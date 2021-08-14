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Президент дал поручения по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров

Он отметил, что необходимо восстановить инфраструктуру, социальные объекты

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Совещание прошло в формате видеоконференции

Совещание прошло в формате видеоконференции

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Президент России Владимир Путин провел совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России и по его итогам обратился к правительству и своей администрации с просьбой к понедельнику подготовить поручения на подпись.

Он отметил, что среди приоритетных направлений работы по ликвидации последствий ЧС — восстановление инфраструктуры, социальных объектов, помощь сельхозтоваропроизводителям. Также необходимо оказать дополнительную медицинскую помощь пострадавшим и людям с хроническими заболеваниями, организовать отдых детей из пострадавших регионов, выплаты гражданам, восстановление жилья, подготовить соответствующую систему финансирования.

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— Разумеется, до понедельника ждать ничего не нужно, все люди работают, работают на местах, и я вас прошу самым внимательным образом отнестись к тому, как идет эта работа. Будем держать это на контроле, — сказал Владимир Путин.

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Владимир Путинподтопленияприродный пожарсовещание
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