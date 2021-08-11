«Русские, добро пожаловать»: как Хургада переживает возвращение туристов из России

9 августа в Хургаде впервые с 2015 года приземлились самолеты с туристами из России. Это событие превратилось едва ли не в национальный праздник: россиян в Египте ценят не только как источник дохода, но и как дорогих гостей.



Екатерина Харзеева, которая живет в Египте уже 14 лет, рассказала E1.RU о том, что сейчас происходит в Хургаде — городе, который называют местной резиденцией России.



Мы уже перестали надеяться

— В этот день у нас был просто катарсис. Это было всеобщее счастье, по-другому просто не описать, — делится Екатерина. — Мы все с нетерпением ждали этих самолетов и каждый раз надеялись, потому что было очень много визитов российской проверки. Они всё ездили и проверяли. Казалось, что вот-вот уже откроют, и когда уже у всех сдали нервы, вдруг внезапно это всё открылось.

