дополнительную медицинскую помощь пострадавшим и людям с хроническими заболеваниями, организовать отдых детей из пострадавших регионов, выплаты гражданам, восстановление жилья, подготовить соответствующую систему финансирования.
— Разумеется, до понедельника ждать ничего не нужно, все люди работают, работают на местах, и я вас прошу самым внимательным образом отнестись к тому, как идет эта работа. Будем держать это на контроле, — сказал Владимир Путин.