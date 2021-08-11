«Русские, добро пожаловать»: как Хургада переживает возвращение туристов из России

9 августа в Хургаде впервые с 2015 года приземлились самолеты с туристами из России. Это событие превратилось едва ли не в национальный праздник: россиян в Египте ценят не только как источник дохода, но и как дорогих гостей.
Екатерина Харзеева, которая живет в Египте уже 14 лет, рассказала E1.RU о том, что сейчас происходит в Хургаде — городе, который называют местной резиденцией России.
Мы уже перестали надеяться
— В этот день у нас был просто катарсис. Это было всеобщее счастье, по-другому просто не описать, — делится Екатерина. — Мы все с нетерпением ждали этих самолетов и каждый раз надеялись, потому что было очень много визитов российской проверки. Они всё ездили и проверяли. Казалось, что вот-вот уже откроют, и когда уже у всех сдали нервы, вдруг внезапно это всё открылось.
Новостями о возвращении туристов из России пестрели местные группы в Facebook, все говорили только об этом, делились фотографиями и писали: «Русские, добро пожаловать, это ваш второй дом, мы вас ждем!».
— Когда к нам прилетели два борта, их встречали водным салютом, и потом каждому прилетевшему давали цветы и какие-то закусочки у трапа, тут же живая музыка была и везде флаги, — вспоминает екатеринбурженка. — Это всё очень было приятно. Плюс, когда все эти туристы приезжали в свой отель, их встречали живой шеренгой и приветственными коктейлями, потому что все были несказанно счастливы.
Большой переполох из-за туристов
Как говорит Екатерина, египтяне очень любят русских. Они считают, что два наших народа очень похожи — по своему характеру, по открытости. Мы такие же открытые, такие же гостеприимные, такие же веселые, так же любим детей. Любой сотрудник отеля, в котором вы отдыхаете, просто засюсюкает вашего ребенка, будет ему нянькой и бебиситтером, потому что у них это в крови.
Не все смогли дождаться открытия рейсов из России. Туристический бизнес потерпел огромные убытки, многие отели закрылись, много народа уволилось, но уже видны признаки восстановления.
— Буквально в последние недели в Хургаде начался такой переполох: ремонтируют дороги, перекладывают асфальт, устанавливают фонари, — рассказывает Екатерина. В нашем районе повсюду баннеры «Добро пожаловать, Россия!»
Русские уже в городе
Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, туристы из России никогда не пропадали насовсем. Наши люди находили лазейки, чтобы добираться в Русгаду (так в шутку называют этот город) любыми окружными способами — в основном через Турцию и другие страны.
— На улицах уже появилось очень много наших. Мы вот сейчас буквально гуляли, и слышно много русской речи, и это очень радует, — рассказывает наша собеседница. — Сейчас, я надеюсь, тут будет просто процветание нашей России в Хургаде, потому что это просто наша резиденция в Египте. Причем это всё происходит гармонично — мы вписываемся в местный колорит, в местные традиции и всегда подстраиваемся под местный менталитет. Поэтому египтяне тоже с уважением относятся ко всем русским и очень ждут.
Замечают ли в Хургаде ковид
Екатерина считает, что распространению коронавируса в Египте мешает более жаркий и сухой климат — здесь для микробов крайне неблагоприятная среда. Обстановка в городе гораздо более спокойная, чем сейчас в России. Местные жители активно прививаются.
— Сравнивать Россию и Египет в этом плане, мне кажется, не имеет даже смысла. У меня есть буквально пара знакомых, которые заболели, но опять-таки все излечились и всё прошло в достаточно спокойном режиме. В России у меня очень много знакомых, которые, к сожалению, уже покинули нас, — говорит Екатерина. — Наша русскоязычная среда здесь достаточно сплоченная, мы постоянно общаемся, поэтому информация распространяется очень быстро.
Жизнь в Хургаде идет своим чередом, никто не носит маски на улице и на пляжах. Но при входе в гипермаркеты или моллы маска обязательна.
Завезут ли коронавирус из России
Перед тем как возобновились рейсы из России, в Египте опасались завоза коронавируса нашими туристами, но в итоге смогли себя обезопасить.
СЮЖЕТ
— Чтобы прилететь к нам в Египет, российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» (на английском языке), содержащий QR-код, либо ПЦР-тест, сделанный не позднее 3 суток до вылета, — напоминает Екатерина. —Сейчас в Египте идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 млн граждан.— Поэтому, я думаю, принятых мер все-таки будет достаточно для того, чтобы защитить всех нас и отдыхающих от этой заразы.